Victoria van Eurovision doet aan beroemde popster denken

De Bulgaarse Victoria was de grote belofte van Eurovision 2020. Tijdens de Eurovision: Europe Shine your light uitzending van zaterdagavond viel kijkers op dat ze wel erg leek op een andere beroemde popartiest.

Je ziet de gelijkenis niet meteen. Victoria heeft lang, sluik haar en grote ogen. Maar bij het zien van de videoclip van Victoria’s inzending voor Eurovision 2020 wordt de gelijkenis tussen haar en wereldberoemde popster Billie Eilish al snel duidelijker.

Billie Eilish, bekend van hits als Bad guy en Bury a friend, was een van de grootste rijzende sterren van de afgelopen jaren. Haar unieke nummers mixen teenage angst met zorgen over het klimaat. Billie Eilish’ stijl is een mix van voetbal jerseys en gothic-punk. Ze verhuld haar vrouwelijke vormen en legt zo de focus op waar ze over zingt. Haar videoclips hebben altijd een naargeestig randje, maar dragen tegelijkertijd een schoonheid uit.

Tears getting sober doet denken aan Billie Eilish

Kijkend en luisterend naar Tears getting sober vallen de overeenkomsten direct op. Het lied was de inzending waarmee Victoria haar land Bulgarije zou verdedigden tijdens Eurovision 2020 in Rotterdam. Niet alleen begint het lied met een wel erg kenmerkende mix van elektronische muziek en trieste piano, ook Victoria’s stemgeluid en bewegingen doen denken aan de minstens net zo jonge, maar wereldberoemde Billie Eilish.

Victoria zou grote Eurovision 2020 winnaar zijn

Of de bookmakers van Eurovision Tears getting sober als het grote succes voorspeld hebben vanwege de overeenkomst tussen de zangeressen, is niet bekend.

‘Ik vond Bulgarije met Billie Eilish liedje ook mooi’

Duidelijk is dat veel kijkers van de Eurovision: Europe Shine your uitzending van zaterdagavond de overeenkomst hebben opgemerkt.

Bulgarije is toch ook Billie eilish van dunaldi #Eurovision — Dominic met de C (@swissepfan) May 16, 2020

Laat morgen tiener het lied van Bulgarije horen…

Die verdringt Billie E even op naar telefoon…😬#Eurovision #ShineALight — audrey (@Braafheidzelve) May 16, 2020

#Eurovision Bulgarije zou volgens media winnen met een Billie Eilisch kloon. Gelukkig niet !!! #shinealight — Tonneke (@ton566) May 16, 2020

Deze idd geweldig lekker en vette knipoog. Ik vond Bulgarije met Billie Eilish liedje ook mooi — Marielle Steeneveld (@MarielleTweets) May 16, 2020

die van bulgarije is gwn een billie rip off — naomi (@tpwkbillie) May 16, 2020

In maart stond Tears getting sober op de eerste plaats bij de wedkantoren, het wisselde tussen de 11 en 13 procent. De tweede en derde plaats was in deze tussenstand voor Litouwen en Zwitserland, met iedere 10 procent.

Jeangu Macrooy, de Nederlandse inzending, had niet zoveel indruk weten te maken op de ‘bookies’. Hij werd ingeschat op ongeveer plaats 15.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.