Bruno Mars richt band op met een oude bekende

Blijkt dat het stilliggen van alle concerten en festivals toch nog iets goed kan voortbrengen. Bruno Mars had namelijk de tijd samen met Anderson Paak de studio in te duiken. Niemand minder dan Bootsy Collins kwam ook nog even langs.

De artiest maakt vandaag bekend dat hij zich samen met Paak heeft opgesloten en een album heeft gemaakt. De eerste single verschijnt volgende week vrijdag, we moeten dus nog een weekje geduld hebben. Paak en Mars hebben voor de gelegenheid een band opgericht en zullen de muziek uitbrengen als Silk Sonic.

Nieuwe band van Bruno Mars

De heren maakten de heugelijke samenwerking op Instagram bekend. „We hebben een album gemaakt”, schrijft Anderson op Instagram. „Jullie krijgen het eerste nummer volgende week vrijdag!! Raket-emoji’s en dat soort dingen!!!” Ook Bruno bevestigt het ontstaan van Silk Sonic op social media. Wanneer het eerste album van de band verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.



Nieuwe samenwerking

Het is voor het eerst dat Paak en Mars samen muziek opnemen. Ze kennen elkaar al wel een tijdje, in 2017 en 2018 stond Paak in het voorprogramma tijdens een tour van Mars. Ook zijn beide artiesten op andere liedjes te horen op het album It’s About Time van Chic.

Voor Bruno Mars is het alweer even geleden dat hij een album heeft uitgebracht. Wel verscheen er muziek van de multi-instrulemtalist. Samen met Chris Stapleton en Ed Sheeran bracht hij de single BLOW uit en met Cardi B maakte hij het nummer Please Me. Zijn derde studioplaat 24K Magic kwam in 2016 uit. Hij scoorde onder andere hits als Grenade, Uptown Funk (samen met Mark Ronson) en Just The Way You Are.

Drummende rapper

Van Anderson verscheen recenter nog een album: Ventura uit 2019. Het unieke aan Paak is dat hij achter het drumstel rapt, uiteraard terwijl hij aan het drummen is.

Fans zijn in elk geval blij met de samenwerking, valt op Twitter te lezen.



O jee. Bruno Mars, Anderson.Paak en Bootsy Collins. Ik ben een beetje bang dat dit echt heel, heel, heel gaaf gaat worden. Maar dan ook echt heel erg gaaf. https://t.co/6q5pquLRwi — Hidde Roorda (@hidderoorda) February 26, 2021



Het enige dat deze lockdown nog erger kon maken is Bruno Mars en Anderson Paak die samen muziek maken, en alle hipsters gaan dat fantastisch vinden dus ga ik dat moeten aanhoren op mijn radio. Twee talentloze artiesten. — Feestaannemer Frans (@FransVanDePutte) February 26, 2021



