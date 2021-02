Run op open plek in K3 en heel veel jongens willen Klaasje zijn

Eén dag nadat Klaasje Meijer op een persconferentie liet weten dat ze K3 zal verlaten, loopt het storm om haar plaats in te nemen. Opvallend veel jongens hebben zich binnen 24 uur aangemeld.

Naast het nieuws dat ze de populaire groep zal verlaten deed Studio 100 meteen ook een oproep naar een opvolgster of opvolger.

Meer dan 1000 jongens willen in K3

Ook jongens kunnen zich inschrijven om deze felbegeerde plaats te bemachtigen, maakte Studio 100-baas Gert Verhulst gisteren bekend. Momenteel staat de teller op meer dan 3500 inschrijvingen, waarvan één derde jongens.

De inschrijvingen lopen nog steeds. Je moet wel ouder zijn dan 18 jaar. „Iedereen die drie shows per dag aankan, is welkom”, meldt Studio 100 in een bericht. „Want we hebben nog bijzonder veel plannen met K3.”



Klaasje dacht lang na over stoppen met K3

Klaasje speelde al lange tijd met het idee om een punt te zetten achter haar avontuur als lid van K3. Rond de kerst nam ze haar besluit: 2021 zou haar laatste jaar zijn als zangeres van het populaire kinderpoptrio. Ze wil zich richten op andere projecten, maakte zij gisteren bekend.

„De beslissing is toen gevallen maar in mijn hoofd speelde het natuurlijk wel langer. Zoiets beslis je niet van de een op de andere dag”, legt Klaasje uit. Klaasje nam het besluit om de groep te verlaten niet alleen. Ze nam de andere K3-leden Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn in vertrouwen. Klaasje, 25 jaar en geboren in Lutjegast, praatte er ook veel over met familie en andere mensen die dicht bij haar staan. Het is dan ook wel een opluchting dat het hoge woord eruit is, zegt ze. „Het is fijn dat de fans nu ook aan dit idee kunnen wennen en dat het niet meer ons geheimpje is.”

Film en Handjes Wassen

Door corona heeft Klaasje Meijer het hele jaar niet met K3 kunnen optreden. Wel namen de populaire dames een film op. Die werd in december door gesloten bioscopen uitgesteld en moet nog op het witte doek verschijnen. Ook maakte K3 een nieuwe versie van het nummer Handjes Draaien.

Hanne en Marthe in een rollerocoaster

Sinds Klaasjes beslissing zitten haar zingende collega’s Hanne en Marthe in „een emotionele rollercoaster”. „Toen het besef kwam had ik zoiets van: ‘aah nee, alles gaat veranderen’. De toekomst waar ik zo zeker van was, was er niet meer”, legde Hanne gisteren in een reactie uit. „Toen kreeg ik toch wel even een brok in m’n keel. Ik ga Klaasje keihard missen. Je deelt vijf jaar lief en leed met elkaar, we zijn ook een super sterk team geworden. Dan is het moeilijk om afstand te nemen maar liefhebben is ook loslaten.”

K2 zoekt K3 weer op SBS6?

SBS6 onderzoekt momenteel met de Vlaamse zender VTM en Studio100 de mogelijkheden voor een nieuwe K3-talentenjacht. Dat liet een woordvoerder van Talpa gisteren weten. Dit nadat Gert Verhulst uitsprak dat er mogelijk via televisie een opvolger voor de vertrekkende Klaasje wordt gezocht.



De vorige zoektochten naar nieuwe leden van K3 werden ook bij SBS6 en VTM uitgezonden. „Dat hebben we destijds met veel plezier gedaan”, aldus de woordvoerder. Of de nieuwe show er daadwerkelijk komt, is nog niet bekend.

Gerard Joling en K3

In 2009, toen er een opvolger voor Kathleen werd gezocht, heette de show K2 Zoekt K3 en in 2015, toen het complete trio werd vervangen, ging het programma door het leven als K3 Zoekt K3. Beide shows werden gepresenteerd door Gerard Joling. Zijn Vlaamse collega’s waren respectievelijk Koen Wauters en Niels Destadsbader. De tv-programma’s werden goed bekeken.

Twee jaar geleden bestond K3 twintig jaar. Metro sprak toen met Klaasje, Hanne en Marthe. Op dat moment vormden zij drie jaar de succesformatie uit België.

Je aanmelden om een nieuw lid van K3 te worden kan hier.