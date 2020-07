De ongekende staat van dienst van de overleden Ennio Morricone

De Italiaanse componist Ennio Morricone is niet meer. Hij laat de wereld achter met een enorme staat van dienst en een oneindig oeuvre aan muziek; muziek die miljoenen mensen zo prachtig vinden.

Morricone stierf, zo is vandaag bekendgemaakt, in een ziekenhuis in Rome waar hij was opgenomen na een val. Hij wordt in besloten kring begraven, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De overal geprezen Italiaan bereikte de respectabele leeftijd van 91 jaar, maar als je ziet hoeveel muziek hij in zijn leven geschreven heeft zou je denken dat hij 191 jaar is geworden.

Morricone wereldberoemd met mondharmonicaklanken

Morricone werd natuurlijk vooral bekend vanwege zijn filmmuziek. Wereldberoemd zijn onder meer de mondharmonicaklanken uit Once Upon A Time In The West. Het finale-stuk uit de dramatische western duurt 8.52 minuten, maar je kunt er oneindig naar blijven luisteren.

Hij verzorgde de afgelopen zestig jaar de muziek voor honderden films en series en werd zes keer genomineerd voor een Oscar. Morricone won het beeldje drie jaar geleden voor The Hateful Eight van Quentin Tarantino. Hij was de op een na oudste winnaar van zo’n felbegeerd filmbeeldje.

Morricone in de Top 40

Het album met de soundtrack van Once Upon A Time In TheWest stond destijds een paar jaar lang in de Album Top 50. De single Il était une fois dans l’ouest haalde in 1976 zelfs de Nederlandse Top 40.

De film is hier ook bekend onder de titel Het gebeurde in het westen. De muziek die Morricone eind jaren zestig schreef voor de film van regisseur Sergio Leone is nog altijd populair. De soundtrack staat op de eerste plaats van de Filmmuziek Top 40 van NPO Radio 4.

Maar veel meer muziek dan die ene film

Ook maakte hij de filmmuziek voor spaghettiwesterns als The Good, The Bad And The Ugly en A Fistful of Dollars van Sergio Leone. Hij lanceerde in die muziek originele effecten bijvoorbeeld door geluid van vuurwapens mee te nemen en de fluit veel als achtergrond in te zetten.

De niet te stuiten Italiaan (geboren in Rome op 10 november 1928) schreef de muziek voor – houd je vast – vijfhonderd films en televisieseries, waaronder The Simpsons en The Sopranos. Alsof dat nog niet genoeg was componeerde hij ook nog honderd popsongs, honderdvijftig klassieke stukken en tien viool- en pianoconcerten.

Morricone begon al vroeg

Als 6-jarig kind maakte Morricone, die trompet studeerde aan een conservatorium in Rome, zijn eerste muziek al.

Op 1 februari 2015 begon Morricone zijn Europese tour The 60 Years of Music Tour in het Ziggo Dome te Amsterdam. In september 2017 trad de toen 88-jarige op in Ahoy in Rotterdam. Begin dit jaar maakte de NPO een zesdelige podcastserie over Ennio Morricone. Dat gebeurde in het kader van de filmmuziekweek van NPO Radio 4.

Uiteindelijk bleek hij ‘net een mens’. Vorig jaar vertelde Morricone in een interview met de Italiaanse krant Il Messaggero dat hij geen zin meer had om filmmuziek te componeren.

An absolute giant. Thank you for a lifetime of inspiration, Ennio Morricone. pic.twitter.com/jcB4x88r6W — Brian Balchack (@creepshows) July 6, 2020

R.I.P Ennio Morricone, one of the greatest composers of all time, not just in film, but the history of all music ~ The Good, the Bad and the Ugly (1966) pic.twitter.com/hdJn8oac85 — Samuel J. May (@sjmay92) July 6, 2020

What a legacy the late Ennio Morricone leaves. Truly iconic. Truly an original. pic.twitter.com/D6ZP8fOJ2x #EnnioMorricone — Alan Swan (@alanswan) July 6, 2020

Ennio Morricone Forever pic.twitter.com/TsGIyFOb8O — John Frankensteiner (@JFrankensteiner) July 6, 2020

Lees ook: Niet meezingen met Typhoon: openluchtshow na de lockdown

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.