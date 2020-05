Klachten thuisconcert OG3NE, maar ‘we geven niet zomaar op!’

View this post on Instagram

🇳🇱 Songfestival 2020 is helaas gecanceld maar de sfeer is er nog steeds!⁣ Geniet van de Eurovisie-vibe met ons tijdens deze feestelijke medley.⁣ Brengt een hoop herinneringen naar boven! ⁣ ⁣ 🇬🇧 Eurovision 2020 is unfortunately cancelled but the mood is still here! ⁣ Get into the Song Contest vibe with us during this festive medley.⁣ Brings back memories!⁣ —————————————————⁣ 🇳🇱 GEWELDIG NIEUWS: LIVE HOME ISOLATION CONCERT – 17 MEI Verkrijg jouw e-ticket op Ticketpoint.nl ⁣ ⁣ 🇬🇧 GREAT NEWS: LIVE HOME ISOLATION CONCERT – MAY 17th⁣ Get your e-ticket at Ticketpoint.nl/en⁣ ⁣