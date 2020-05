Ken je deze podcasts al? #28 Natuur

De natuur staat weer in volle bloei! Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl selecteerde daarom deze week vijf podcasts over de natuur.

1. Puur Natuur

Met de podcast Puur Natuur van Natuurmonumenten hoor en leer je meer over de afwisselende natuur in ons land. De podcastafleveringen zijn veel diverse gasten, onderwerpen en landschappen.

2. Chris Natuurlijk!

In de deze podcastserie hoor je waar de mooiste parken en de leukste wandelingen. Ook de leukste festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen in de natuur komen aan bod. Chris Natuurlijk! is een lichtvoetig programma boordevol groen, natuur, cultuur, milieu, wetenschap en vrije tijd. De podcast wordt gepresenteerd door journalist Chris Vemer.

3. Vroege Vogels

Natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Nederland staan centraal. Als ‘advocaat van de natuur en spreekbuis van het milieu’ maakt Vroege Vogels zich al meer dan veertig jaar hard voor een groener Nederland. Een podcast die in dit rijtje niet mag missen.

4. BinnensteBuiten 3D audio podcast

Het KRO-NCRV lifestyleprogramma BinnensteBuiten heeft ook een podcastreeks over de natuur. Deze podcast brengt innovatieve 3D audio-ervaring, waardoor het net lijkt of je echt zelf in de Nederlandse natuurgebieden bent. Beluister hem via je koptelefoon of oortjes voor de maximale ervaring.

5. ‘De Buitendienst’

De ANWB-podcast ‘De Buitendienst’ is speciaal ontwikkeld voor de periode waarin we extra voorzichtig moeten zijn in verband met het coronavirus. We kunnen het beste zoveel mogelijk thuis blijven en natuurgebieden van ons land mijden. Met deze podcast brengt ANWB de rust van de Nederlandse natuur bij je thuis. Elke week een uur lang en telkens vanuit een ander natuurgebied.

