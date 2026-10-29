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Amerikaanse acteur Patrick Stewart (86) overleden

De Britse acteur Patrick Stewart is overleden. Hij stierf woensdag op 86-jarige leeftijd na een kort ziekbed, heeft zijn agent donderdag bekendgemaakt. Stewart was onder meer bekend van rollen in Star Trek en X-Men.

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Stewart overleed in zijn woning in Los Angeles na „een korte en ontroerende strijd tegen de ziekte van Alzheimer en Lewy body dementie”, staat in een verklaring. „Hij werd omringd door de warmte van familie en vrienden, te midden van livemuziek, gebed, tranen, gelach en het soort diepe emotie dat alleen hij kon oproepen, na een leven vol toewijding aan ons allemaal. We zullen de rust en bezonnenheid op zijn gezicht voor altijd koesteren, een blijvende herinnering aan zijn onoverwinnelijke grandeur.”

De acteur was al jaren actief op het toneel voordat hij beroemd werd met rollen in films en series. Internationale faam volgde toen Stewart in de jaren tachtig Captain Jean-Luc Picard in de Star Trek-franchise werd, een rol die hij jarenlang speelde. Later had hij als Professor X in meerdere X-Men-films opnieuw een rol voor langere tijd.

In totaal was Stewart meer dan zestig jaar actief en ontving hij talloze prijzen, waaronder twee Olivier Awards. Ook werd hij genomineerd voor onder meer drie Golden Globes en vier Emmy Awards. In 2010 werd hij door koningin Elizabeth geridderd.

ANP

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