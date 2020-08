Nederlandse Frank in finale WK Kunstfluiten: ‘Ik dacht: ik probeer het gewoon’

Tijdens de afwas, onder de douche, in de auto: de muzikale Frank Oppedijk (34) gaat al van kinds af aan fluitend door het leven. Toen hij hoorde van het Wereldkampioenschap Kunstfluiten, besloot hij nog meer te oefenen én zich in te schrijven. Nu staat hij in de finale.

Bij fluiten denk je misschien al snel aan het maken van vogelgeluiden of aan het meefluiten van je favoriete nummer op de radio. „Maar kunstfluiten, écht muziek maken met je lippen, is een kunst op zich”, zegt Oppedijk.

Iets afwijkends

De Amersfoorter is professioneel pianist en houdt tijdens zijn optredens wel van een twist. Aan zijn concertserie wilde hij daarom graag een keer „iets afwijkends” toevoegen. Na wat research stuitte hij op kunstfluiten. „Ik ontdekte dat er zelfs een Wereldkampioenschap Kunstfluiten is én dat de drievoudig wereldkampioen een Nederlander is: Geert Chatroe.” Oppedijk zocht contact en „we besloten een aantal keer samen op te treden”. Oppedijk als pianist, Chatroe als ‘het afwijkende’.

Maar wat hij Chatroe deed, triggerde hem ook. „Niet dat ik klakkeloos wilde nadoen wat in mijn ogen de beste kunstfluiter ter wereld kan, maar ik wilde wel kijken of het mij ook zou lukken om een muzikaal verhaal te fluiten.”

Want dat fluiten is nog een hele kunst, zegt Oppedijk. Je moet zuiver kunnen fluiten, maar ook het muzikale aspect beheersen door met hard en zacht te spelen. „Zuiver fluiten is heel moeilijk; het is heel subtiel allemaal.”

Muzikaal

Maar hij deed een poging en besloot een nummer van de Argentijnse componist Astor Piazzolla te leren fluiten. „Gewoon door het veel te doen”, lacht hij. „Hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt.” En ja, geeft hij toe, dat hij een klassieke muziekachtergrond heeft en zo gehoor en muzikaliteit al heeft ontwikkeld, is in zijn voordeel.

Het nummer dat hij uitkoos, Chiquilin De Bachin, is eigenlijk een nummer voor zang en piano. „Maar ik dacht: volgens mij kan ik het ook wel fluiten.”

Hoor en zie hier hoe Frank Oppedijk het nummer van Piazzolla fluit:

En ja hoor, met bovenstaand nummer staat Oppedijk inmiddels in de finale van de het WK Kunstfluiten. De jury koos uit de inzendingen uit 23 landen 25 finalisten. „De helft van de finalisten komt uit Japan, omdat daar vaak de kampioenschappen worden gehouden.” Vanwege het coronavirus is het WK dit jaar digitaal. „Dat maakte de stap om mee te doen ook wel groter.”

Verrassing

Oppedijk is de enige Nederlander in de finale. „Dat ik werd uitgekozen, was wel een verrassing”, lacht hij. „Er doen alleen al zes voormalig wereldkampioenen mee. Maar Geert (Chatroe, red.) had al gezegd dat ik wel een kans zou maken.”

Waar de jury – naast zuiver fluiten – op let is je bereik, ‘hoe mooi’ de klank is van de tonen die je fluit en je vibrato. Hij doet het voor door de telefoon: „Haaaaa”, zingt hij terwijl hij met zijn stem omhooggaat. „En dat dan fluitend, is nog best lastig.”

Zijn geheim van dit alles? Hij lacht en denkt even na. Nee, geen kaakmassages vooraf of lippen die worden ingesmeerd. „Kunstfluiters die ervan kunnen leven zoenen vaak 24 uur van tevoren niet meer”, weet hij. „Maar zo ben ik er niet mee bezig. Ik vind het leuk om te doen, maar het is vooralsnog niet mijn beroep.”

Stemmen

Op 3 september wordt de winnaar bekend gemaakt. Of de titel dit jaar naar Nederland gaat, hangt voor twintig procent af van publieksstemmen. Hij doet daarom een beroep: „Ik hoop dat mensen die dit lezen helpen om de titel dit jaar weer naar Nederland te halen.”

Stemmen kan tot 27 augustus via www.whistlersguild.org/vote.

