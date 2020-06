Ken je deze podcasts al? #30 Vakantie

Voor veel Nederlanders ziet de zomervakantie er dit jaar anders uit dan normaal. Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl selecteerde daarom deze week vijf podcasts om vanaf het strand of vanuit je luie stoel alsnog weg te dromen.

1. Vakantieverhalen

Speciaal voor deze zomer selecteerde NPO Radio 1 diverse vakantieverhalen. Luisteraars kunnen genieten van een spannend misdaadverhaal, een vertelling over de liefde en interessante documentaires van de radioprogramma’s OVT (VPRO) en Radio Doc (NTR/VPRO). Zo kun je een documentaire over de Afsluitdijk beluisteren, een achtergrondverhaal over het laatste oerbos van Europa en een documentaire over de lelijke eend.

2. Route de Soleil

Oud radio-dj Peter van Brugger won onlangs de Marconi Oeuvre Award. Heel terecht, want hij is de beste maker van luisterverhalen van Nederland. In deze podcastserie reis je mee door landen als Duitsland, Polen, Hongarije, Zweden, Frankrijk en Italië. Door alle authentieke achtergrondgeluiden lijkt het echt of je meereist.

3. The Journey

KLM introduceerde in 2018 haar eerste Engelstalige podcast. Tegenwoordig staan er tientallen afleveringen online. In de podcasts vertellen reizigers over een reis die hun leven veranderde. Als luisteraar heb je bijna het gevoel dat je samen met de hoofdpersoon op reis gaat. Een aanrader, ook al je niet in het vliegtuig op vakantie gaat.

4. De Spannendste Reisverhalen

In deze podcast van TUI hoor je de spannendste reisverhalen van onder meer Katja Schuurman en Pauline Wingelaar. Van een bevalling in een Italiaanse supermarkt tot een spannende date in de jungle van Bali.

5. Reisgenoten

Deze Nederlandstalige podcast gaat over avontuurlijke reizen, met inspirerende bestemmingen, uiteenlopende reisverhalen en handige tips. Diverse plekken, waaronder Kilimanjaro, Tokio, Tanzania en El Salvador komen in deze podcast aan bod. Gepresenteerd door radiomaker Niels de Jager en reisjournalist Daisy Scholte.

