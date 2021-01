In maart al besluit over Vlaamse festivals als Rock Werchter

Of de Vlaamse festivals van 2021 mogen doorgaan, wordt uiterlijk half maart beslist. In Nederland blijft het tot nu toe nog stil op dat gebied.

Nederlandse festivalgangers kunnen niet wáchten om weer een (pop)festival te bezoeken. Ze hebben daar bijna alles voor over, bleek vanmorgen uit een onderzoek. Sneltesten, mondkapje op: kom maar op!

Festivals organiseren duurt lang

Festivals in ons land met kolkende massa’s van tienduizenden mensen, het is op dit moment totaal nog niet voor te stellen als je nog niet eens naar de kapper en de nagelstylist mag. Maar ja, wat als de vaccinatie-campagne keihard op gang komt en in april, mei en juni plotseling half Nederland tegen corona beschermd is? Het probleem: een festival moet je kunnen organiseren en dat kost tijd (en ook al geld). Je kunt wel tien kilometer aan bouwhekken bestellen, maar als je ze niet kunt neerzetten… Bovendien: hoe zeker kun je zijn als je grote namen uit het buitenland boekt, dat die artiesten ook echt naar ons land komen om op te treden?

Snel besluit Belgische festivals

In België wordt daarom de festivalknoop al begin maart doorgehakt. Dan valt het besluit over het al dan niet doorgaan van de zomerfestivals, zoals de ook bij Nederlanders immens populaire festivals Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland. Dat is met de festivalsector afgesproken, zei de minister-president van Vlaanderen, Jan Jambon, vandaag het Vlaams Parlement.

Volgens Jambon, die ook verantwoordelijk is voor het Vlaamse cultuurbeleid, moet er over twee maanden meer duidelijkheid zijn over het verloop van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 in België en het perspectief dat dit mogelijk aan festivalgangers biedt. „Ik hoop uit de grond van mijn hart dat er voor de festivals opnieuw dingen mogelijk worden die vorig jaar niet mogelijk waren. Maar het is nu nog wat te pril om daar veel over te zeggen”, zei hij.

Rock Werchter heeft nog hoop en vroeg de festivalliefhebber vorige week nog om steun voor de branche.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rock Werchter, dat jaarlijkse enkele tienduizenden Nederlanders trekt, staat nu voor 1 tot en met 4 juli op de agenda. Acts als Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers en Nothing But Thieves, die al voor afgelopen zomer waren vastgelegd, zijn doorgeschoven naar dit jaar. Tomorrowland in de weekends van 17 en 24 juli. Het vierdaagse popmuziekfestival Pukkelpop in Hasselt staat van 19 tot en met 22 augustus op de agenda, hetzelfde weekend als Lowlands in Biddinghuizen.

In Nederland heerst nog stilte

En de Nederlandse festivals dan? Vanuit de politiek blijft het voorlopig nog oorverdovend stil. Begrijpelijk gezien de totaal onzekere situatie, lastig voor de festivalorganisaties die aan de slag willen. Wel neemt coronaminister Hugo de Jonge volgende week een beslissing over proefevenementen, maar dan gaat het om voetbalwedstrijden met publiek, een optreden van cabaretier Guido Weijers en een zakelijk evenement.

Eric van Eerdenburg, baas van Lowlands, vertelde de vorige maand op de radio (3FM) dat hij de programmering van zijn populaire festival zo goed als rond heeft. En mocht het allemaal lukken, zo sloot hij het interview af: „Make Lowlands great again.” Als gast van Art Rooijakkers was het op 28 december wat minder opgewekt: „Corona heeft nog jaren impact op festivalbranche.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zwarte Cross ook aan de slag

Ook voor de Zwarte Cross in de Achterhoek, het grootste festival van Nederland, zijn voorbereidingen op een komende editie van 15 tot en met 18 juli ‘in volle gang’. Pieter Holkenborg namens de organisatie: „Alle voorbereidingen om in 2021 zowel Zwarte Cross als ook Mañana Mañana (intiem festival, red.) te laten plaatsvinden, worden getroffen.” De Zwarte Cross gebruikte het festivalloze coronajaar om te proberen met de omroep Stamppot een plek in het publieke omroepbestel te bemachtigen. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat de plannen in de ijskast gaan. Volgens Pieter Holkenborg zijn de benodigde 50.000 leden niet behaald. Zwarte Cross-festivaldirectrice Tante Rikie reageerde ook: „Niet alles verandert hier in goud.”

Het laatste bericht van Pinkpop (18 tot en met 20 juni) stamt van eind november. Toen werd bekendgemaakt dat Inhaler was vastgelegd, band van zanger Elijah Hewson, de zoon van U2-frontman Bono. Acts als Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington en Danny Vera werden van 2020 doorgeschoven naar dit jaar. Verder blijft het nog even stil vanuit Limburg.

Lees ook: Terror Theo verlaat Big Brother en dat vinden veel mensen niet erg