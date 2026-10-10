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Heb jij vliegangst? Kijk dan maar niet naar de docuserie die vliegramp op vliegramp nabootst

Vliegen schijnt nog altijd de veiligste manier van reizen te zijn, maar toch… Er zíjn mensen die een vliegramp hebben meegemaakt. Zij die het kunnen navertellen, komen vanaf morgen aan bod in de documentaireserie Plane Crash Recreated op National Geographic.

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Plane Crash Recreated bootst, zoals de titel al zegt, beruchte vliegcrashes na. Dat gebeurt aan de hand van overlevenden, interviews met deskundigen en gegevens uit de zwarte doos. De gedachte aan een vliegramp als je in zo’n grote kist zit, overkomt ons vermoedelijk allemaal weleens. Vliegangst bestaat zolang we door de lucht kunnen reizen. En toch… het intrigeert óók.

Geen vliegramp bij de aftrap van Plane Crash Recreated

Daarom bekeek Metro de eerste aflevering van Plane Crash Recreated voor televisierubriek Blik op de Buis. Een kleine tegenvaller: in deze aflevering wordt er geen crash nagebootst, maar een vlucht in nood die toch veilig aan de grond kwam. Begrijp me niet verkeerd: voor de passagiers en de bemanning was het natuurlijk allesbehalve een tegenvaller dat een vliegramp ze bespaard bleef. De titel belooft echter een crash.

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We gaan helemaal terug naar 24 juni 1982, naar vlucht BA009 van Kuala Lumpur (Maleisië) naar Perth in Australië. De vlucht staat bekend als ‘het Jakarta-incident’. Ruim 11 kilometer boven Indonesië vloog de Boeing 747 een enorme aswolk van de vulkaan Galunggung binnen. Alle vier de straalmotoren van het toestel vielen uit. Een regelrechte vliegramp kon eigenlijk niet uitblijven. De Britse piloot Eric Moody slaagde er echter tijdens een wanhopige poging in om de motoren weer te starten en het vliegtuig richting Jakarta te loodsen. De landing was amper te doen, omdat het zicht door gezandstraalde cockpitramen sterk was verminderd. Applaus voor de piloot vinden veel mensen vreselijk, maar geklap voor de man die een vliegramp voorkwam was nu wel op z’n plaats.

✈️ Jaarlijkse reünie Eric Moody werkte 32 jaar voor British Airways en maakte zo’n 17.000 vlieguren. Na de bijna-vliegramp richtte hij de Galunggung Gliding Club op, voor een jaarlijkse reünie voor passagiers en bemanningsleden. Moody overleed in 2024 en werd 82 jaar.

Piloot van de bijna-vliegramp bleef uiterst kalm

Mensen die in het vliegtuig zaten (en nu in de documentaire) herinneren zich allemaal hoe uiterst kalm Eric Moody klonk bij het toespreken van de passagiers: „Alle motoren zijn uitgevallen, we proberen ze weer te starten.” Een deskundige gooit er een cliché, maar ook een waarheid als een koe in: „Niemand traint om neer te storten.”

Je moet er niet aan denken natuurlijk om zoiets als vlucht BA009 mee te maken. Een aantal piloten maakt het voor deze docu wel mee, in geavanceerde vluchtsimulatoren. Zij moeten proberen het vliegtuig veilig aan de grond te zetten in een situatie zoals Eric Moody overkwam. Dat maakt Plane Crash Recreated, ondanks het gebrek aan een vliegramp, toch boeiend. Bij wie het koude zweet alleen al bij de gedachte aan vliegen uitbreekt, kijkt echter beter maar even niet.

Aantal blikken uit 5: 3

Plan Crash Recreated is vanaf morgen (11 oktober) elke zondag op National Geographic te zien.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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