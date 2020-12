Dit is waarom zangeres Jessie J ‘volledig doof’ werd op kerstavond

Jessie J onthult op social media dat ze kerstavond in het ziekenhuis doorbracht, nadat ze plotseling ‘volledig doof’ werd aan één oor en moeite had met lopen. De Price Tag-zangeres, die momenteel in Californië woont, deelde dit weekend de progressie rond haar ziekte met haar Instagram-volgers.

In een post legt ze uit hoe de feestdagen er voor haar uitzagen met het pas ontdekte syndroom van Ménière.

Jessie J doof aan rechteroor

„Ik werd wakker en het voelde alsof ik helemaal doof was aan mijn rechteroor, ik kon niet meer in een rechte lijn lopen”, zegt de artieste tegen Metro Uk. Aangekomen in het ziekenhuis kreeg ze te horen dat ze het syndroom van Ménière had. „Veel mensen nemen contact met me op en geven mij goed advies, ik heb gewoon in stilte gelegen. Dit was ook de eerste keer dat ik het zingen weer kon verdragen”, meldt de Engelse singer-songwriter. De zangeres reageerde hier op een video die zij op social media deelde waarin zij zong.



Een föhn in je oor

Het syndroom van Ménière is een ooraandoening die duizeligheid kan veroorzaken en het gevoel dat alles om je heen draait. Dit maakt het moeilijk om rechtop te staan ​​of te lopen. Symptomen zijn onder meer misselijkheid, duizeligheid en evenwichtsverlies. Jessie J deelde een update met haar volgers: „Ik kijk nu naar Queen’s Gambit met mijn vinger in mijn oor. Ik heb de eerste aflevering vier keer gekeken, omdat ik geen focus heb. Het klinkt alsof iemand mijn oor is binnengekropen en een föhn heeft aangezet.”



‘Het is wat het is’

„Het zou veel erger kunnen zijn, het is wat het is”, schrijft de zangeres bij de post. Ze laat weten dat ze blij is dat de doktoren er vroeg bij waren om de juiste medicatie te geven. „Dus ik voel me een stuk beter vandaag.” In een opbeurende boodschap voor anderen die misschien een moeilijke kerst hebben gehad, vervolgt de muzikante: „Ik stuur liefde naar iedereen die het nodig heeft. We hebben allemaal wat extra liefde nodig.

