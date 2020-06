Op langste dag van het jaar draait Veronica alleen maar extra lange hits

Mocht je het even ontgaan zijn: het is vandaag ‘de langste dag van het jaar’. Radio Veronica speelt daarop in door alleen maar lange platen te draaien.

De zender doet dit met een speciale hitlijst: de Long Version Sunday Top 121. De lijst bevat nummers die minstens vijf minuten duren. „Voor extra lang luisterplezier”, stelt Veronica. Bij zonsopkomst, om 5.19 uur, werd de lijst afgetrapt en de ontknoping vindt pas plaats om 22.04 uur bij zonsondergang.

Veronica heeft al de Long Version Friday

De Long Version Sunday Top 121 is samengesteld op basis van verzoekjes van Veronica-luisteraars uit de Long Version Friday met Tim Klijn. In dit programmaonderdeel van Klijn zijn middagshow worden standaard de volledige extended versies van nummers gedraaid.

De lijst lange platen bestaat uit albumversies, remixen en 12 inches, maar ook hits die van zichzelf al lang zijn. Purple Rain van Prince en Paradise By The Dashboard Light staan – uiteraard zou je haast zeggen – in de Long Version Sunday Top 121, maar ook de albumversie van Madonna’s Holiday en de 12 inch-uitvoeringen van Love Games van Level 42 en Relight My Fire van Dan Hartman.

Live presentatie

Ook voor de Veronica-dj’s is het een extra lange muzikale dag. Jasper de Vries begon iets na de klok van vijf aan de lijst en gaf het stokje om 9.00 uur door aan Giel Beelen die de Ochtendshow verlengt tot 12.00 uur ’s middags. Lindo Duvall is te horen van 12.00 uur tot 15.00 uur, gevolgd door Dennis Ruyer die presenteert tot 18.00 uur. Ten slotte doet Tim Klijn, ‘de man van de lange platen’, de ontknoping om 22.04 uur.

Dit is de Top 25

Wie lekker wil luisteren en nog niet wil weten welke platen er zoals voorbijkomen, moet nu stoppen met lezen. Wil het wel wil weten: dit zijn de 25 ‘grootste lange hits’ die vanavond door de radiospeakers knallen (de complete lijst lees je overigens hier).

• 25 George Michael – Killer / Papa Was a Rolling Stone

• 24 Dire Straits – Sultans of Swing

• 23 Metallica – One

• 22 Earht Wind & Fire – Boogie Wonderland

• 21 The Cure – A Forest

• 20 Phil Collins – Sussudio

• 19 Alan Parsons – Sirius / Eye In The Sky

• 18 Michael Jackson – Billie Jean

• 17 Neil Young – Like a Hurricane

• 16 Santa Esmeralda – Don’t Let Me Be Misunderstood

• 15 Guns N’ Roses – November Rain

• 14 Level 42 – Love Games

• 13 Gary Moore – Still Got The Blues

• 12 Frankie Goes To Hollywood – Two Tribes

• 11 Golden Earring – Radar Love

• 10 Pink Floyd – Comfortably Numb

• 9 Rare Earth – Get Ready

• 8 Lynyrd Skynyrd – Free Bird

• 7 Meat Loaf – Paradise By The Dashboard Light

• 6 Jackson Browne – The Load Out / Stay

• 5 Guns N’ Roses – Estranged

• 4 Prince – Purple Rain

• 3 Supertramp – Fool’s Overture

• 2 Deep Purple – Child In Time

• 1 Dire Straits – Telegraph Road

