Pearl Jam sluit Pinkpop af (en komt ook naar Rock Werchter)

Pearl Jam komt volgend jaar naar de 51e editie van Pinkpop. Op zondag 20 juni sluit de band het festival af. De Amerikanen spelen ook op het onder Nederlanders populaire Rock Werchter in België.

Pearl Jam was ook op de 49e aflevering van Pinkpop en Metro was daar bij. Op zondag 20 juni sluit de band van voorman Eddie Vedder het 51e festival in Limburg af, als het coronavirus dat inmiddels toelaat natuurlijk. Eerder kondigde Pinkpop al aan dat zowel Red Hot Chili Peppers als Twenty One Pilots volgend jaar naar Landgraaf komen. En niet veel later werd daar een mooi rijtje Nederlandse acts aan toegevoegd: Kensington, Danny Vera, Frenna Deluxe, The Kik met orkest, Joost, Ares, Nona, Ten Times A Million en Nu of Nooit winnaar Elle Hollis. Guns N’ Roses komt helaas niet meer naar de 51e editie van Pinkpop.

Mail Pinkpop en Werchter in dezelfde minuut

Zoals dat gaat in de festivalwereld, is het voor de muziekevenementen altijd een sport wanneer je welke band bekendmaakt. Bij Pinkpop en Rock Werchter leek het vanmorgen afgesproken werk. Beide festivals meldden exact om 10.00 uur in Metro’s mailboxen dat Pearl Jam als een van de headliners is vastgelegd. De band zou deze zomer ook naar België komen. Pinkpop stond niet op het tourschema (de Ziggo Dome in Amsterdam wel). Ook op Instagram waren beide festivals er als de kippen en gelijktijdig bij.

Tickets Pinkpop 2020

Reeds gekochte tickets voor Pinkpop 2020 blijven geldig voor Pinkpop in 2021. De kaartverkoop voor de 51e Pinkpop wordt hervat op vrijdag 18 september om 10.00 uur. Degenen die onlangs een voucher hebben aangevraagd krijgen, zoals door het festival beloofd, voorrang. Zij kunnen zodoende al eerder, van maandag 14 september 10.00 uur tot vrijdag 18 september 10.00 uur, hun vouchers verzilveren en worden hierover nog persoonlijk geïnformeerd.

Het is de vierde keer dat Eddie Vedder en de zijnen op Pinkpop een rockfeest komen bouwen. Het eerste optreden van Pearl Jam in Landgraaf, in de regen in 1992, was van een ongekende intensiteit. De publieksduik van Eddie bezorgde de groep eeuwige Pinkpoproem.

De grunge had Nederland vanaf dat moment een paar jaar stevig in zijn greep. Pearl Jam groeide op onder het vergrootglas van fans en critici en wist zich tot veler verrassing te ontwikkelen tot een standvastige en eigengereide rockband. Oneindig veel ouder en wijzer leken Eddie en zijn kompanen toen ze in 2000 het Pinkpoppodium opstapten. Zonovergoten ditmaal, zette de groep uit Seattle een strakke, uiterst professionele set neer. Het zou vervolgens niet acht maar achttien jaar duren voor Pearl Jam opnieuw naar Pinkpop trok. Op vrijdag 15 juni 2018 bezorgde de band 70.000 man publiek de mooiste zonsondergang denkbaar.

Bevestigd tot nu toe:

Vrijdag 18 juni: Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington, Frenna Deluxe, Ten Times A Million, Elle Hollis

Zaterdag 19 juni: Danny Vera, Joost, Nona

Zondag 20 juni: Pearl Jam, The Kik met orkest, Ares

Rock Werchter bevestigde vanmorgen en eerder onder meer Pearl Jam, Pixees, The Lumineers, Rag’n’Bone Man, alt-J, The Streets, Gorillaz, Twente One Pilots, Jamie xx, Royal Blood en Nothing But Thieves.

