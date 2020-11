Kimberly ‘Idols én The voice’ Fransens is nu wel klaar voor de wereld

Kimberly Fransens is er nu – met de single Wat Ik Verdien – wel eens klaar voor om de wereld te veroveren. Je weet wel, die blonde powervrouw van Idols en The voice.

Ging er bij het zien van de foto meteen een lampje branden? Klopt! Kimberly Fransens is eigenlijk nooit weg geweest en voor velen ‘terug’ tegelijk. De 28-jarige zangeres deed met veel succes mee aan twee talentenshows op de buis. Tijdens de allerlaatste Idols bereikte zij in 2016 zelfs de finale, maar won ze niet. In The voice of Holland reikte Kimberly als lid van team Lil Kleine twee jaar geleden tot de liveshows.

Internationale samenwerkingen

Weg was ze nooit, soms wat uit het zicht. In april 2019 boekte Kimberly een aardig succesje met Hou Je Van Me. Scoorde zij internationaal met samenwerkingen met Julian Jordan (Love You Better) en Yellow Claw (Forget To Remember). En vertolkte zij de song van de (Britt Dekker)-film Whitestar. Nu is zij daar met een nieuwe single Wat Ik Verdien, klaar voor nog heel veel meer.

Metro zit met Kimberly Fransens bij The Media Nanny in Amsterdam en het gesprek komt al snel op corona, als we zien dat de er nog wel werkzame mensen zich met mondkapjes op door het gebouw begeven. „Als het vaccin er is?”, zegt Kimberly, „kom maar op, als ik dan weer kan optreden en reizen…” Toen de wereld kwam stil te liggen, gebruikte ze haar tijd. „Ik kon me eens goed gaan richten op social media en heb gave dingen voor YouTube bedacht. Op mijn kanaal nodigde ik gasten uit, waarmee ik bijvoorbeeld liedjes ging raden. Ik zong covers en ik neem de mensen een beetje mee in mijn leven, maar wel muziekgerelateerd. Zoals een blik backstage bij de Amsterdamse Zomer-concerten in het Olympisch Stadion.”

Ze trad daar in Amsterdam veel op, als onaangekondigd voorprogramma van onder meer Trijntje Oosterhuis, Snelle en OG3NE. „Dat was heerlijk en zó leuk, ook al was er daar één weekend met wel negen optredens. Ik mocht er zingen, doen en laten wat ik wilde. Eigen muziek maken vind ik altijd spannend, maar is wel iets wat ik heel graag wil. Bezoekers van het Olympisch Stadion waren heel enthousiast en begonnen ook om eigen werk te vragen. Ga nou lekker aan de gang met eigen nummers, zeiden verschillende mensen. Daar was ik stiekem heus alweer mee bezig hoor, maar door corona stond alles een beetje stil.”

Kimberly en het juiste team

Slechte en rare tijden brengen vaak ook iets goeds en bij Kimberly was dat het contact en tekenen bij platenlabel ADA Music. „Met een team hebben we een nieuwe styling bedacht en verschillende nummers gemaakt, waaronder de single die nu uit is. Ik heb het gevoel dat dit het juiste team weleens zou kunnen zijn. We zijn het gewoon gaan doen. Geef ik nu nog antwoord op een vraag eigenlijk? Ik begin altijd te ratelen, haha.”



Overwegen om door deze gekke tijden iets héél anders te gaan doen – zoals musicalster Tommie Christiaan die bij gebrek aan optredens hovenier is geworden, heeft Kimberly geen seconde gehad. Juist omdat ze nog heel wat concerten heeft kunnen geven én de nieuwe single Wat Ik Verdien er nu is. „Gaaf zoals Tommie dat heeft gedaan, maar nee, toch niet. Is dat erg? Ik kan niet stil zitten, maar ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen dan zingen. Een pr-baan in de muziekwereld misschien? Financieel gezien moet deze tijd niet te lang duren natuurlijk, maar ik wil heel.graag.zingen.”

Platencontract na The voice

Ze kan er door ADA Music nu gelukkig vol voor gaan, klaar om de wereld te veroveren. Het wordt tijd ook, vindt Kimberly zelf. „Ik heb de twee tv-programma’s gedaan met wat mij betreft een goede afloop. Idols was echt gaaf en The voice of Holland qua niveau weer een tandje hoger voor mijn gevoel. Ik ben een van de deelnemers die veel uit de programma’s heeft kunnen halen en had na The voice ondanks dat ik niet won mooi een platencontract op zak. Ik heb alles eruit gehaald en mooie samenwerkingen gehad.”

Een voorbeeld van een knalsucces is haar auditie in The voice of Holland, inmiddels goed voor 3,2 miljoen views:

„Maar nu wil ik echt verder en mooie eigen liedjes maken”, zegt ze met drukke, enthousiaste gebaren. „Dat ene tandje moet erbij. Daar blijf ik naar op zoek, maar gaat bij mij stapje voor stapje. Het is niet in één keer bám. Als mijn werk nergens toe zou leiden, dan vind ik het ook niet leuk meer. Maar ja, er komt steeds weer wat om extra gas te kunnen geven.”

Supersterrensfeertje

Zoals nu met de catchy uptempo single Wat Ik Verdien, een nummer over powervrouwen, over een meid die – eindelijk – na een relatie volledig voor zichzelf kiest. Zo zingt Kimberly ‘nu de zon opkomt, jij ligt niet meer naast me… tijd voor mezelf nu’, een tekst die je als metafoor moeiteloos op haar eigen leven kunt plakken: ze gaat ervoor. Met daarbij een foto als een in zilver gehulde superster op de hoes, als een soort Madonna uit de jaren tachtig wat ook in de sound te horen is. „Ik houd niet zo van degelijk of doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dan liever dat supersterrensfeertje om mijn internationale sound heen bouwen, maar dan wel zingend in de Nederlandse taal. Of dat gelukt is, laat ik aan jou en anderen over, haha. Het is het proberen waard. Als je ernaar kijkt moet je niet denken: oh, da’s een Nederlands meisje.”

De Nederlandse taal ligt Kimberly het beste. „Na Idols dacht ik wel aan Engels, want je wilt toch eerst voor world fame gaan. Maar ik heb veel musical en theater gedaan en Nederlands vind ik gewoon het mooiste. Jorik (coach Lil Kleine) zei in The voice ook ‘ga eens Nederlands doen joh’. Ik zong toen Afscheid en dat vond ik vet. Veel artiesten gingen toen Nederlandstalige liedjes doen en het werkt. Ik ben geen 21 meer, dus ga ik het nu lekker in eigen taal in eigen land proberen. Maar dan wel met die sound natuurlijk die ik zo vet vind. En ja, zo past Wat Ik Verdien wel bij mezelf ook. Ik ben mijn plekje aan het veroveren. Misschien klinkt het gek, maar ik vind wel dat ik dat verdien. Net als dat voor iedereen geldt die hard werkt. Als je vecht en volhoudt mag je zeggen: ik verdien het.”

Popartiest in het theater

Terugkeren naar het theater ziet Kimberly niet zo snel gebeuren (als kind stond ze in The Sound of Music en Annie, wat ouder onder meer in Jeans). „Acteren vind ik leuk, maar ik ga toch echt voor het zingen en eigen dingen creëren. Als mezelf in het theater optreden sluit ik natuurlijk zéker niet uit, maar dan ben ik nog steeds popartiest. Maar een rol spelen… Nou, misschien zoiets als Romy Monteiro als Whitney Houston in The Bodyguard deed, zo’n vette popmusical lijkt me wel gaaf.” Wie Kimberly zou kunnen spelen, daar moet ze best lang over nadenken. We komen uit bij een musical over Taylor Swift. Of Madonna. Of Britney Spears.

Fans na The voice

Terug naar de pop, waarbij zij haar nieuwe werk het liefst live voor publiek wil gaan laten horen. „Wat Ik Verdien live met band spelen, dat gaat heel goed passen. Gaan we ook heus doen, maar ja, het mag nog even niet.” Een schare fans heeft ze aan Idols en The voice of Holland in elk geval overgehouden. „Zij blijven vragen wanneer ze meer kunnen zien. We waren bezig met een akoestisch concert in The College Hotel in Amsterdam. Al was dat maar voor max zestig man, voor het eerst zouden mensen een kaartje voor Kimberly Fransens alleen moeten kopen. Voor mij was dat een mooie test geweest. Maar toen gingen de coronamaatregelen terug naar max dertig personen en ging er een streep door.”

Kimberly-soud en doorpakken

Maatregelen of niet, wat Kimberly betreft gaat het met haar de goede kant op. „Ik mag supervette dingen doen, maar ben nog steeds niet waar ik wil zijn. Mijn liedjes worden over het algemeen aardig gestreamd en heb besloten ze het komend jaar met minder lange pauzes uit te brengen. Sowieso om de twee, drie maanden op een goed eigen repertoire op te bouwen. De mensen de Kimberly-sound laten horen en doorpakken. Hopelijk word ik dan een wat grotere naam dan die ik nu heb. Verder heb ik kleine doelen, zoals in de playlists van radiostations belanden. Dan zou ik al janken van blijdschap. En een concert geven waarbij alleen Kimberly Fransens op de poster staat.”

Dat gaat wel goed komen met deze dame, als je haar drive aan de andere kant van de tafel ziet. Aan het einde van de ontmoeting komt ze plotseling op één ding terug. „Een popmusical over Lady Gaga had ik moeten zeggen natuurlijk! Dat past bij mij. Ze is een voorbeeld, qua zang en qua looks. Ik hoor zelfs dat ik op haar lijk, dus schrijf haar maar op.”

