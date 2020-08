Eefje de Visser op dreef op verlaten Lowlands-terrein

Na 27 edities van Lowlands moet het festival noodgedwongen een jaartje overslaan. Toch laten NPO 3FM en de organisatoren van het festival het derde weekend van augustus niet ongemerkt voorbij gaan.

Het festivalterrein in Biddinghuizen ligt er deze augustus verlaten bij. De grasvlakte naast pretpark Walibi Holland wordt sinds 1993 jaarlijks overspoeld met circa 50.000 muziekliefhebbers die naar zo’n 150 acts komen kijken in de verschillende kleurrijke festivaltenten.

Op de schop

Helaas, zoals met vrijwel alles in het crisisjaar 2020, gaan oude en vertrouwde gebruiken op de schop. Lowlands hoopt fervente festivalgangers troost te bieden door dit weekend het, naar eigen zeggen, ‘grootste online festival ooit’ op te tuigen, in samenwerking met radiozender 3FM en VPRO’s muziekplatform 3voor12. Dit onder de noemer Lowlands free:united.

Het is een even sympathiek als ambitieus gebaar en ligt daardoor geheel in lijn met het karakter van een van Nederlands grootste popfestivals. Op de livestream die via de website van 3FM aangeboden wordt, zijn bijvoorbeeld concerten te zien die vanuit poppodium de Melkweg in Amsterdam worden gestreamd, maar ook oude Lowlands-optredens van onder anderen Foo Fighters, Stromae, Mumford & Sons, Sam Smith, Ronnie Flex en Queens Of The Stone Age.

Lowlands’ randprogramma

Lowlands zou Lowlands niet zijn zonder uitgebreid randprogramma. Zo zijn er online kookworkshops te volgen, maar ook yogalessen, literaire panels, dj-sets, theatervoorstellingen en een dagelijkse wetenschapstalkshow.

Het meest bijzondere optreden dat de organiserende partijen presenteren, is dat van Eefje de Visser. Als enige artiest dit jaar mag de Nederlandse zangeres wél een show geven op de daadwerkelijke festivalbodem in Flevoland.

Eefje op Lowlands

Op de woensdagavond voorafgaand aan het Lowlands-weekend reist de inmiddels in België woonachtige singer-songwriter af naar Biddinghuizen. De aanblik van het compleet lege festivalterrein is intens treurig. Waar de imposante Alpha-tent gebruikelijk staat, is alleen een stuk geasfalteerde grond te zien en de anders zo drukke paadjes zijn muisstil. Enkel de contouren van de door bomen omgeven grasvlakte memoreren aan de euforische festivaloptredens van weleer.

Beetje deprimerend

De plek waar Eefje de Visser een uur lang optreedt voor een handjevol 3FM-luisteraars is gemarkeerd door oude tapijten, die dienst doen als zitplekken voor dit corona-proof concert. De uitgestalde instrumenten, omringd door een aantal lampen en een paar kleine luidsprekers schetsen een grimmig beeld van het festivalcircuit gedurende deze pandemie: veel meer mogelijkheden dan dit zijn er niet om toch nog iets van een evenement neer te zetten.

Achter dat sympathieke gebaar gaat een industrie gebukt onder de coronamaatregelen, zonder steun van de overheid. „Ik heb er niet zoveel over nagedacht dat het niet een normale Lowlands-show was, want dat was misschien een beetje deprimerend geweest”, geeft De Visser na afloop van het optreden toe. „Het was fijn om weer te mogen spelen in een toch wel fijne setting.”

Ondanks de geringe aankleding voor het ingetogen dertig koppige publiek geeft Eefje de Visser een volwaardige show. De visuals ontbreken weliswaar, maar dat deert niet.

Eefje op dreef

De Visser en haar band zijn net zo op dreef als ze dat zouden zijn op een volledig gevulde festivalweide. Zelfs de choreografie ontbreekt niet: De Visser en haar achtergrondzangeressen complimenteren de weemoedige synthpop met vogue-achtige danspasjes. „Ik wil niet teveel concessies doen”, erkent ze. „Ik speel ook niet graag solo, maar liever met mijn band. Ze hebben er heel hard aan gewerkt om een show op poten te zetten, dus ze verdienen het ook wel, want ze hebben er superveel tijd in geïnvesteerd.”

Achtbanen

Terwijl ze een aantal liedjes van haar begin dit jaar verschenen album Bitterzoet laat horen tegenover de geruisloze toeschouwers, zijn in de verte wild razende achtbanen hoorbaar, inclusief het geschreeuw van de daarin zittende pretparkbezoekers. „De microfoon pikte het geluid van de achtbanen op, dus dat gaan de mensen thuis horen”, lacht de zangeres. „Het had wel wat, het gevoel van zo’n juichende menigte.”

Deze ‘juichende menigte’ vanuit het ernaast gelegen pretpark klinkt als een echo van hoe het ooit eens was op Lowlands en de andere festivals. „Ik zie dat de sector eronder lijdt, maar ik hoop dat we er toch iets van kunnen maken en het kunnen omdraaien naar iets positiefs”, stelt De Visser. „Ik hoop dat we ons er doorheen weten te worstelen, al besef ik dat het een grote klap is voor deze sector, met veel werkeloosheid. Het is hard, maar wat kun je anders doen?”

Plannen omgooien

De zangeres moest deze zomer haar plannen rigoureus omgooien, zoals zoveel artiesten, en beraadt zich op de optreedmogelijkheden voor de komende periode. „Stel dat er weinig mogelijk is, dan moeten we echt alternatieve manieren vinden om iets te gaan doen. Wat ook tot leuke dingen kan leiden. Beperkingen lokken weer nieuwe dingen uit. Daar valt misschien niet veel aan verdienen, maar je kunt wel creatief interessante dingen ondernemen.”

De Visser heeft de rust van de lockdown aangegrepen om aan haar vijfde album te werken, die ze met een beetje geluk volgend jaar op een uitverkocht Lowlands ten gehore kan brengen. „Ik verlang weer naar een grote menigte. Ik merk dat bij de muziek die ik nu maak, ik soms in mijn hoofd een menigte voor me zie.”

Lowlands free:united is van vrijdag 21 t/m zondag 23 augustus te volgen via 3fm.nl/lowlands. Daar vind je ook het blokkenschema met een overzicht van alle optredens en andere activiteiten. De hoogtepunten van Lowlands 2020 worden zaterdag 29 augustus om 22.59 uur door de VPRO uitgezonden op NPO 3.

