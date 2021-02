Het Songfestival in Rotterdam gaat door, dit zijn de scenario’s

Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat door. Vanwege de aanhoudende coronacrisis wordt de vorm sowieso anders. Er zijn verschillende scenario’s uitgedacht. Hoe zien zie eruit?

De organisatie van het Songfestival mikt ondanks de coronasituatie nog altijd op een scenario waarin alle deelnemers naar Rotterdam komen. Dit onder strikte voorwaarden, wat logisch lijkt. Ook wordt een editie met publiek in Rotterdam Ahoy nog niet uitgesloten. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens een onlinepersconferentie.

Songfestival in aangepaste vorm

Alle pijlen zijn nu gericht op het hoogst haalbare scenario B, waarin het Songfestival in aangepaste vorm door kan gaan. Dat betekent volgens uitvoerend producent Sietse Bakker een editie op anderhalve meter, met scherpe coronamaatregelen en waarbij alle 41 artiesten in Ahoy kunnen optreden. Of publiek aanwezig kan zijn bij de shows en of de activiteiten in de stad door kunnen gaan, wordt op een later moment besloten. Op Twitter maakte de organisatie de scenario’s in een tabel bekend. Allen B, C en D kunnen nog plaatsvinden.



We hebben de ambitie om een Songfestival volgens scenario B te organiseren. Op anderhalve meter, met scherpe corona-maatregelen, waarbij alle 41 artiesten in Rotterdam Ahoy kunnen optreden. Of er publiek bij kan zijn beslissen we later #Songfestival

Normaal Songfestival definitief van de baan

Het beste scenario, een normaal songfestival, is doorgestreept. De European Broadcasting Union (EBU) vindt dat onder de huidige omstandigheden niet realistisch. Door te kiezen voor scenario B kan er volgens de organisatie altijd nog afgeschaald worden naar beperktere uitvoeringen, waarin alle artiesten vanuit eigen land optreden. Ook wordt niet uitgesloten dat er op een aantal vlakken juist opgeschaald kan worden, mocht dat mogelijk zijn in mei.

Een definitieve beslissing daarover wordt uiterlijk half april gemaakt.



Als voetbal en Formule 1

Om alles veilig te laten verlopen ligt een uitgebreid gezondheidsplan en protocol klaar. Deze is vergelijkbaar met protocollen die worden gebruikt in de voetbalwereld en de Formule 1. Uit voorzorg heeft de EBU daarnaast al de grootte van de delegaties per land afgeschaald.

De organisatie is naar eigen zeggen „vastberaden en realistisch”. Er is voorzichtig optimisme met het oog op de steeds grotere groep gevaccineerden en er komen steeds meer mogelijkheden om snel en betrouwbaar te testen. Ook de verschillende internationale pilots met testevenementen bieden hoop.

Tickets Songfestival teruggeven

Het Songfestival gaat dit jaar hoe dan ook dus door. Op 18 en 20 mei vinden de halve finales plaats en op zaterdag 22 mei staat de finale gepland. De editie van 2020 werd uiteraard afgelast, maar en alternatief Songfestival op tv werd toch een groot succes.

Fans die vorig jaar een kaartje hebben bemachtigd voor een van de negen shows, moeten deze inleveren. Zij krijgen allemaal hun geld terug. Dat heeft de organisatie besloten vooruitlopend op een eventuele editie zonder publiek.

Alle tickethouders krijgen een code waarmee zij later toegang krijgen tot een nieuwe kaartverkoop als er beperkt publiek in de zaal mogelijk is. Mensen die eerder geen kaartjes wisten te bemachtigen kunnen hier niet aan meedoen. Alle beschikbare kaarten voor de drie liveshows en de zes generale repetities waren vorig jaar uitverkocht.



Horeca Rotterdam is hoopvol

„Wij zijn optimistisch, het scenario waarvoor de organisatie van het songfestival heeft gekozen, biedt de lokale horeca een sprankje hoop.” Dat zegt Marco Bunk, woordvoerder van de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Bunk zegt blij te zijn dat er duidelijkheid is over de vorm waarin het Eurovisiesongfestival doorgaat in de stad. Zoals gemeld is dit de anderhalve meter-variant, waarin de deelnemers onder strikte maatregelen naar Rotterdam komen. „Als de deelnemers er zijn zorgt dat voor aanloop, zoals van de pers. Hierdoor kan de Rotterdamse horeca zich van zijn beste kant laten zien en mensen op een gastvrije manier, onder de dan geldende maatregelen, ontvangen.”

Ook hotels in Rotterdam zijn blijf als het Songfestival scenario B kan organiseren.



Liveshows Songfestival zijn te zien in Nederlandse bioscopen! Als de omstandigheden het toelaten kunnen kijkers in kleinere setting veilig en verantwoord samenkomen in ruim 60 bioscopen verspreid door het land #Songfestival

Songfestival in de bioscopen?

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival is in gesprek met een aantal grote bioscoopketens om de liveshows in mei in zalen door heel Nederland te tonen. Het is een van de manieren om mensen toch gezamenlijk naar de shows te laten kijken als er straks geen publiek welkom is in Rotterdam Ahoy, zei uitvoerend producent Sietse Bakker vandaag.

„We onderzoeken hoe we toch zo veel mogelijk mensen verantwoord, ook in een kleinere setting, bij elkaar kunnen brengen”, zei Bakker. Bioscopen bieden daarin volgens hem een mogelijke oplossing als corona het nog niet mogelijk maakt om Ahoy volledig te vullen. „Waar nodig op anderhalve meter natuurlijk. Op die manier kunnen mensen toch samen van het Songfestival genieten.”