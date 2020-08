Britse artiesten als Rita Ora en Clean Bandit willen einde van racisme

Rita Ora, James Blunt, Clean Bandit en Niall Horan. Wat die vier met elkaar gemeen hebben? Allen zijn ze helemaal klaar met racisme, net als de rest van de Britse muziekwereld. Meer dan zevenhonderd mensen die werkzaam zijn in die industrie hebben een open brief ondertekend. Daarin wordt opgeroepen een einde aan racisme te maken.

Verschillende Britse media hebben zondag hun oproep gedeeld. Naast artiesten hebben onder meer ook managers, advocaten en platenlabels hun handtekening onder de brief gezet. De oproep is al ondertekend door artiesten als The 1975, Biffy Clyro, Years & Years, Lewis Capaldi en Yungblud.

Einde aan racisme

De managers van Ed Sheeran en Stevie Wonder zetten ook hun krabbel onder de brief en ook de Britse takken van grote platenlabels als EMI, Universal Music, Warner Music en Sony Music steunen het initiatief. Ook Amerikaanse artiesten hebben de oproep gesteund. Zo is de handtekening van de Amerikaanse muziekgroep ODESZA ook in de lijst van ondersteunende artiesten te vinden.

Tekenen kan nog: de schrijvers roepen iedereen die een einde aan racisme wil op om de brief de komende week te ondertekenen.

Gezamenlijk doel

De honderden artiesten, managers, producenten en bedrijven vragen mensen om samen te staan in de strijd tegen racisme. „Wij, vertegenwoordigers van de muziekindustrie, schrijven om te demonstreren en naar buiten te brengen dat liefde, eenheid en vriendschap altijd ons gezamenlijk doel zal zijn. Niet haat en verdeeldheid”, begint de brief.

De Britse muziekindustrie is „trots bij elkaar gekomen om zijn stem te laten horen”, stellen de briefschrijvers. „Om verantwoordelijkheid te nemen, ons te laten horen en samen in solidariteit te staan. Zwijgen is geen optie.”

Muziekindustrie verenigt zich

Gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben de briefschrijvers geïnspireerd tot het initiatief. Onder meer het politiegeweld in Amerika en de recente ophef over de rapper Wiley wordt subtiel genoemd: de muzikant kwam onder vuur te liggen na antisemitische tweets, waarvoor hij later wel zijn excuses aanbood. Wileys management liet hem vallen en na een oproep van twitteraars werd hij ook verbannen van Twitter. „Het resultaat is hetzelfde: verdenkingen, haat en verdeeldheid. We zijn op ons slechtst wanneer we anderen aanvallen.”

„Minderheden van alle achtergronden en religies hebben geleden. Van de slavernij tot de Holocaust: allemaal pijnlijke herinneringen. Alle vormen van racisme hebben dezelfde roots: onwetendheid, gebrek aan onderwijs en mensen aanwijzen als zondebok. Wij – de Britse muziekindustrie – zijn trots om ons te verenigen. Zwijgen is geen optie. We staan samen om op te voeden en racisme weg te vegen, voor nu en voor toekomstige generaties”, besluiten de schrijvers.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.