Album van Davina Michelle is dáár: ‘Alsof ik mijn scriptie heb ingeleverd’

Eindelijk is ’t ie daar: het eerste album van Davina Michelle. Metro ging bij haar op bezoek. „Voor my own world legde ik de lat hoog. Misschien wel te hoog want zo ben ik, haha.” En: hoe corona Davina ook een tijdelijke writers block bezorgde.

my own world – zonder hoofdletters – is morgenochtend verkrijgbaar en te downloaden. Wel een album figuurlijk met hoofdletter trouwens, zo hoorde Metro al. Met singles als Skyward, Beat Me en Better Now die we al kennen, maar vooral met veel nieuw werk. Uptempo, ballads (en een geweldige livetrack Liar). En ja: eindelijk. Want in de hoofden van velen timmert Davina Michelle (24) al als een halve veterane aan de weg. De sneltreinvaart waarmee de geboren Rotterdamse hitlijsten, streamingdiensten en grote podia bestormt, is ongekend. Terwijl het deze maand exact (en nog maar) drie jaar geleden is dat zij What About Us van P!nk op YouTube coverde en de Amerikaanse wereldster zelf reageerde met ‘ah, zo moest het dus gezongen worden’.

Vanaf toen ging het los, helemaal nadat zij een jaar later Duurt Te Lang in tv-programma De Beste Zangers vertolkte. Het nummer stond 27 weken in de Top 40, waarvan 11 weken op de eerste plaats. Met die cijfers werd Davina de meeste succesvolle zangeres in die hitlijst ooit en verdrong zij Céline Dion (My Heart Will Go On).

Puntgave studio van Davina

Als Metro haar in Dordrecht opzoekt, tuimelen om half elf ’s morgens de Zuid-Hollandse mussen al van het dak. Nog geen anderhalf jaar geleden waren we hier ook, toen in een ruimte vol stof, verf, andere bouwmaterialen en (veel) lege Cola Zero-flessen. Nu ontvangt Davina haar gasten in een puntgave eigen studio, waar het heerlijk koel is. Hoewel het vorige gesprek dus niet al te lang geleden is, ging genoemde sneltrein ‘gewoon’ met razende snelheid voort. Davina was – met Armin van Buuren – gast tijdens tijdens een aantal concerten van Marco Borsato in De Kuip. Ze stond op Pinkpop en verzorgde het voorprogramma van – jawel – P!nk op het Malieveld in Den Haag. De song Hoe Het Danst (weer met Marco en Armin) kwam op nummer 1. Ze werd jurylid bij de zangwedstrijd We Want More op SBS6. En toen de wereld door corona stilviel zong zij met rapper Snelle 17 Miljoen Mensen in een leeg Rotterdam Ahoy. Ook dat nummer kwam op de eerste plaats in de hitlijsten.

Een uitgebreide monoloog van Davina Michelle. Omdat zij het verdient. En omdat zij zelf haast verontschuldigend zegt: „Sorry hoor, gooi er een muntje in en ik lul wel door.”

Het ging voor Davina razendsnel

„Ik heb al heel wat achter me liggen inmiddels, maar het gebeurde allemaal in zo’n korte tijd dat het niet voelt alsof ik al veel ervaring heb. Ja, ik heb voor enorme menigtes in Nederland opgetreden, maar het ging zo snel dat ik niet echt de tijd heb gehad om het te verwerken. Richting het album legde ik de lat daarom ook hoog. Misschien wel veel te hoog want zo ben ik, haha. Ik hecht veel waarde aan kwaliteit en daardoor presteren we beter. Bij alles wat ik doe, wil ik dat het perfect gaat. Ik snap ook dat mensen, doordat ik zoveel mooie dingen heb mogen doen, veel van me verwachten. Een album even snel uitbrengen, dat had ik aan mezelf ook niet kunnen verkopen. En fans verwachten van mij iets wat kwalitatief gewoon goed is. Ik ben blij met dat verwachtingspatroon. Dat ze steeds meer verwachten, betekent dat ik het de vorige keren waargemaakt heb. Ik ben daar trots op, want het is een bevestiging. Ik kan zeggen dat ik nog nergens spijt van heb, alle keuzes zijn naast het hoofd vooral met het hart gedaan.”

Vergeten een bekende Nederlander te zijn

„Anderhalf jaar geleden zei ik nog dat het succes ook zomaar zou kunnen stoppen. Nu ben ik niet meer bang dat het van de ene op de andere dag voorbij is. Ik heb me nu al meerdere keren bewezen, terwijl die lat steeds hoger lag. Toch bevat ik het nog steeds allemaal niet helemaal. Doordat we door corona niet meer konden optreden en ik de fans niet meer zag, vergat ik zelfs dat ik een bekende Nederlander was geworden. Dan loop ik door de supermarkt en realiseer ik het me weer als er naar me gestaard wordt. Dat ik dat vergeet vind ik ook wel weer superchill, hoor. Ik heb nog steeds niet helemaal in de gaten dat er blijkbaar een verschil is tussen Davina en Michelle (haar echte naam is Michelle Davina Hoogendoorn, red.).”

Coronatijd voor iemand met ‘ADD als de knetter’ een ramp

„Toen alles in maart stilviel, kon ik er iets meer over nadenken. De eerste weken besloten we net als zoveel andere mensen alleen maar thuis te werken. Ik heb ADD als de knetter, dus voor mij was het verschrikkelijk. Een ramp. Ik ben een mensenmens en heb nooit rust in m’n reet. Opeens was ik geen artiest meer en dat was confronterend. Die was ik 24 uur per dag geworden. Ik dacht ‘okay, als ik Davina niet meer ben, dan ben ik weer Michelle’, om het maar even poëtisch te zeggen. Ik vroeg me af wat er over was van die Michelle; wat ik nog meer leuk vind om te doen naast werken en muziek maken. Heb ik nog hobby’s? Ik ging me echt stront vervelen. Je kunt me een legpuzzel geven, maar dan ben ik na een uur wel weer klaar. Bovendien wilde ik wel werken, maar het lukte niet. Ik kreeg door de situatie een writers block. Als er niets gebeurt, weet ik niet meer waarover ik moet schrijven. De woorden kwamen niet uit m’n pen, ik had geen idee. Tot het moment dat me afvroeg waarom ik zo met mezelf zat.”

„Daardoor is in één of twee dagen de titeltrack my own world geschreven en ontstaan. Dat is één grote brain fart, haha. Het is een chaotisch liedje met tegenstrijdige uitspraken geworden. Zo was het in mijn hoofd. Ik was Davina, dan weer Michelle en wist niet meer hoe op dingen te reageren. Vaag verhaal misschien, maar dat is wel wat ik heb uitgeschreven.”

Nummers op my own world voor iedereen

„Zo ben ik het album ook aangevlogen. Ik vond dat er voor elke gemoedstoestand en voor elke persoon een verhaal op moest staan. Ik denk dat het gelukt is, want het is heel divers. Liar is bijvoorbeeld een trap na naar een vriendje dat vroeger vreemdging. Maar ik heb het nummer groter gemaakt dan dat. Het gaat over woede en dat is geen fijn gevoel. Maar aan het einde van het nummer geef ik de woede een plek. Ik heb geprobeerd dat het gevoel dan wat beter is en dat de ander degene is die spijt moet hebben. Ik hoop dat mensen die bedrogen zijn, het los kunnen laten. Het een plekje kunnen geven. Heb je het album al gehoord? Oh gaaf. En? En? En? (antwoord: ‘heel gaaf’). Oh, yessss. Ja, ik vind dat spannend om te horen.”

Enthousiast als altijd:



Davina was al snel live in Ahoy

„Ik heb in coronatijd wel vrij snel opgetreden in Rotterdam Ahoy, al was het in een lege hal. Weet je, AFAS Live werd gecanceld en verplaatst en ik ben zoals gezegd niet zo van het stilzitten. Ik wilde gewoon iets doen en toen kwamen we op het Ahoy-idee om samen met andere artiesten te spelen (waaronder Snelle, waarbij de nummer 1-hit werd gescoord, red.). Je moet wel een beetje bezig blijven, hè? Ahoy wilde ons daarbij helpen en als daar dan ook nog zo’n hit van komt, is dat prachtig.”

„Ook heb ik uiteindelijk in de AFAS gestaan. Ook daar was het helemaal leeg, heel gek. We hebben er een concert opgenomen die in juni in de Pathé-bioscopen werd uitgezonden. Wat raar was, was dat ik moest performen voor een camera in plaats van voor vijfduizend mensen. Ik ben het redelijk gewend omdat ik elke maandag een cover op YouTube plaats en Beste Zangers is ook voor een lens, maar toch. Ik deed dus maar alsof ik in een tv-programma zat. Toen ik de film terugkeek, zag ik dat ik bij de eerste liedjes best even moest wennen en moest inkomen. Ik heb altijd interactie, ren naar het publiek, laat de mensen meezingen. Dat kon niet, het was omschakelen. Door de show heen, raakte ik eraan gewend. Achteraf zeg ik dat voor een lege zaal spelen oprecht lastig en minder leuk is. Je wilt toch een publiek dat helemaal uit ‘z’n stekkert’ gaat.”

Album is een afsluiter van een begin

„Ik ben bij dat ik van de eeuwige vraag af ben wanneer ik een album uitbreng. Een eigen album is in de tijd van streamen niet eens meer echt nodig, maar het voelt toch als een kindje. Of beter: het voelde alsof ik mijn scriptie heb ingeleverd na vier jaar. Ik zie my own world als een afsluiter van het begin. Ik ben niet meer die nieuwkomer en kan nu laten zien: dit is mijn kleur en dit is mijn muziek. Niemand hoeft me meer te vragen of ik Nederlands ga zingen. Dit is het, Engelstalig, deal with it. Misschien ga ik het album achteraf nog wel op vinyl uitbrengen. Dat vind ik cool en alleen al omdat ik er zelf eentje wil hebben.”

„Ik hoop dat ik niet meer de nieuweling ben, het leuke jonge meisje dat Duurt Te Lang stond te zingen. Dat is misschien een mentaal dingetje, dat zit zo in mijn hoofd. Ik wilde serieus worden genomen. Ik weet ook eigenlijk wel dat dat gebeurde, maar nu is het sowieso voorbij. Nu durf ik me een gevorderd artiest te noemen die een duidelijke muziekstijl heeft. Duurt Te Lang, Hoe Het Danst en 17 Miljoen Mensen waren voor mijn gevoel uitstapjes. Ik heb het zelf uitgebracht, ben er trots op en ik heb er veel aan te danken. Maar nu laat ik de mensen zien: dit zijn mijn liedjes, dit past bij mij. Dit is Davina Michelle.”

Gynaecoloog willen worden

„In de vroegere my own world wilde ik gynaecoloog worden. Ik weet het: sick, heel gek. Ik ben ook daadwerkelijk verloskunde gaan studeren. Drie maanden slechts. Ik heb ook nog de lerarenopleiding Engels gedaan, weer drie maanden. Dat hele studeren… niks voor mij. De hele tijd stilzitten, met een boek, leren, een studentenvereniging, ik trok dat niet. De middelbare school ging me vrij gemakkelijk af, maar in het hbo werd het blokken. Ik wilde echter werken, geld verdienen en aan de bak. Toen ik in de horeca werkte had ik eigenlijk geen bal te doen. Toen ben ik muziek gaan maken, anders zou ik spijt krijgen dat ik dat nooit geprobeerd zou hebben. En zie daar. Dit album is daarom nu maar mijn scriptie geworden, zo voelt het dus echt.”

De mensen moeten zelf willen luisteren

„my own world krijgt morgen een shiny start, meer kan ik niet verklappen. Ja, iets in de markt zetten daar ben ik met mijn team wel goed in geworden. Aan de andere kant vind ik ook dat mensen mijn muziek gewoon moeten luisteren omdat zij dat graag willen. Omdat ze het mooi vinden of omdat ze nieuwsgierig zijn. Ik kan allerlei gekke trucjes bedenken om iets te lanceren, maar ik hoop gewoon dat mensen het zelf graag willen luisteren. En dat de liedjes van binnen iets laten bewegen. Dat ze ook kwaad worden, of gelukkig, of blij of emotioneel. En vooral: dat zij met de liedjes daadwerkelijk iets kunnen en dat er een emotie-ontwikkeling plaatsvindt, dat het echt iets met ze doet. Oh wat klink ik weer superdiep haha, maar ik meen het oprecht. Iets voelen, is namelijk de kracht van muziek. Dat staat boven elke strategische promotie.”

„Zullen we nu weer lekker naar buiten? Ik ben namelijk zo wit als m’n eigen kont. Ken je die uitdrukking niet? Ik heb ‘m van mijn vader.”

Davina Michelle live zien? Daarvoor moet je nog even geduld hebben. Zaterdag staat Davina twee keer in het Zomer Theater in Den Bosch (met Mell & Vintage Future, finalist van We Want More, in het voorprogramma). Die concerten zijn uitverkocht. Daarna staan nog even geen live-optredens gepland.

