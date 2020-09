Sia schrijft mogelijke comebacksingle voor popgroep Steps

Goed nieuws voor iedereen die met enige regelmaat heimwee heeft naar de muziek van eind jaren negentig. De Britse popgroep Steps is weer bij elkaar én heeft een nieuwe single. Niemand minder dan zangeres en songwriter Sia heeft deze potentiële comebacksingle geschreven.

Eind jaren negentig en in het begin van de jaren nul werd het popmuzieklandschap gedomineerd door verschillende supergroepen. Na de Spice Girls, Take That en de Backstreet Boys, volgden bands als S Club 7, B*Witched, Five en natuurlijk Steps. De laatstgenoemde groep werd in 1997 opgericht en ging nooit echt uit elkaar. Ze scoorden hits met nummers als Last Thing On My Mind, One for Sorrow, 5 6 7 8 en Heartbeat/Tragedy.

De comeback van Steps

De leden van de groep raakten van elkaar vervreemd en zagen of spraken elkaar tien jaar lang niet, tot 2011. Ze kondigden een comeback aan en deden in 2017 met Scared of the Dark nog een poging weer opnieuw door te breken. Anno 2020 heeft Steps de hulp van Sia ingeroepen, die het nummer What The Future Holds voor de vijf leden schreef. De audio van de nieuwste mogelijke monsterhit van het Britse gezelschap staat sinds gisteren online.

Ben je ook razend benieuwd naar de videoclip die bij het nieuwe ‘meesterwerk’ hoort? Morgen om elf uur in de ochtend gaat ‘ie in première.

Geen TikTok, wel dansjes

De leden van de band waren hun tijd overigens ver vooruit. Nog lang voor we konden fantaseren over apps als TikTok, wist Steps de jeugd aan te zetten tot het doen van specifieke dansjes op hun hits. Bij elk nummer horen danspasjes die destijds fanatiek door luisteraars werden uitgevoerd. In tegenstelling tot TikTok-artiesten, wist de band niet enorm veel grote hits te scoren in Nederland.

Steps is overigens niet de enige band die weer bij elkaar komt. Recentelijk kwam het gros van Take That digitaal bij elkaar om een nummertje te zingen.