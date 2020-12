Dít is de muziek waar Barack Obama het meest naar luisterde dit jaar

Je hebt ze vast en zeker voorbij zien komen: de Spotify wrapped-lijsten van de mensen die je volgt op Instagram of Twitter. Hoeveel minuten ze luisterden, naar welke artiesten en welke liedjes, het wordt allemaal in een handige lijst gezet. Nu heeft oud-president Barack Obama ook zijn eigen lijst gedeeld. Zelf gemaakt, weliswaar, maar je krijgt desalniettemin een inkijkje in zijn leven.

Hij plaatste op Twitter een playlist met zijn favoriete tracks, waar hij dit jaar het meest naar luisterde. Het is een verrassende mix: van Bruce Springsteen en Bob Dylan naar Dua Lipa en Megan Thee Stallion.

Maar de oud-president maakte de lijst niet helemaal zelf: hij had hulp van zijn dochter Sasha. „Hier zijn een paar van mijn favoriete nummers van het jaar. Zoals gebruikelijk heb ik waardevol overleg gehad met de muziekgoeroe van ons gezin, Sasha, om deze lijst samen te stellen”, twittert Obama. „Hopelijk vind je een of twee nieuwe nummers om naar te luisteren.”

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

