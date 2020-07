The Kooks zegt optreden op Pinkpop af

De Britse mannen van The Kooks hebben hun optreden op de laatste dag van Pinkpop afgezegd. Volgens de organisatie van het Limburgse festival is zanger Luke Pritchard te ziek om op te treden.

Di-rect

Gelukkig valt er met het wegvallen van The Kooks geen gat in de programmering; Pinkpop heeft de Haagse rockers van Di-rect bereid gevonden om de Britten zondag op de Mainstage te vervangen.

UNREAL! Gisteravond stonden we niks vermoedend klaar om het podium op te gaan bij Spijkenisse Live, toen er een telefoontje kwam van onze boeker…. "The Kooks, zijn verhinderd morgen op Pinkpop, kunnen jullie voor hen invallen op MAINSTAGE? Enroute to Landgraaf! 💪🏻 pic.twitter.com/ceJsQmElLq — DI-RECT (@Di_rectMusic) June 17, 2018

The Kooks werden zo’n tien jaar geleden bekend met hits als She Moves Her Own Way en Naive. Di-rect is al 15 jaar een van de bekendste bands van Nederland.

