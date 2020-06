Spoorboekje: Pinkpop gaat door, maar niet op het festivalgras

Tienduizenden dolblije Nederlanders zouden komend weekend voor een of meerdere dagen afgereisd zijn naar de 51e Pinkpop in Landgraaf. Zouden. Want tja, ook in Zuid-Limburg gooide corona roet in het festivaleten.

Voor het eerst in een halve eeuw gaat Pinkpop niet door. Maar niet (zo heel erg) getreurd: er is genoeg te doen. Daarom stelt Metro hier een Pinkpopspoorboekje voor je samen.

De aftrap: Pinkpop-quiz en afterparty

Allereerst is daar op morgenavond 19 ‘de enige echte online Pinkpop Quiz’, welke live wordt gepresenteerd vanuit Poppodium Nieuwe Nor in Heerlen. De quiz wordt gehost door Pinkpop-presentator Sander Ruijters en behelst gedurende tien rondes zo’n beetje alles rondom 50 jaar Pinkpop. Teams (van maximaal 4 personen) spelen mee vanuit huis en ook maar liefst 21 Nederlandse poppodia openen die avond hun deuren als quizhonk. In totaal doen er 950 teams mee. Informatie vind je hier. Ook als je je niet hebt aangemeld, kun je vanaf 19.45 uur kijken.

Na de quiz vindt de KINK Afterparty plaats, waarbij Michiel Veenstra vanuit Poppodium Nieuwe Nor de beste festival-klassiekers laat schallen in menig huiskamer van al dan niet treurende niet-festivalgangers.

Live-optredens vanuit Paradiso

NTR, BNNVARA en VPRO brengen zaterdag en zondag in samenwerking met Paradiso, NPO 3FM en Festivals Limburg een alternatief. In Pinkpop 2020 zie je live-optredens vanuit poptempel Paradiso in Amsterdam en komen zo veel mogelijk acts aan bod die op Pinkpop 2020 zouden spelen. Een muziekprogramma vol mooie gesprekken en Pinkpop-anekdotes wordt beloofd, met de Nederlandse artiesten van nu. De presentatie is – bijna als vanouds – in handen van Eric Corton.

Hoogtepunten uit roemrijk archief

In Pinkpop 2020 zie je Nederlandse artiesten als Chef’ Special, The Kik, Nona en Ten Times a Million. Ze treden op, praten met Corton over hoe het nu gaat, over hun plannen en ze kiezen hun hoogtepunten uit het roemrijke Pinkpoparchief. Ook spreekt de presentator met de leden van Kensington en krijgt hij videoboodschappen van buitenlandse acts die dit jaar op Pinkpop zouden staan. Alle genoemde Nederlandse acts zouden op de 51e Pinkpop optreden.

50 jaar Pinkpop

Na Pinkpop 2020 volgt op NPO 3 een herhaling van 50 jaar Pinkpop, de feestelijke uitzending ter gelegenheid van de 50e editie in 2019. Vóór deze uitzending konden Pinkpopfans stemmen op hun favoriete fragment uit 50 jaar Pinkpop. De top 50 die daaruit is voortgekomen vormt de basis voor de uitzending, en toont het Limburgse festival in al zijn verscheidenheid, doorspekt met reportages, interviews, sfeerbeelden en heel veel goede muziek uit al die jaren. Artiesten die voorbij komen zijn onder meer Rowwen Hèze, Krezip, Typhoon, De Staat en – hij mag niet ontbreken – Pinkpopbaas Jan Smeets.

De benodigde dosis Pinkpop

Ook NPO 3FM en 3voor12 staan komend weekend in het teken van Pinkpop. Beide dagen worden de radioshows gevuld met live tracks en ander materiaal uit het enorme Pinkpoparchief dat 3FM rijk is. Ook worden er online, via npo3fm.nl en 3voor12.vpro.nl diverse items gestreamd. Zowel zaterdag als zondag staat 3FM van 16.00 tot 22.00 uur geheel in het teken van Pinkpop. Vanaf 20.00 uur gaat het daarbij om een volledig liveconcert: op zaterdag die van Twenty One Pilots op Pinkpop 2014 en op zondag het concert van Kensington uit 2017.

Ook worden er via NPO3FM.nl diverse items gestreamd, waaronder een Pinkpop-highlight video. Ook komen er persoonlijke festivalfoto’s van DJ’s online, alsmede een album met de mooiste Pinkpop-foto’s van NPO 3FM-luisteraars. Via social media komen er stories voorbij met oude festivalcontent en presenteert NPO 3FM op Instagram een bijzondere festival story filter.

Tijdschema

Vrijdag 19 juni

Online Pinkpop Quiz + KINK afterparty

Online | 19:45 – 01:00 uur

Zaterdag 20 juni

Pinkpop Radio

NPO 3FM | 16.00 – 22.00 uur

Twenty One Pilots op Pinkpop 2014

NPO 3FM | Vanaf 20.00 uur

Q&A met Jan Smeets, door Eric Corton

Online | Vanaf 21.00 uur

Pinkpop 2020 vanuit Paradiso

NPO3 | Vanaf 22.35 uur

Zondag 21 juni

Pinkpop Radio

NPO 3FM | 16.00 – 22.00 uur

Kensington op Pinkpop 2017

NPO 3FM | Vanaf 20.00 uur

Bevestigd voor 2021

Heb je toch zoiets van ‘ja doei, ik wil er alleen maar écht bij zijn’, dan kun je alvast uitkijken naar Pinkpop 2021. Bevestigde acts tot nu toe:

Vrijdag 18 juni: Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Kensington, Frenna Deluxe, Ten Times A Million, Elle Hollis.

Zaterdag 19 juni: Danny Vera, Joost, Nona.

Zondag 20 juni: The Kik met orkest, Ares.

Hier lees je een interview dat Metro vorig jaar met festivalbaas Jan Smeets, op weg naar de 50e editie.

