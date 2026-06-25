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UFO’s lijken weer hot: Tim Douwsma (38) richt zich nu op mysterie van Fries Gorredijk in 1974

Soms hoor je even niets over UFO’s, dan weer komen ze voor in talloze gesprekken en filmpjes. De UFO lijkt momenteel weer hot. Netflix bracht onlangs enkele docu’s over het ‘Unidentified Flying Object‘ uit en niemand minder dan Steven Spielberg behandelt het onderwerp momenteel in de bioscopen met de film Disclosure Day. De volgende: Tim Douwsma.

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Douwsma presenteert na de zomer – op 23 september om precies te zijn – zijn documentaire Are We Alone? in Tuschinski in Amsterdam. Ook die gaat over UFO’s en die van het Friese Gorredijk uit januari en februari 1974 in het bijzonder. Toen werden wekenlang mysterieuze lichtverschijnselen boven het dorp en de omgeving waargenomen. Wat het nou was? Er is nog steeds niemand die iets over die vermeende UFO’s weet. Of wel? In vijf Pathé-bioscopen krijgen we vanaf eind september het antwoord.

De Metro-verslaggever overnachtte in die buurt eens in een speciaal daarvoor bedoelde kerk. De enige buren lagen onder grafstenen. Maar goed dat we dat van die ufo’s toen niet wisten…

Toch altijd weer benieuwd bij berichten over UFO’s

Voor Tim Douwsma’s documentaire Are We Alone? zullen we ook wel weer op pad gaan voor de Filmrecensie van de Week of Blik op de Buis. Je blijft bij zulke dingen op een of andere manier toch altijd even benieuwd naar die eventuele UFO’s, dan wel het buitenaardse leven. En dan zijn de UFO-files in Amerika onlangs ook nog eens openbaar gemaakt.

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Tim Douwsma hoorde als kind over de Friese UFO’s

Tim Douwsma is zelf een Fries en hoorde als kind verhalen over ‘de UFO’s van Gorredijk’. Voor zijn docu besloot hij de gebeurtenissen rond onbekende objecten en vreemde lichten aan de hemel te onderzoeken. Hij sprak ooggetuigen (lang niet iedereen wilde meewerken, vertelde Douwsma aan De Telegraaf), interviewde wetenschappers, een piloot en journalisten en verzamelde archiefmateriaal.

Tim Douwsma: „Ik werd door nieuwsgierigheid geprikkeld. En stelde mezelf de vraag: wat als ze hier inderdaad waren en wat kwamen ze doen? Tijdens mijn onderzoek heb ik heel veel vragen gesteld. Er zijn veel verhalen, veel getuigen en tot op heden waren er weinig antwoorden. Juist dat maakt deze gebeurtenis zo bijzonder en relevant om opnieuw te onderzoeken.” Over het doel: „Misschien gaat deze film uiteindelijk niet alleen over de vraag of we alleen zijn in het universum, maar ook over wat we nog niet begrijpen van de werkelijkheid en van onszelf. Dat gesprek wil ik graag openen.”

Deskundige van UFO-meldpunt vertelt over ‘het bewijs’

Taede Smedes van het UFO-meldpunt ging bij De Telegraaf in op het feit dat de UFO’s hot zijn en de waarnemingen van een halve eeuw geleden in Friesland. Je hoort hem in de video hierboven. Over eventueel bewijs zegt Smedes: „Er zijn veel mensen die geprobeerd hebben foto’s te maken. Die foto’s zijn mislukt. Je moet daarbij natuurlijk bedenken dat het ruim vijftig jaar geleden is en ze nog geen digitale camera hadden. Het ging met fotorolletjes die onderbelicht of overbelicht raakten. Echt bewijs hebben we niet. Het enige bewijs dat we hebben, zijn de verhalen die zijn overgeleverd.”

Wat denk jij: bestaan UFO’s en die van Gorredijk in het bijzonder? Laat het hieronder weten!

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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