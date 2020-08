Muziek van deze artiesten vergroot de kans op een tweede date

Uit onderzoek blijkt dat nummers als Stevie Wonder’s Superstition een positief effect hebben voor daten. Wanneer dit nummer op de achtergrond speelt tijdens een eerste date, is de kans groot dat er een tweede in het vooruitzicht is.

Onderzoekers van de McMaster University in Ontario, Canada ontdekten dat ‘groovy’ deuntjes als die van Wonder het goed doen op de eerste date. Ze publiceerden hun onderzoeksresultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Journal Social Cognitive and Affective Neuroscience. De sensuele ondertoon van deze muziek zorgt er namelijk onbewust voor dat je je meer aangetrokken voelt tot elkaar en dus sneller een vervolgdate zou plannen.

Invloed op lichaamsbewegingen

De onderzoekers lieten vijftien verschillen liedjes horen bij hun testkandidaten tijdens een speeddate. Hiervoor analyseerden ze vijftig mannen en vrouwen bij verschillende ‘date-evenementen’. Terwijl de koppels in gesprek raakten, veranderde de muziek op de achtergrond. Aan het eind van de avond mochten de testkandidaten vertellen welke personen ze graag nog een keertje wilden zien. En warempel.. Zowel mannen als vrouwen zagen het liefst de dates tijdens ‘Superstiton’ voor een tweede keer.

Andere soul-achtige muziek had hetzelfde effect op de speeddaters. Ook Beyonce’s hit Naughty Girl uit 2004 en de uit 1970-afkomstige Lady Marmalade van de girlband Labelle, deden het goed. De onderzoekers concludeerden dat het type muziek, zelfs als dit zachtjes op de achtergrond speelt, een sterke invloed heeft op de aantrekkingskracht. Daarin bevordert soulmuziek bepaalde lichaamsbewegingen die belangrijk zijn voor de non-verbale communicatie tijdens een date. Deze lichte bewegingen in de romp, het hoofd en de schouders spelen daarin een interessante rol.

Zwaarmoedige liedjes

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat, wanneer twee vreemden op een date dit soort bewegingen maken, dit voor een ‘onbewuste band’ zorgt. De aantrekkingskracht wordt daardoor groter.

Zwaarmoedige liedjes als Space Oddity van David Bowie, Comfortably Numb van Pink Floyd en America van Simon en Garfunkel zorgden voor het tegenovergestelde effect. De kans op een tweede date met die achtergrondmuziek, was een stuk kleiner.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.