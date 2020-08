Festival Snollebollekes duurt dubbel zo lang: ‘Gezelluuug nondenjuu!’

View this post on Instagram

💣 GROOT NIEUWS: EXTRA DAG TOTAL LOSS FESTIVAL! 💣⁣⁣ ⁣⁣ We kunnen het nie langer voor ons houden! We hebben verrekkes dik nieuws: EEN EXTRA DAG TOTAL LOSS! 🎉⁣⁣ ⁣⁣ Volgend jaar nie alleen op zaterdag 4 maar óók op zondag 5 september 2021 op Aquabest bij Eindhoven! TWEE dagen FEEST! 💃🕺Gruwelijk uit oe dak en daarna verrotter dan een wrak, volkomen total loss!🔥⁣⁣ ⁣⁣ De kaartverkoop van Total Loss ging begin dit jaar zó snel, da wij blij zijn te kunnen melden dat er een extra dag aan vast geplakt wordt. Schrijf oe vanaf NU in via www.totalloss.nl via de link in bio om nog vóór de echte verkoop begint oe ticket te kunnen scoren. Meer info kende vinden op die website.🎉⁣⁣ ⁣⁣ Tag oe maten die Total Loss niet mogen missen en zet oe speakers alvast op standje voorpret voor de Total Loss Livestream van aanstaande zaterdag!🍺