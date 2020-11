Drake en The Weeknd boos op Grammy’s: ‘Zijn corrupt’

Rapper Drake en zanger The Weeknd zijn niet bepaald blij met de Grammy’s. Vooral The Weeknd is op zijn teentjes getrapt en noemt de organisatie van de awardshow zelfs „corrupt”.



The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

De zanger werd namelijk geen enkele keer genomineerd voor de Grammy’s, terwijl zijn album After Hours een van de meest succesvolle platen ter wereld was, in het afgelopen jaar. Het nummer Blinding Lights werd in tientallen landen een nummer 1-hit. Ook Heartless scoorde goed. Maar toch: geen enkele nominatie.

„Samen een voorstelling wekenlang plannen om niet te worden uitgenodigd? Naar mijn mening nul nominaties = je bent niet uitgenodigd!”, schrijft de woedende Abel Makkonen Tesfaye, zoals de Canadese zanger voluit heet, op Twitter.



Collaboratively planning a performance for weeks to not being invited? In my opinion zero nominations = you’re not invited! — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Elk jaar te weinig nominaties

Variety denkt dat The Weeknd mogelijk niet genomineerd werd, omdat de verschillende commissies die beslissen over het nominatieproces hem los van elkaar in een andere categorie plaatsen. Zo zou de popcommissie hem wellicht r&b hebben gevonden en de r&b-commissie juist andersom. Maar dat verklaart alsnog niet dat The Weeknd niet is genomineerd voor het beste album of de beste single.

The Recording Academy, organisator van de Grammy’s, is ook verrast dat The Weeknd geen enkele nominatie voor de Grammy’s heeft binnengehaald. De organisatie ontkent dat stukgelopen onderhandelingen over een optreden tijdens de awardshow een rol hebben gespeeld.

„We snappen dat The Weeknd teleurgesteld is dat hij niet is genomineerd. Ik was ook verrast en kan me voorstellen wat hij voelt”, zegt The Recording Academy-baas Harvey Mason Jr. tegen Variety. „Zijn muziek was dit jaar uitstekend en zijn bijdragen aan de muziekgemeenschap en aan de wereld verdienen ieders bewondering. We waren dan ook blij te horen dat hij de Super Bowl-halftimeshow gaat doen en we hadden hem het weekend ervoor ook graag op het Grammy-podium gezien.”

Er zijn elk jaar veel minder nominaties dan artiesten die er een verdienen, zegt Mason Jr. „Voor alle duidelijkheid: het stemmen in alle categorieën eindigde ruim voordat het optreden van The Weeknd tijdens de Super Bowl werd aangekondigd dus het heeft op geen enkele manier invloed gehad op het nominatieproces.”

‘Te veel ontbrekende namen’

Rapper Drake heeft op Instagram duidelijk gemaakt dat hij The Weeknd volledig steunt. In een story op het sociale medium trekt Drake de relevantie van de awardshow zelfs helemaal in twijfel.

„Ik denk dat we moeten stoppen onszelf elk jaar te laten choqueren door de kloof tussen impactvolle muziek en deze prijzen”, schrijft Drake als steunbetuiging aan The Weeknd. „We moeten gewoon accepteren dat wat ooit de hoogste vorm van erkenning was, er voor de artiesten van nu of in de toekomst niet toe doet. Het is als een familielid waarvan je steeds verwacht dat hij of zij bijtrekt, maar diegene de manier van doen gewoon niet kan veranderen.”

In zijn post tagde Drake ook andere artiesten die volgens hem door de organisatie over het hoofd zijn gezien, zoals Lil Baby, Pop Smoke en Popcaan. „Te veel ontbrekende namen om op te noemen”, schreef hij daarbij. Nicki Minaj plaatste de verklaring van Drake op haar eigen Instagram Stories.

