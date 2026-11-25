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Wat als je in één klap van je schulden af bent? HUMAN volgt gezinnen in opvallend experiment in Arnhem

Wat verandert er als je schulden worden afgekocht? In de Arnhemse wijk Immerloo II krijgen gezinnen die kans dankzij een experiment met privaat geld. De nieuwe HUMAN-serie Schuldenvrij laat zien wat er gebeurt als de financiële druk wegvalt.

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Nadat de schulden zijn afgekocht, gaan coaches samen met de bewoners aan de slag met de problemen die achter de schulden schuilgaan. Het uiteindelijke doel is een schuldenvrije generatie.

Veel mensen hebben schulden zonder dat ze het weten en doorhebben, schreef Metro eerder.

Mandy (35) en Nkoma (43) werken hard, maar blijven in de schulden

In de serie maken kijkers kennis met verschillende gezinnen die al langere tijd met geldproblemen kampen. Zo worden Mandy (35) en Nkoma (43) gevolgd. Hoewel ze altijd hard zijn blijven werken, lukt het ze niet om hun schulden af te betalen. Een schuldenvrij bestaan lijkt lange tijd buiten bereik, totdat de coaches bij hen aankloppen.

Ook de 45-jarige Marchano doet mee aan het project. De vader van drie woont zijn hele leven al in Immerloo II en zorgde tien jaar lang voor zijn vader. Na diens overlijden kwamen betalingsachterstanden aan het licht, waarna Marchano zelf in problematische schulden belandde. Dat geldzorgen ook van generatie op generatie kunnen doorwerken, wordt duidelijk bij Indira (57) en haar dochter Shaquina (25). Shaquina groeide op met de financiële problemen van haar moeder en hoopt dat haar eigen zoontje een andere jeugd tegemoetgaat.

Schulden afkopen is pas het begin: coaches pakken ook andere problemen aan

Het afkopen van schulden is binnen het Arnhemse experiment geen eindpunt, maar juist het begin. De coaches proberen te achterhalen welke problemen er spelen en wat gezinnen nodig hebben om verder te kunnen. Dat begint soms al bij het winnen van vertrouwen. Sommige bewoners durven uit angst voor een deurwaarder nauwelijks meer de voordeur open te doen.

Een van de coaches is Petra, die uit eigen ervaring weet hoe het is om in een schuldentraject te zitten. Ook schuldhulpverlener Karin zet zich in voor de gezinnen. Daarbij is ze niet bang om buiten de gebaande paden te treden. “Soms moet je de randjes opzoeken. Dat is nou eenmaal soms nodig, wat anderen daar ook van vinden”, vertelt ze.

Coach Peter-Paul kijkt vooral naar de positie van kinderen binnen een gezin, terwijl wijkcoach Irene zich graag inzet voor mensen die zelf niet snel om hulp vragen, maar die wel hard nodig hebben.

Zelfs met geld blijven schuldeisers soms een obstakel

Dat er geld beschikbaar is om schulden af te kopen, betekent niet automatisch dat alle problemen kunnen worden opgelost. De documentaire laat ook zien tegen welke obstakels de hulpverleners aanlopen. Zelfs wanneer verschillende betrokken partijen bereid zijn mee te werken, lukt het niet altijd om met schuldeisers tot een oplossing te komen.

Naast de persoonlijke verhalen van de gezinnen brengt Schuldenvrij ook de Arnhemse wijk zelf in beeld. Bewoners, hulpverleners en organisaties proberen er ieder op hun eigen manier bij te dragen aan een betere toekomst. De serie draait uiteindelijk om een grotere maatschappelijke vraag: hoeveel ruimte ontstaat er om andere problemen in je leven aan te pakken wanneer je niet langer gebukt gaat onder schulden?

Schuldenvrij is vanaf donderdag 26 november om 21.15 uur te zien bij HUMAN op NPO 2 en NPO Start.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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