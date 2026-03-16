One Battle After Another wint Oscar voor beste film

De film One Battle After Another heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste film gewonnen. De zwarte komedie van regisseur Paul Thomas Anderson was met in totaal zes beeldjes de grote winnaar van de avond.

One Battle won behalve de prijs voor beste film ook de beeldjes voor beste regisseur, scenarist, editing en casting. Acteur Sean Penn won het beeldje voor beste mannelijke bijrol. Hij was overigens niet aanwezig bij de uitreiking.

De strijd ging bij de 98e Oscars tussen One Battle, die dertien nominaties had, en de vampierenfilm Sinners. Regisseur Ryan Coogler en zijn team kregen voor Sinners vier prijzen, waaronder die voor beste scenario, camerawerk en muziek. Hoofdrolspeler Michael B. Jordan won de prijs voor beste acteur, voor zijn dubbelrol van twee criminele broers. Hij is de zesde acteur van kleur die dit beeldje wint.

Frankenstein

Actrice Jessie Buckley won de prijs voor beste actrice voor haar rol in de film Hamnet. Het drama vertelt een fictief verhaal over William Shakespeare en de impact die een overleden kind op zijn familie en vooral zijn vrouw had. Buckley won vrijwel alle andere grote prijzen in deze categorie in aanloop naar de Oscars.

De Oscar voor beste vrouwelijke bijrol ging naar Amy Madigan, voor haar rol in de horrorfilm Weapons. De nieuwe verfilming van het boek Frankenstein door regisseur Guillermo del Toro won drie beeldjes: beste kostuums, make-up en haar en production design. De animatiefilm K-Pop Demon Hunters won de Oscars voor beste animatiefilm en beste lied.

Gelijk aantal stemmen

De Noorse film Sentimental Value won de prijs voor beste buitenlandse film. Het drama van regisseur Joachim Trier gaat over een oudere regisseur die zijn van hem vervreemde dochter vraagt een film met hem te maken. De winst van Noorwegen betekent dat de Braziliaanse film The Secret Agent geen prijs heeft gewonnen. Het drama over de militaire dictatuur in dat land in de jaren zeventig is mede geproduceerd door de Nederlandse producent Lemming Film.

Voor de zevende keer in de geschiedenis van de Oscars is er sprake geweest van een gelijk aantal stemmen en dus twee winnaars. In de categorie beste korte film wonnen zowel de film The Singers als de film Two People Exchanging Saliva. Het beroemdste geval van gelijkspel deed zich voor in 1969, toen twee vrouwen de prijs voor beste actrice kregen: Katharine Hepburn voor The Lion in Winter en Barbra Streisand voor Funny Girl.

ANP

