K3 over afscheid Klaasje bij Jinek, ‘Mag je ’s nachts naar de snackbar?’

Meidengroep K3 was gisteren in de talkshow Jinek om te praten over het aanstaande vertrek van Klaasje Meijer. Een terugblik, want Eva Jinek was op dreef met haar vragen.

Tijdens de uitzending op RTL 4 werd trouwens ook duidelijk dat op de plek van Klaasje wordt geaasd. Op dit moment hebben 18.000 (!) jongeren zich aangemeld voor een toekomstige tv-zoektocht. Dat aanmelden kan trouwens nog steeds.

Klaasje bij Jinek over het vertrek uit K3

Voor de grappige vragen kwam natuurlijk eerste Klaasjes vertrek aan bod. Na bijna zes jaar verlaat zij K3 komend najaar. Ze vertelde er gisteravond voor het eerst over op de Nederlandse tv. „Ik merkte op een gegeven moment bij mezelf iets van ‘wow, ik wil nog zoveel andere dingen doen’. En dat buiten de gebaande K3-paden eigenlijk.”

Dat triggert Eva Jinek. „Ik probeer me voor te stellen dat als je afgesneden wordt op de snelweg, je dan dierlijke menselijke reacties hebt. Maar dat je dan de hele tijd denkt: Ik ben K3. Ik kan dit niet doen, ik moet me netjes gedragen. Klopt dat?” Klaasje Meijer moet lachen. „Gedeeltelijk wel, je bent altijd dat kindervoorbeeld. Het is helemaal niet zo dat ik superlosbandig ben of dat wil zijn.” Ze gaat snel weer verder over haar vertrek: „Maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar de andere kanten van mezelf. Ik wil ook blijven presenteren en acteren, maar op andere gebieden.”



Nu Klaasje Meijer heeft aangekondigd te stoppen met K3, komt er ook weer ruimte voor een nieuw K3-lid. Voor het eerst hoeft het niet per se een meisje te zijn! Vanavond zijn Marthe, Hanne en Klaasje te gast bij #Jinek, met twee potentiële nieuwe K3-leden.https://t.co/EbQJmMVW2k — Jinek (@Jinek_RTL) February 22, 2021

Eva Jinek benieuwd naar latertje in de nacht

Daar laat Eva Jinek het niet zitten. „Natuurlijk, natuurlijk, iedereen kan zich dat levendig voorstellen. Maar ik vroeg me ook af of, als je om 2 uur ’s nachts naar de snackbar wilt met je vrienden… Zoemt het dan ook de hele tijd in je achterhoofd zo van ‘nee, want ik ben K3. Ik moet nog netjes articuleren’? Klaasje: „Ik doe wel iets meer mijn best. Ik moet er wel voor zorgen dat ik niet ergens op straat gevonden word ofzo. Hahahahaha.”

Oh ja, wil Jinek ook weten, voelde het voor haar collega’s of Klaasje de verkering uitmaakte? Dat niet, vinden Hanne en Marthe die ook aan tafel zitten. Hanne: „Hmmmm nee. Ik weet ook dat we elkaar nog gaan zien.” Eva Jinek: „Jullie blijven vrienden!”

Jongen welkom in K3

Nadat Klaasje Meijer bekendmaakte dat zij K3 gaat verlaten, was Gert Verhulst van Studio 100 snel duidelijk: „De vervanger van Klaasje mag best een jongen zijn.” Eva Jinek heeft twee Nederlandse jongens in haar talkshow uitgenodigd die zich daadwerkelijk heeft aangemeld. Deze kandidaat springt het meest in het oog. Al was het niet om zijn zangkunst, maar wel om zijn kamer.



Een volwassen vent met een huis vol K3 spullen. Een meidengroep met als target audience jonge meisjes. En niemand die het raar vindt… Creepy #jinek pic.twitter.com/pgBtERAdSs — Flo (@Pundit_Flo) February 22, 2021

De vuilnisterreur van Klaasje

Eva Jinek wil tot slot ook nog weten hoe zij haar leven in Vlaanderen heeft ervaren. De zangeres woonde eerste in Mechelen in een hotel. Later betrok zij een eigen woning in Antwerpen. Hanne, Marthe en andere Belgen vonden haar in het begin nogal direct (‘dat jurkje is echt niet mooi!’). Waar Klaasje echt moeite mee had, waren de regels over vuilnis. „Ik wist helemaal niet hoe dat werkte, ik was te druk. Je moet in België in bepaalde winkels speciale vuilniszakken kopen. Die mag je dan op een bepaalde dag buiten zetten. Als ik vuilnis buiten zag liggen, zette ik mijn zak er maar gewoon bij in alle haast. En dat bleek het een beetje illegale dumping te zijn. Nee, praktische dingen daar was ik helemaal nog niet op ingesteld.”