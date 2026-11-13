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Legendes van New Kids weten ook raad met carnaval en een door de Prins beraamde aanslag op Guus Meeuwis

Wat hebben veel mensen tussen 2007 en 2012 van die maffe New Kids genoten. Online, op tv, in de bioscoop: ze waren niet uit ons blikveld weg te slaan. Nu zijn ze terug, met een vrij hilarische film over carnaval. Al spelen ze niet meer die New Kids-hangjongeren van toen.

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Richard Batsbak, Rikkert Biemans, Gerrie van Boven, Barrie Butsers en Robbie Schuurmans. Maaskantje, snackbar ’t Pleintje, een groene Opel Manta, blikken Schultenbräu, het stopwoord ‘Kut!’: fans van New Kids weten er alles van.

Nu draait Carnaval in de bioscoop, de nieuwe film van de New Kids-heren Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans, Roy ‘Fresku’ Reymound en regisseur Flip van der Kuil. In de week van de Elfde van de Elfde natuurlijk, dat is logisch. Als rasechte Brabanders weten ze met dit feest wel raad (“cárnavááál”, klinkt het zo’n 1628 keer). Metro ging (niet verkleed) kijken voor de recensie.

New Kids-mannen vieren carnaval in Gennep, Den Bosch en Hoorn

Inwoners van onder meer Gennep, Den Bosch en (het Noord-Hollandse!) Hoorn hebben vast even raar opgekeken bij de opnames van de komedie Carnaval. Straten die plotseling volstonden met zuipende en soms kotsende lieden. En waren dat nou niet die gasten van New Kids? Hoorn kreeg zelfs te maken met een ontploffende frietkraam, die in Noord-Holland trouwens patatkraam wordt genoemd.

Deze gasten vormen nu een vriendengroep en we zien ze alleen op de eerste dag van carnaval, hun feest van het jaar. Er gaat binnen die 24 uur echter ‘het een en ander’ mis. Bij Sjefke (Tim Haars) wordt door een Amsterdamse scharrel uit een ver verleden (Lamara Strijdhaftig) een tienerdochter gedropt. Sjefke wist niet eens dat zij bestond. Of hij een paar dagen op Cathelijne (sprankelend vertolkt door Jadore Felter) wil letten. Het kind heeft een grote bek en een klein hartje blijkt een regelrechte pyromaan. Brabantse feestvierders vindt zij vooral loserboeren.

Guus Meeuwis komt naar Zattegat, maar er is ‘een probleempje’

De vrienden komen uit het fictieve Zattegat, waar mensen elkaar nog vriendelijk aanspreken met ‘lilleke nageboorte’. Behalve met Cathelijne hebben ze ook te maken met een Prins Carnaval (Henry van Loon) die uit zijn functie wordt gezet. Prins ‘Julie kunnen allemaal mijn ballen likken’ Leo weigert te vertrekken en beraamt, zo blijkt later, een aanslag op Guus Meeuwis. En dat terwijl Zattegat de Brabantse ster voor de eerste keer heeft weten vast te leggen.

Ondertussen kijkt Tinus (Huub Smit), die een jas draagt met de opdruk ‘De beste volkszanger ooit’, uit naar zijn eerste optreden als artiest die werkelijk geen noot raakt. Zijn ouders willen dat hij boer wordt (“Traditie, weet je wel!”). “Wij geloven niet in jou, nooit gedaan ook”, krijgt Tinus nog mee. De twee andere vrienden zijn de oversekste Herman (Fresku) en de altijd dronken Janco (Guido Pollemans met een soort biertap op zijn hoofd). Zij hebben een wat minder prominente verhaallijn.

🍻 Waarom geen Carnaval met de New Kids? Regisseur Flip van der Kuil legt uit: “New Kids heeft een heel eigen en belangrijke plek, en daar zijn we erg trots op. We hebben daar keiveel aan gehad en zijn er voor altijd door aan verbonden, maar we wilden niet simpelweg hetzelfde nog een keer doen. Deze film voelt als een nieuwe tak aan dezelfde boom met dezelfde liefde voor comedy, dezelfde lol en energie, maar wel een nieuw verhaal, een nieuwe wereld en nieuwe personages. We hebben een eigen carnavalswereld gecreëerd. Zattegat is een fictief dorp, met zijn eigen regels, tradities en geschiedenis. Het is dus geen afscheid van wat we eerder hebben gedaan, maar juist een nieuwe stap.”

Anderhalf uur durende carnavalschaos, dat is wel wat lang

Dat alles bij elkaar opgeteld zorgt voor genoeg krankzinnige chaos, feest, geschreeuw en ontploffingen. Een beetje zoals je bij New Kids gewend was, maar toch net even anders. Dat is prima en hilarisch genoeg om in de bioscoop te gaan zitten, al is de voortdenderende chaos niet per se anderhalf uur achter elkaar leuk.

Een moment van rust in een kerk is een welkome pauze om op adem te komen en wat Metro betreft een hoogtepuntje in de film. Het is een aandoenlijke en uiteindelijk toch weer gekke dialoog tussen Tinus de volkszanger en de echte ster, Guus Meeuwis. Het is mooi om te zien dat serieuze acteurs als Monic Hendrickx, Ilse Warringa en Elise Schaap in kleinere rollen met zichtbaar plezier aan Carnaval hebben meegedaan. Om het feest compleet te maken heeft zelfs Knuffel-Ruud uit Big Brother een rolletje gekregen. Je bent tenslotte een Brabo of niet.

De New Kids ga je in de bios dus niet zien (er is zelfs een bijna emotioneel einde en ook een liedje dat in je hoofd zal blijven hangen), maar genoeg gekkigheid krijg je wel. Alááf! Cárnavááál!

Beoordeling uit 5: 3,5

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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