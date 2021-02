Lief! Pink brengt liedje uit met dochter Willow

Voor haar nieuwste wapenfeit heeft zangeres Pink de handen ineengeslagen met een heel bijzonder iemand: haar dochter Willow. De 9-jarige dochter van de popster is te horen op de nieuwste single van Pink: Cover Me In Sunshine.

Met het nieuwe nummer hoopt Pink een positieve boodschap te brengen aan de luisteraars. „Het afgelopen jaar heeft ons zoveel gebracht. Verdriet, eenzaamheid, angst, we hebben het allemaal gevoeld”, zegt Pink over de nieuwe single. „Willow en ik vinden troost in muziek, daarom brengen we graag dit nummer uit.”

Pink’s soundtrack voor Valentijn

De releasedatum is niet willekeurig: de mogelijk nieuwe hit is de soundtrack voor het valentijnsweekend. Naar eigen zeggen is het liedje bedoeld als knuffel en zoen van moeder en dochter. „We hopen dat Cover Me In Sunshine jullie net zoveel warmte, vrolijkheid en troost biedt als het ons geboden heeft.” Warme klanken brengen de twee in elk geval met dit nummer. De bijbehorende clip gaat om 16:00 in première op YouTube.

Zo ouder, zo kind

Pink is niet de enige die samenwerkt met haar kind. Verschillende muzikanten en acteurs doken samen met hun kroost de (film)studio in voor een bijzondere productie. De meest bekende ‘dochter van’ van het moment is vermoedelijk Miley Cyrus.

Ze is de dochter van country-ster Billy Ray Cyrus, die recent zelf een hit scoorde met Old Town Road. De twee speelden samen met Lil Nas X het nummer op Glastonbury. Ze namen jaren eerder het duet Ready, Set, Don’t Go op. Eerder stond Billy in het voorprogramma van Katy Perry ook al op het podium met zijn andere dochter, Noah Cyrus.

Muzikale families

De geschiedenis staat bol van muzikale families. Jay-Z maakte misschien wel met het jongste kind ooit een nummer: op Glory hoor je fragmenten én de hartslag van de dan slechts twee dagen oude Blue Ivy. Het liedje is een ode aan zijn dochter én de moeder van zijn kind: Beyoncé.

Een wat controversiëlere vader-dochtersamenwerking is die van Serge Gainsbourg en Charlotte Gainsbourg in 1984. De dan 13-jarige Charlotte zingt met haar vader een liedje over fysieke liefde tussen vader en dochter, Lemon Incest. Ondanks de ophef rondom het nummer, wisten de twee wel een flinke hit te scoren met het liedje.

Acteren in het bloed

Niet alleen muzikanten werken graag samen met hun nazaten. Genoeg acteurs die met hun kinderen in een film te zien zijn. De reden dat Angelina Jolie samen met dochter Vivienne Jolie-Pitt op het witte doek te zien was, is misschien nog wel de meest bijzondere. Jolie vertolkte in in 2014 (en later in 2019) met verve de rol van Maleficent.

Haar dan 5-jarige dochter is de enige die niet bang is voor de actrice en is te zien als de 5-jarige Aurora. De hoofdrol wordt overigens vertolkt door Elle Fanning, de jongere zus van actrice Dakota Fanning. Over talent dat in de familie zit gesproken.

Will Smith doet er nog een schepje bovenop: in de film After Earth is hij samen met kinderen Jaden en Willow te zien. Jaden en Will spelen ook samen in The Pursuit of Happyness. Collega Bruce Willis acteerde met zijn dochter Rumer in de film Hostage en Johnny Depp was met zijn dochter Lily-Rose in de zeer slecht ontvangen horror-komedie Yoga Hosers te zien.

Samenwerken als volwassenen

Soms laten familiaire samenwerkingen even op zich wachten. Nat King Cole zong met zijn dochter Nathalie een duet toen ze al volwassen was, net als Julio Iglesias en Julio Iglesias Jr. En laten we Alain Clarke en zijn vader ook niet vergeten. Henny Vrienten was in 2019 met zijn zoon Xander huisband van De Wereld Draait Door.

Op het witte doek waren Clint Eastwood en zoon Scott te zien in Gran Torino en Ben Stiller en pa Jerry speelden samen in Zoolander. Ice Cube produceerde de film Straight Outta Compton over de opkomst van zijn hiphopgroep N.W.A., zijn zoon O’Shea Jackson Jr. werd gecast om Ice Cube te portretteren.