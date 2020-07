‘Flinke deuk in imago Marco Borsato, charmeoffensief noodzakelijk’

Ilse DeLange is de populairste zangeres van ons land en stoot daarmee Marco Borsato van de troon, als populairste zanger. Hij is niet alleen minder sympathiek geworden bij vrouwen, maar zijn hele imago is gekelderd, volgens het merkenonderzoek.

Veertien jaar lang wisselden Marco Borsato en Guus Meeuwis elkaar af als populairste Nederlandse artiest. Ilse DeLange doorbreekt deze hegemonie onder meer door haar televisiedeelname als jurylid van The Voice.

Dit blijkt uit het Cultuursector-Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Sinds 2006 wordt onderzoek gedaan naar de merkkracht van de Nederlandse muzieksector en 98.000 Nederlanders hebben deelgenomen.

Schermtijd cruciaal

„Deelname aan tv-programma’s is van levensbelang voor de carrière van een artiest. Hoe vaker in beeld, hoe groter het verschil’, zegt merkadviseur Hendrik Beerda op basis van de onderzoeksresultaten. „Uiteraard begint het met goed zijn in wat je doet, liedjes schrijven en zingen. Maar het échte succes volgt pas wanneer je vaak op het netvlies komt van de kijker.” Zo stond Ilse DeLange al sinds 2008 hoog in de ranking van populairste artiesten, maar piekte ze pas echt na haar deelname als jurylid van The Voice en het succes van haar Voice-pupil Duncan Laurence die het Eurovisie Songfestival won in 2019.

Vakmanschap Borsato

Opvallend in het onderzoek is dat Borsato in de afgelopen twee jaar niet alleen veel minder sympathiek is geworden bij vooral vrouwen, maar dat zijn imago ook is gekelderd op de andere onderzoeksfactoren die betrekking hebben op zijn vakbekwaamheid, vervolgt Beerda, die nog wel een tip heeft voor de zanger. „Na het herstel van zijn burn-out is een charmeoffensief noodzakelijk, waarin de grote televisieprogramma’s een belangrijke rol moeten gaan spelen.”

Affaire

Marco verdween in januari uit de schijnwerpers vanwege zijn gezondheid. Een maand later werd duidelijk dat zijn huwelijk met Leontine na meer dan twintig jaar is gestrand. De zanger had vorig jaar oktober toegegeven dat hij zijn vrouw jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. Sinds de aankondiging van de scheiding doen geruchten de ronde over meer affaires.

Marco Borsato staat nog wel op de tweede plaats, gevolgd door Guus Meeuwis, Nick & Simon en Anouk.

Concertgebouworkest

In het onderzoek staat ook de top 5 van muziekgezelschappen met de hoogste, verwachte populariteitsgroei in de komende twee jaar, met Kensington en Krezip als de nummer een en twee. De verrassende nummer vijf is het Concertgebouworkest. Beerda: „Ondanks dat de klassieke muzieksector last heeft van een vergrijzend imago, laat deze positie zien dat de Nederlandse bevolking veel vertrouwen heeft in de toekomst van het Concertgebouworkest.”

