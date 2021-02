Daphne van The Voice 2020 brengt heftige single uit (en kijkt niet naar de nieuwe reeks)

The voice of Holland is weer de kijkcijferknaller op de vrijdagavond. Eén van de vier finalisten van vorig jaar is daar niet bij. En daar heeft Daphne van Ditshuizen een bijzonder goede reden voor.

Sinds De Slimste Mens z’n finale heeft gehad, prijkt The voice of Holland weer bovenaan de vrijdaglijst ‘meest bekeken tv-programma’s’. Vorige week zaten 2,4 miljoen mensen thuis op de bank te genieten (en soms ook niet) van het zangtalent van Nederland. Dat zal vanavond vanaf 20.00 uur niet anders zijn.

Finaliste Daphne van The Voice 2020

Vorig jaar was Daphne van Ditshuizen (22) een van die talenten in het tiende Voice-seizoen. De blonde (en de laatste tijd paarse) Drentse kwam uit voor Team Anouk en later voor Team Ali B. Die overstap bracht haar tot de finale, die Sophia Kruithof uiteindelijk won. Sophia vertelde in december aan Metro hoe haar coronajaar verliep. Hoe gaat het met een van de andere finalisten van The Voice, Daphne dus? Ze doet deze week in elk geval van zich spreken door I Got Up uit te brengen. Aan deze single leverde zij qua tekst een grote bijdrage. De mentale gezondheid waarover het nummer gaat en het toch maar opstaan om er weer een dagje tegenaan te gaan, kent ze persoonlijk maar al te goed.

Als Daphne met Metro belt, heeft ze een drukke week achter de rug. Niet alleen door I Got Up, maar ook omdat ze terug verhuisde van Nieuwegein naar haar geliefde Drenthe. In Utrecht studeert zij aan de Herman Brood Academie en is zij in haar eindexamenjaar beland. „Ik kwam er in Utrecht achter dat ik meer bedoeld ben voor het platteland. Eigenlijk wist ik dat wel hoor, haha. Drenthe is mijn thuis, lekker tussen de weilandjes.”

Bizarre overgang na The Voice

Het studeren ging ondanks het coronavirus natuurlijk wel verder. „In het begin zijn we helemaal overgeschakeld op online lessen. Die aanpassing vond ik moeilijk. Het was sowieso een bizarre overgang na The Voice. Alsof ik niet meer in mijn ritme kon komen. Nu, in mijn examenjaar, heb ik veel meer praktijklessen waarbij ik fysiek aanwezig moet zijn. Weer samen spelen en zingen met muzikanten is heel fijn.”

Gravity van Sara Bareilles beschouwt Daphne als haar dierbaarste herinnering aan The Voice. „Eigenlijk de versie uit de finale, maar die staat niet op YouTube.”

Kort voor de finale van The voice of Holland sprak Metro Daphne van Ditshuizen ook. Het was een week voor de uitbraak van de coronacrisis. „Corona was er toen al wel, maar volgens mij deed ik er toen zelfs een beetje lacherig over”, geeft Daphne toe. „Er kwamen na de finale van The Voice ook nog boekingen binnen voor de zomer. Maar al snel werd er veel uitgesteld. Uiteindelijk was het voor het hele jaar klaar, helaas. In mei zou ik beginnen met een tour met nog drie andere bandjes. Die stelden we uit tot januari, met het idee dat het dan allemaal voorbij zou zijn. Nu is de tour gewoon maar gecanceld. Anders kunnen we het nog wel drieduizend keer verplaatsen. Uiteindelijk zullen we eenmalig een livestream doen.”

Van alleen zingen naar zelf teksten maken

Daphne van Ditshuizen maakte er in die gekke coronatijd maar het beste van. „Door The Voice kon mijn jaar sowieso niet meer stuk hoor! Maar ik ben vooral gaan schrijven. Dat is heel goed voor mij geweest. Ik voelde me altijd meer vocalist dan songwriter. Goede teksten schrijven vond ik best moeilijk. Ik heb me daar nu op kunnen focussen en heb niet helemaal stil gezeten.” Het resulteerde in twee samenwerkingen en de nieuwe single I Got Up. „En in veel andere leuke liedjes, maar daarover later meer. Ik heb zeker de intentie om die ook uit te brengen.”

I Got Up dus, een nummer met een indrukwekkend en zwaar onderwerp: mental health. Over dat je in je depressiviteit het allerdiepste punt bereikt, maar toch weet door te vechten. Dat je alleen maar onder de dekens wilt liggen en ergens nog kracht vindt om op te staan. En te denken: ik ga er nog een dag tegenaan. Hoe heftig ook, ze heeft genoten van het draaien van de bijbehorende clip. In een Brabants hotel lag ze lang in een mooie suite in een prachtige badkuip. „Het water was door mijn paarse haar helemaal blauw en mijn haar een paar tinten lichter.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geen energie om uit bed te stappen

De periode van niet op willen staan, heeft Daphne van Ditshuizen absoluut gehad. „Regelmatig zelfs, zou ik zeggen. Vanaf mijn 16e sloop het erin. In sommige periodes moest ik mezelf echt uit bed slepen. Soms lukte dat, soms ook niet. De energie en motivatie om iets te gaan doen met mijn dagen, ontbrak dan. Ik was depressief. Mensen die dat niet kennen, denken dat je je dan heel verdrietig voelt. Maar ik voelde juist helemaal niets en lag letterlijk op mijn rug naar het plafond te staren. Zonder een greintje energie. En daar kwamen mijn sociale angsten nog bij. Zó vermoeiend. Die waren mijn grootste battle.” Meedoen aan The voice of Holland is daarom een geweldige stap geweest. Daar moest ze totaal uit haar comfort zone letterlijke battles met andere talenten uitvechten. Wat ze in The Voice vond, was veerkracht. „Ik was bang, maar heb het toch gedaan. Ik ben er zo sterk door geworden. Zo’n interview met jou vond ik zelfs niet meer erg, haha. Uiteindelijk best gezellig, zelfs.”

Geen liveoptredens na The voice of Holland

Optreden zat er na die Voice-finale het hele coronajaar amper in. Een paar keer speelde ze voor dertig mensen, toen dat mocht. „Ik heb ook een paar livestreams gedaan. Daarbij ben ik erachter gekomen dat dat absoluut mijn ding niet is. Na een nummer live spelen ontvang je applaus of in elk geval feedback. Nu bleef het stil en dacht ik ‘okay, dat was het, op naar het volgende nummer’. En maar hopen dat er niet veel mensen afgehaakt zouden zijn. Ik kan niet wachten om weer op een podium gestaan.” Wat dat betreft keek Daphne vol bewondering naar Davina Michelle, met wie ze zelf tijdens de finale van The voice of Holland optrad. Die ging dat livestreamen vanuit bijvoorbeeld AFAS Live in Amsterdam prima af. Daphne: „Ik heb dat concert in de bioscoop gezien, fantastisch. Ze is een geweldig performer. Ik denk dat het er mee te maken heeft dat Davina al zolang YouTube doet.”

Wat gaat het jaar 2021 Daphne van Ditshuizen brengen of is er door de situatie in het land en de wereld niets zinnigs over te zeggen? „Dat laatste eigenlijk. Daarom ben ik vooral aan het schrijven. Maar ook aan het repeteren, zowel met mijn eigen muziek als met mijn coverband voor de feesttenten. Zo zijn we er, wanneer live spelen weer mag, helemaal klaar voor. En kunnen we los. Iets plannen zit er niet in, maar ik zorg ervoor zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Als het weer mag, wil ik geen week missen.”

Elfde seizoen van The voice

Nog even terug naar The voice of Holland, het programma dat zorgde voor een sterkere Daphne van Ditshuizen. Kijkt ze naar het huidige, elfde seizoen? Bijna besmuikt: „Nee… Nou ja, ik krijg hier en daar wat mee omdat mijn moeder zo’n trouwe kijkster is. Ik heb een probleem met The Voice en dat had ik ook al voordat ik meedeed. Als ik iets hoor, móet ik dat ook doen. Voor ik weet, zit ik de hele vrijdagavond zelf achter de piano te zingen. Ik volg The Voice wel op Instagram hoor, dus ik zie het voorbij komen. Verder vond ik meedoen vooral een persoonlijke ervaring. Het voelt gek om nu te kijken naar mensen op tv en dan te beseffen dat ik daar zelf ook heb gestaan. Die mensen maken nu hun eigen persoonlijke ervaring mee. Kijken voelt heel onwerkelijk. Alsof ik een televisieshow zie waar ik zelf nooit aan mee heb gedaan. Alsof het iets onbereikbaars is. Raar hè?”