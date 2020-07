Fleetwood Mac-oprichter en gitarist Peter Green (73) overleden

De Britse gitarist Peter Green, mede-oprichter van de legendarische band Fleetwood Mac, is op 73-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie zaterdag gezegd tegen de BBC. Meer informatie zal in de komende dagen worden gegeven.

Green, opgegroeid in de Londense wijk Bethnal Green, richtte met drummer Mick Fleetwood de band in 1967 op. Drie jaar later stapte hij er na een Europese Tour uit wegens psychische gezondheidsklachten. Hij kreeg uiteindelijk de diagnose schizofrenie en verbleef halverwege de jaren 70 enige tijd in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Wereldberoemd

Green werd in 1998 met zeven andere muzikanten die Fleetwood Mac wereldberoemd maakten – Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie, Danny Kirwan en Jeremy Spencer – opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.

Green schreef onder meer Black Magic Woman, dat ook een grote hit werd in de uitvoering van Santana. Andere bekende nummers zijn Oh Well, Albatross en The Green Manalishi.

