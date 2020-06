Zangeres en actrice Rita Ora wil een Bond-boef zijn

Vanwege de uitbraak van de coronacrisis lijkt het onwaarschijnlijk dat het nieuwe album van Rita Ora dit jaar nog verschijnt. Dit najaar is ze daarentegen wel op het witte doek te zien. „Ik hou van acteren”, vertelt de zangeres.

Wie wil weten waar artiesten tegenwoordig mee bezig zijn, hoeft maar een kijkje te nemen op Instagram of TikTok, want de kans is groot dat ze daar filmpjes plaatsen van hun bezigheden of live gaan. Rita Ora (29) is op haar instagramaccount achter een microfoon gespot. Wanneer de zangeres ons telefonisch te woord staat vanuit haar Londense woning bevestigt ze dat ze net gestart is met de opnames van haar derde album – de opvolger van Phoenix uit 2018. „Ik neem nummers op mijn laptop op, met een technicus op FaceTime”, beschrijft ze. „Tot dusver pakt het goed uit, maar het is wel moeilijker om alles goed te krijgen, want naast het zingen ben je ineens ook zelf technicus. Je leert daar wel van.”

Ook waardering voor rust

Het is een van de nieuwe uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt, al grijpt Rita Ora de gelegenheid aan om even te pauzeren. „Ergens kan ik het wel waarderen dat ik nu tot rust kan komen, want daar kom ik met mijn drukke schema’s eigenlijk nooit aan toe. Ik ben sinds mijn zestiende continu aan het werk geweest, dus ik maak er maar het beste van.” Ze vermijdt verveling onder andere met het schrijven van nieuwe liedjes. „Het voedt absoluut de creativiteit. Je staat even stil bij alles en kijkt wat meer naar jezelf. Het daagt je ook uit om creatiever te zijn. Ik ben bijvoorbeeld gaan schilderen en ik neem nog steeds muziek op en maak wat videootjes.”

Positief

Op dit moment scoort Rita Ora een hit met de single How To Be Lonely, geschreven door singer-songwriter Lewis Capaldi, producer Lostboy en voormalig Stereo Kicks-lid Tom Mann. „Het voelde als het perfecte liedje voor mij en het sloot aan bij hoe ik me op dat moment voelde.” Ora weet nog niet of How To Be Lonely een toonaangevende track voor haar derde plaat zal zijn. De meeste nummers zijn immers nog niet eens opgenomen. „Ik heb nog niet bedacht welke liedjes er op het album terechtkomen. Wat ik wel weet, is dat het een plaat wordt vol vrolijke en positieve songs. Ik denk niet dat ik rigoureus afwijk van mijn vorige album.”

Fifty Shades of Grey

Naast haar zangcarrière is Rita Ora ook actief als actrice. Zo was ze te zien in de drie Fifty Shades Of Grey-films als Mia Grey en dit najaar kruipt ze in de huid van het karakter Artful Dodger, in de nieuwe verfilming van de Dickens-klassieker Oliver Twist. „Ik ben de eerste vrouw die de rol speelt”, zegt ze verguld. „Doordat het personage van geslacht is veranderd, kan ik er echt mijn eigen invulling aan geven.” Ze is trots dat de producenten van de film Twist haar hebben gevraagd om dit iconische karakter vorm te geven. „Het is goed om iets op een andere manier te benaderen en het is voor mij een nieuwe uitdaging. Ik ben blij dat ze in me geloven en me de kans hebben gegeven om dit te doen.”

Bond-girl

„Veel van de artiesten tegen wie ik opkijk, zoals Whitney Houston, Aaliyah, Barbra Streisand en Lady Gaga, hebben allemaal gezongen en geacteerd. Het hoeven geen twee losstaande carrières te zijn. Vroeger was het veel gebruikelijker dat zangeressen in films te zien waren. Zij deden het allebei en dan ook nog eens allebei ontzettend goed. Ik vind het echt geweldig dat ik het allebei kan doen.” Ora zou graag in meer films spelen. „Ik zou het fantastisch vinden om een boef te zijn in een Bond-film”, glundert ze. Niet liever een Bond-girl? „Dat zou ook nog kunnen, maar volgens mij is het leuker om een slechterik te spelen. Of een personage uit een Marvel-film. Dat zou zo leuk zijn!”

Steun voor Black Lives Matter

Via dezelfde socialmediakanalen waarop Rita Ora laat zien waarmee ze zich bezighoudt, spreekt ze ook haar steun uit voor de Black Lives Matter-beweging en haar eigen campagne in de strijd tegen het coronavirus, Stop The Spread. „Ik vind het eng om zelfs maar een krant open te slaan met alles wat er gaande is in de wereld. Het is echt deprimerend. Ik kies er soms voor om even niet het nieuws te volgen.” Als antropologe zet ze zich voor verschillende organisaties in, maar ze vindt dat iedereen zijn stem kan en moet laten horen. „Ik probeer op mijn manier mijn bijdrage te leveren en ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal die kans aangrijpen nu het kan.”

Lees ook: Interactief spel 16 festivals, winnaars mogen gratis naar al die 16

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.