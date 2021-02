Fans konden gisteravond toch nog bij de verjaardag van André Hazes zijn

Dit jaar zou André Hazes 70 zijn geworden. Normaliter zouden dan zalen vol mensen bij elkaar komen voor een avondje muziek, bier en gezelligheid. Nu kon zo’n feest vanwege corona natuurlijk niet doorgaan, maar online kan alles. Dus kwamen tal van artiesten ‘samen’ om voor de fans een spectaculaire avond neer te zetten.

Aan het concert deden maar liefst 19 artiesten mee, waaronder Tino Martin, Xander de Buisonjé, Trijntje Oosterhuis, Willeke Alberti, Lil’ Kleine en OG3NE. Via een livestream konden mensen thuis dan een rondje meezingen (of alle rondjes). Rachel zelf vond het in ieder geval erg bijzonder, om iedereen zo samen te zien komen voor de verjaardag van haar Dré.

Show voor André Hazes ‘waanzinnig’

Zo noemt Rachel de show „waanzinnig”, bij een terugblik op Instagram. „Zo lieve schat, deze heb je ook weer op jouw naam…!!! We zijn weken dag en nacht voor je bezig geweest maar wat hebben we de mensen thuis een geweldige avond gegeven.”

„Maar Dré niet alleen ik mis jou nog ieder moment van de dag maar de mensen thuis missen jou ook nog zo intens en alleen daarom vind ik het ook nog zo belangrijk om nog steeds veel van jou te mogen delen met het publiek..!!!”

Speciaal voor het concert zat het wassenbeeld van de zanger in de zaal. „Zodat je zelf bij het feestje aanwezig kon zijn wat de artiesten jou deze avond hebben willen geven..!!! Nou schat, ik kijk weer vol trots naar boven en geef je die handkus vanuit het mooie plekje in mijn hart waar jij nog altijd diep zit…!!!”



‘Kroegsfeer’

Op Twitter zijn fans ook laaiend enthousiast. Tijdens het grote feest al trokken mensen naar het sociale medium om een soort live verslag te doen van de verschillende artiesten. Zo viel Lil’ Kleine bijvoorbeeld niet héél erg in de smaak: „Nou Lil bedankt voor je bijdrage, vliegtuig staat klaar voor je om terug te vliegen.”



Nou Lil bedankt voor je bijdrage, vliegtuig staat klaar voor je om terug te vliegen 👋 #rondjehazes — Danny Kamp (@DutchCrownNL) February 27, 2021

Maar over het algemeen zeggen de fans dat ze vooral genoten van de „kroegsfeer”. En de zusjes van OG3NE kunnen rekenen op heel wat lof. „Zusjes OG3NE, al zingen ze het telefoonboek is het nog prachtig.”



#rondjehazes wij hebben ontzettend genoten! Geweldig initiatief en met veel plezier meegeblêêrd. Kroegesfeer in de huiskamer🍻 — Kay Ketelaar (@kayelrey) February 27, 2021



Genoten van de gezellige sfeer van Een Rondje Hazes en dat thuis alleen op de bank. In het bijzonder genoten van OG3NE, Peter Beense, Yves Berendse, Emma Heesters en Berget Lewis en wat minder van o.a. Martijn Fischer en Lil' Kleine. #eenrondjehazes #rondjehazes pic.twitter.com/YUvaNsHoGT — Maarten (@MaartenGVR) February 27, 2021



Zusjes Ogene, al zingen ze het telefoonboek is het nog prachtig! #unieksamen #rondjehazes — Angelique Bijmold (@TODODONEtweet) February 27, 2021

Maar aan al het moois komt een eind, kwamen de muziekliefhebbers ook achter. En dat eind kwam net even te vroeg: „Kan er een uurtje aangeplakt worden?”



Tja… 🤔

Net toen de feestnummers kwamen was het afgelopen… 🎶🎉#rondjeHazes pic.twitter.com/uMVMlbpRo0 — Caroline (@CaatjeCaatje) February 27, 2021



Kan er een uurtje aangeplakt worden, #rondjehazes — Mariëlle Melchers (@Marielle291281) February 27, 2021