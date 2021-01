Met deze liedjes vat Twitter 2020 samen: ‘Can’t Touch This’

2020, wat valt er veel over te zeggen. Voor veel mensen was het een rampjaar, voor anderen misschien wel het jaar waarin ze nieuwe inzichten kregen, een nieuwe hobby ontdekten of de banden met hun familie aanhaalden. Wat het ook was: geen beter manier om het jaar te beschrijven dan met een liedje. Muziek zegt meer dan duizend woorden, toch?

Twitter is het daar in ieder geval mee eens, en er is dan ook een nieuwe hashtag gaande: #SumUp2020WithASong. Oftewel: vat 2020 samen met een liedje.



Hello darkness, my old friend

Voor veel mensen was 2020 een emotioneel jaar, dat is duidelijk. Zij vinden dan ook dat nummers als Crying van Ray Orbinson, The Sound Of Silence van Simon & Garfunkel (hello darkness, my old friend) of Wake Me Up When September Ends van Green Day het anthem van 2020 zijn.



Een ander vindt It’s The End Of The World As We Know It van R.E.M een betere optie. En ergens heeft hij ook gelijk: het nieuwe normaal heeft inmiddels het ‘oude’ normaal wel en breed vervangen.



‘Can’t Touch This’

Gelukkig zien ook veel mensen er de humor wel van in. Zo speelt iemand in op de 1,5-meterregel met Can’t Touch This van MC Hammer. Nou ja, misschien kan je wel ‘touch this’ maar dan moet je daarna goed je handen ontsmetten. En je mondkapje ophouden.



Billie Jean van Michael Jackson is ook favoriet, maar dan niet vanwege de titel. In het nummer zingt de king of pop namelijk ‘Billie Jean is not my lover’, wat je gemakkelijk kan veranderen naar ‘Quarantaine is not my lover’. Klinkt even lekker.



Hamsteren en afstand

Vrijwel elk land zal er last van hebben gehad: hamsteren. Mensen die en masse toiletpapier insloegen, of juist hun voorraadkast vol pasta propten. Als je net even te laat naar de supermarkt ging, greep je geheid mis. Dus: I Still Haven’t Found What I’m Looking For van U2. Hopelijk heb je dat inmiddels wel.



Don’t Stand So Close To Me van The Police doet het ook goed.



En tot slot: I Want To Break Free van Queen. Want willen we dat eigenlijk niet allemaal?



Meer zien? Zoek op Twitter op #SumUp2020WithASong en je komt er vanzelf.

