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Hotelvrouw Toos van der Valk (nu 95) werd 44 jaar geleden ontvoerd, op Netflix zie je haar vastgebonden in een tentje liggen

De ontvoering van een rijke vrouw uit een familie van de Van der Valk-hotels. Een oudere generatie weet bij de naam Toos van der Valk misschien meteen wat er wordt bedoeld. Anderen zullen het allang zijn vergeten en het niet meer na kunnen vertellen. Jongeren hebben er vast nog nooit van gehoord. Door Netflix komt daar nu verandering in.

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De ontvoering van biermagnaat Alfred Heineken, onder meer door Willem Holleeder, is veel beroemder. Niet in de laatste plaats komt dat natuurlijk door een boek van Peter R. de Vries. Maar ook de ontvoering van Toos van der Valk hield Nederland een tijd lang in z’n greep. Vanaf 26 november 1982, precies 44 jaar geleden dus, ruim twintig dagen. Door de Netflix-serie Toos: De Van Der Valk Ontvoering kun je vanaf vandaag zien dat ook deze hondsbrutale actie op zijn minst spraakmakend was. Metro bekeek het grotendeels waargebeurde verhaal – want ‘gebaseerd op’ – alvast voor de tv-rubriek Blik op de Buis.

Bijzonder: de ontvoerde dame in kwestie kan de serie zelf nog kijken. Zij is inmiddels 95 jaar oud.

Lies Visschedijk kroop in de huid van Toos van der Valk

Lies Visschedijk speelt Toos van der Valk. Dat was voor haar weer eens iets heel anders dan Soof en Roelien Lodewijkx-Grootheeze uit Gooische Vrouwen. Nadat haar personage is ontvoerd, starten de politie en de familie Van der Valk een klopjacht om te achterhalen waar de hotelvrouw wordt vastgehouden. Hoe krijgen ze haar veilig thuis en blijft een familie bij elkaar als zij onder ondraaglijke hoogspanning leeft?

We hebben hier te maken met een behoorlijke topcast. Andere rollen, zoals die van de kinderen, zijn weggelegd voor Gijs Blom, Joy Verberk, Richelle Plantinga, Jim Deddes, Juda Goslinga, Ruben Brinkman en Victor Löw. Goslinga speelt een belangrijke rol als ‘ome Cor’, een politieman die na de ontvoering lang de vertrouweling van de familie blijft.

Zelfs Toos van der Valk bleek ’te koop’ en dat valt te begrijpen

En dan ook nog eens Frank Lammers, als Gerrit van der Valk misschien wel de daadwerkelijke hoofdrolspeler. Samen met zijn Toos stond hij aan de basis van het selfmade hotelimperium, waarin elk gezinslid een rol speelt. Mooi is een beginscène van de twee op een akker. “En dan komt hier de receptie en een lounge. En daarachter negentig kamers met luxe sanitair.”

De familie Van der Valk zal nog veel stukken land en gebouwen kopen, maar Toos zegt tegen Gerrit: “Ik ben niet te koop.” Ze denkt daarbij vast niet aan een vreselijke ontvoering, waarbij zij uiteindelijk – begrijpelijk – wél te koop is. En voor heel wat miljoenen ook, zul je als kijker van zes afleveringen gaan zien. Bij de bedrijfsvoering werd er overigens best goed op de centen gelet, als we de serie mogen geloven. Al krijg je in een Van der Valk sinds jaar en dag natuurlijk wel een kersje op je appelmoes.

👵 Hoe is het nu met mevrouw Van der Valk? Het gaat ondanks haar hoge leeftijd volgens haar eigen website ‘erg goed met Toos’. Te lezen valt: ‘Ze reist nog regelmatig naar familie en vrienden in het binnen- en buitenland. Zelfs Bonaire en Curaçao staan dit jaar nog op het wensenlijstje. Ze bezoekt graag mensen die haar dierbaar zijn, zoals de dame waarbij ze aanbelde net na haar vrijlating op 17 december 1982.’ Gerrit van der Valk overleed in 2009 en werd 80 jaar.

Gerrit van der Valk was eigenlijk het doelwit

De regisseurs Inti Calfat en Dirk Verheye laten de kijkers schakelen tussen een hotel in Nuland, waar de familie wekenlang samenbleef, en de plaats waar Toos van der Valk wordt vastgehouden (Brussel). De drie Italiaanse ontvoerders hielden het gedrag van de familieleden een jaar lang zorgvuldig in de gaten. De ontvoering in de serie komt daardoor wat klungelig over, als het trio Toos niet herkent, maar wel van een foto in een kast. Dat zij in 1982 juist Gerrit van der Valk als doelwit hadden, klopt wel. En dat Toos van der Valk vastgebonden aan een ketting drie weken in een dichtgeritst kampeertentje moest liggen, klopt helaas ook.

Contact met de ontvoerders ging nog via een vaste telefoon met een draaischijf; dat was toen niet anders. Vader Gerrit sliep (in de serie in ieder geval) in zijn pak in bed, om maar zo snel mogelijk bij die telefoon te kunnen zijn. De logica daarvan is voor deze Metro-kijker niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is het voortreffelijke spel van Frank Lammers. Hij is bot op z’n tijd, maar vooral wanhopig en dan weer verscheurd door liefde voor zijn vrouw. De rol van Lies Visschedijk als Toos kun je vooral beklemmend noemen, maar ook dat is knap.

Zo’n spraakmakende ontvoering biedt genoeg stof voor een goede serie. Gedoe met de bank (en binnen de eigen familie), een slechte start met de politie, een spiedende journalist die een kamer boekt in ‘epicentrum Nuland’: je krijgt het er allemaal bij. Toos: De Van Der Valk Ontvoering was ook een bekijkenswaardige serie geweest als het niet echt gebeurd was. Voor Toos van der Valk is dat, al maakt zij het dus goed, helaas wel het geval.

Aantal blikken uit 5: 4

Toos: De Van Der Valk Ontvoering is vanaf vandaag (donderdag 26 november) op Netflix te zien.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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