Het coronajaar van Voice-winnares Sophia: ‘Beetje jammer dit…’

2020 was voor iedereen een bizar jaar. In de serie ‘het coronajaar van’ kijkt Metro met enkele Nederlanders terug en een beetje vooruit. Deze keer: Sophia Kruithof, winnares van de tiende The voice of Holland als ‘pupil’ van Anouk. Kort nadat ze de felbegeerde trofee in de lucht hield, ging het land door de eerste coronagolf grotendeels op slot.

Metro sprak Sophia op 1 maart, toen zij anderhalve dag na de winst in The Voice eindelijk een paar uurtjes op de bank van het ouderlijk huis in Weesp kon neerploffen. 17 jaar oud – inmiddels 18 – en met een prachtig jaar in het verschiet. 50.000 euro rijker (én een auto, én gratis rijlessen, én een platencontract én een dag na de talentenjacht aangekondigde clubtournee door Nederland). En oh ja, haar eindexamens havo kwamen eraan.

Coronajaar liep he-le-maal anders

Hoe anders is 2020 voor Sophia Kruithof verlopen, want er ging weinig door. Eén ding wel, toch nog iets positiefs: de opvolgster van OG3NE, Maan en Dennis van Aarssen verhuisde naar de hoofdstad. Het Wonder van Weesp, zoals zij tijdens The voice of Holland werd genoemd, werd het Wapen van Amsterdam. Vanuit haar nieuwe huis hangt zij na 8,5 maand weer met Metro aan de telefoon. Het lijkt een eeuwigheid geleden.

Hoe gaat het?

Op zich wel goed, hoewel die laatste persconferentie er wel een beetje inhakte. Ik zou in januari allemaal leuke dingen gaan doen, maar dat is weer allemaal vertraagd.

En hoe bevalt Amsterdam?

Ik vind het superleuk. Ik woon nu in De Pijp met twee vriendinnetjes, dat is heel gezellig. Het is ook een beetje raar. We zijn er aan het einde van de zomer heen gegaan. We hebben een week horeca meegemaakt en toen ging alles weer dicht. Ik heb nog niet echt ervaren hoe het is om in De Pijp te wonen als alles normaal is.

Dagen bewuster meemaken

Ons vorige gesprek lijkt echt honderd jaar geleden.

Raar hè, voor mij voelt het ook als drie jaar geleden ofzo. Heel apart. Volgens mij komt het omdat als je minder kunt werken en minder dingen kunt doen, je elke dag veel bewuster meemaakt. Alles duurt lang.

Dan win je The Voice en ligt twee weken later het hele land plat.

Beetje jammer, dit… haha (ze kan er nog om lachen).

Wat dacht je met zoveel in het vooruitzicht toen de intelligente lockdown begon?

De eerste keer was alles nog onduidelijk en het zou maar een paar weken gaan duren. Ik dacht ‘drie weken, prima’. Ik vond het jammer, maar was nog heel moe van The Voice en kon die weken wel gebruiken om er een beetje bovenop te komen. Toen werd het na die drie weken heel lang en begon het tot me door te dringen dat het helemaal niet chill was. Op een gegeven moment hoorde ik ‘tot 1 juni alles dicht’ en dacht ik dat het voor mij even klaar was en ik alles moest gaan herplannen. De situatie in z’n algemeen vond ik vooral heel raar.

Vreesde je een beetje voor je carrière, nu The Voice zo’n prachtige start was geweest?

Ik blijf sowieso altijd muziek maken, maar als je dat programma wint gaat het er wel om wat je er daarna mee doet. Als je The Voice hebt gewonnen, ben je er nog niet. Ik wilde door, vasthouden wat ik in al die weken had opgebouwd en had veel meer willen doen dit jaar.

Hoe zit het bijvoorbeeld met je platencontract, ben je daar ondertussen wel mee bezig?

Ja, ik zit bij platenmaatschappij 8Ball Music en er zijn hele vette plannen. We zijn alleen aan het zoeken naar de juiste timing. Als je iets eruit gooit en de timing is niet goed, dan is het zonde als het in het niets verdwijnt. Dus tja, we zijn aan het puzzelen en aan het denken en wachten af wat er nog allemaal gebeurt.

Je wilt je nieuwe werk natuurlijk live spelen, zoals bij de geplande clubtour met onder meer De Melkweg in Amsterdam en Tivoli Utrecht.

Heel graag. De tour is nu verplaatst naar najaar 2021. Dat klinkt op dit moment nog wel als een soort volgend leven. Maar vet wordt ie zeker!

Verveling sloeg soms toe

Terugkijkend, heb je je dit jaar ook verveeld?

Ja, toch wel. Maar ik kwam erachter dat dat best goed is voor mijn creativiteit. Als je muzikant bent kan het superdruk zijn en heb je dagen met weinig slaap. Dan kom je verder tot weinig. Creativiteit heeft dan geen prioriteit, omdat je je werk moet doen. Als ik veel tijd heb, komt het er makkelijker uit. Bij verveling ben je alleen met je eigen gedachten, dat werkt wel.

Dit voorjaar kwam Onderwijsminister Arie Slob ook nog met het besluit dat je geen eindexamen havo kon doen. Hoe was dat?

Dubbel, moet ik toegeven. Ik wilde het allemaal graag meemaken, die examens, een gala, een examenreis en een uitreiking. Dat vond ik heel jammer. Ik had het echter door The voice of Holland het hele jaar zó druk gehad, dat ik niet zeker weet of ik het examen wel had gehaald. Misschien wel hoor, maar dan had ik er heel hard aan moeten trekken.

Naast de auto won je ook rijlessen. Heb je die wel kunnen doen?

Ja, ik ben er in juni mee begonnen en tot vorige week heb ik les gehad. Door de lockdown is het nu gestopt.

Dus je had het rijbewijs bijna op zak?

Nou… ik ben niet zo heel goed, hahaha. Ik heb nog wat lessen nodig, maar was wel goed op weg.

Cheers!

In september bracht je nog wel het nummer Where Everybody Knows Your Name uit, de themesong van de tv-serie Cheers. Daar was je op jouw leeftijd natuurlijk helemaal fan van. (Cheers was van 1982 tot 1993 te zien, red.).

Haha, ja… Nee, ik had geen idee. Ik heb het voor een reclame in opdracht van de Rabobank herschreven en gezongen en er met vriendinnen ook een clip bij gemaakt. Ik vond het liedje echter heel leuk en hoorde van mensen dat Cheers een beetje vergelijkbaar is met Friends. Dat vind ik wel een topserie.

Kijk je naar het nieuwe seizoen van The Voice?

Een beetje af en aan. Ik vind het een beetje lastig om te zien. Alles wat er is gebeurd heb ik zelf nog niet helemaal heb verwerkt, omdat het zo’n raar jaar was. Als ik kijk, dan komt al die spanning gelijk weer terug. Dat is niet heel lekker en niet zo relaxed. Ik probeer het wel hoor, want ik wil The voice of Holland blijven supporten.

Zin na een naar coronajaar

Hoe kijk je naar 2021?

Ik heb er vooral veel zin in, maar het voelt ook een beetje dubbel. Ik had verwacht dat we aan het begin van het jaar los konden gaan, maar dat is nu weer niet het geval. Ik zie het wel als een hoopvol jaar. Sowieso heb ik zin in een nieuw jaartal, want 2020 heeft voor mij een negatieve lading. Vanaf maart dan, want daarvoor had ik The Voice natuurlijk gewonnen. Ik heb ook een superleuke zomer gehad en heb mooie dingen kunnen maken, maar toch. Ik hoop dat er in 2021 een heleboel kan en dat ik kan laten zien wat ik in de tussentijd allemaal heb gemaakt. Dat is namelijk een hele hoop…

