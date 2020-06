Heel veel Nederlanders en Vlamingen: Kom maar op met die festivals!

Acht op de tien Nederlandse en Vlaamse festivalgangers staan al in de startblokken om weer naar festivals te gaan.

Tickets van de naar 2021 verplaatste festivals 2020 worden massaal behouden om de festivalindustrie te redden en de optie tot gratis annuleren blijkt essentieel voor het kopen van nieuwe tickets

Het festivalpubliek is er weer klaar voor en toont hart voor de industrie. Dit blijkt uit een enquête van Festival Travel onder 1431 Nederlandse en Vlaamse festivalgangers met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar. Meer dan de helft zou zelfs alweer bereid zijn om de grens over te gaan voor een festival. Toch kiest het grootste deel deze zomer voor een vakantie in eigen land.

Graag hygiënemaatregelen en festivals in de openlucht

Van de 75 procent die al tickets had voor festivals in 2020 zegt ruim 86 procent zijn of haar ticket te willen behouden voor de verplaatste editie. Bijna 52 procent geeft hiervoor als reden steun te willen bieden aan festivals. Ook blijkt ruim 57 procent van alle festivalgangers direct een festival te willen bezoeken zodra dit weer is toegestaan en 81 procent binnen drie maanden nadat de restricties zijn opgeheven. De bezoeker stelt zich dus nauwelijks afwachtend op. Wel vindt ruim 78 procent het belangrijk dat er extra hygiënemaatregelen worden getroffen en 68 procent dat festivals in de openlucht plaatsvinden.

Belangrijke rol overheden

Over het algemeen is er veel vertrouwen dat men in 2021 weer kan genieten van een festivalzomer, al dan niet in afgeslankte vorm: slechts 11 procent van de respondenten denkt volgend jaar nog niet naar een festival te kunnen. Bovendien verwacht ruim 70 procent na het opheffen van de restricties weer naar evenveel festivals te gaan als voorheen. Een kwart van de ondervraagden zou zelfs alweer festivaltickets voor 2021 willen kopen voordat de overheid het verbod op grote evenementen opschort. Voor het merendeel blijkt er echter nog een belangrijke rol weggelegd voor de overheid: zo’n 77 procent geeft aan dat geruststelling van hogerhand bepalend is om over te gaan tot een ticketaankoop.

Flexibele bestelopties festivals nodig

Ook de line-up en de garantie dat tickethouders hun geld terugkrijgen indien het festival weer niet doorgaat blijken doorslaggevend te zijn in de beslissing om nieuwe tickets aan te schaffen. Bijna 90 procent zegt waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk over te gaan tot een aankoop wanneer ze de mogelijkheid krijgen om later nog gratis te annuleren. Indien festivals geen enkele flexibele besteloptie aanbieden, is nog slechts 4 procent hiertoe bereid.

En wat gaat men deze zomer dan eigenlijk doen? Bijna 56 procent van de ondervraagden is van plan toch nog op vakantie te gaan, waarvan ongeveer een kwart in eigen land. Andere populaire landen blijken Frankrijk en Spanje. Ruim de helft van de Nederlanders en Vlamingen die zeggen nog niet op vakantie te willen in 2020, denkt pas in de zomer van 2021 te gaan. Opvallend is dat daarvan bijna 40 procent dan weer hoopt een reis buiten Europa te maken, terwijl deze zomer nog slechts 16 procent van de vakantiegangers dit overweegt.

