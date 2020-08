‘Bezoekers concerten voelen zich veilig ondanks corona’

Een groot deel van de concertbezoekers voelt zich veilig in de muziekzalen waar de 1,5 meter afstand zo veel mogelijk gegarandeerd is. Dat zeggen zowel Het Concertgebouw in Amsterdam als TivoliVredenburg in Utrecht na eigen onderzoek.

De twee concertzalen deden navraag bij 2000 bezoekers die naar de eerste concerten na de heropening na de lockdown gingen. 96 procent van deze muziekliefhebbers meldde zich veilig en ontspannen te voelen.

Slechts 1 procent van de ondervraagden vond dat andere bezoekers wel meer afstand hadden kunnen houden. 3 procent reageerde ‘neutraal’. De ingevoerde maatregelen, de instructies vooraf en ter plaatse in de zaal, de publieksbegeleiding en de looproutes werden als duidelijk ervaren.

Exclusief

De 1,5 meter afstand gaf bezoekers zelfs het gevoel alsof ze echte vips waren. „De opstelling in Het Concertgebouw, met lege rijen tussen de stoelen en tafeltjes, wordt door het publiek ervaren als ‘huiselijk’, ‘exclusief’, ‘een echt vip-gevoel’ en ‘een avond om nooit te vergeten’”, vertelt een woordvoerder.

„De bezoekers vertellen me dat dit onvergetelijke concerten zijn. Ze vinden het heel intiem met een klein publiek en tafeltjes in de Grote Zaal. Een soort privéconcerten eigenlijk”, zegt Concertgebouw-directeur Simon Reinink.

TivoliVredenburg bedacht speciaal vanwege de maatregelen rondom het coronavirus iets nieuws: Walk The Line. Het publiek wordt in kleine groepen langs vier verschillende zalen en vier verschillende artiesten geleid. Ook daarop kwamen positieve reacties.

