Ken je deze podcasts al? #29 Dieren

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week vijf luisterwaardige podcasts. Dit maal over dieren.

1. Het Jaar van de Wolf

Na bijna 150 jaar is de wolf terug in Nederland. Maar wie is de wolf eigenlijk? En hoe moeten we omgaan met dit roofdier? Om de wolf te doorgronden, gaat Roots Magazine-redacteur Daniël Mulder op pad met mensen die zich dagelijks bezighouden met wolven. Een mooie podcastserie waarmee je de wolf beter leert kennen.

2. De Poezen Podcast

Deze podcast gaat geheel over poezen. Met iedere week een andere gast, een stelling, poes van de week en vol tips voor kattenliefhebbers. Naast bekende kattenbezitters, zoals Sander Hoogendoorn (3FM) en Liesbeth Rasker (Elle) komen ook de specialisten aan bod, waaronder Dierendokter Pim Hegeman en kattengedragstherapeut Thomas IJmker.

3. De Hulphond Podcast

Deze podcast gaat over de wereld van hulphonden. Presentator Eric Bouwer ontvangt verschillende deskundigen en spreekt met hen over de opleiding en inzet van deze bijzondere viervoeters. Wat betekenen zij voor mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag? Welk maatwerk is er nodig om een hulphond adequaat op te leiden? En wat kunnen we leren van wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van dieren en innovaties op dit gebied?

4. Zoo inside

Zoo inside een Nederlandstalige podcast geheel over dierentuinen. Deze podcastserie bevat al 85 afleveringen, wat goed laat zien dat er genoeg te vertellen is over dierenparken. Niet alleen bekende dierenparken, waaronder Artis, Blijdorp, Burgers Zoo en Beekse Bergen, maar ook andere Europese dierenparken worden in deze podcastserie besproken.

5. Notenkrakers

Ben jij een natuurliefhebber die meer wil weten over vogels en de geluiden die ze maken? In de podcast Notenkrakers nemen de makers je mee in de wereld van de tjilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. De Koekok, Vink, Bosuil, Tjiftjaf en de blauwborst zijn enkele vogels die je in deze podcast voorbij hoort vliegen.

