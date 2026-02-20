Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Jeugd van Tegenwoordig is 20: ‘Het beste zou zijn als één van ons dood was gegaan’

De Jeugd van Tegenwoordig timmert al weer ruim twintig jaar aan de hiphopweg en dat wordt sinds deze week gevierd met een film. Die is een beetje chaos geworden, maar wel hele leuke en lekkere chaos (zo hoort het ook wel bij de mannen).

Die mannen (Willie Wartaal, Vjèze Fur, Faberyayo) zijn veertigers en bij de start in 2005 met hun klassieker Watskeburt?! min of meer nog jochies. Vaste producer Bas Bron, die in de film De Making of De Jeugd van Tegenwoordig alleen een rol heeft in archiefbeelden, is de 50 gepasseerd. De documentaire (en deels een speelfilm, zie verder) werd gemaakt op weg naar de drie jubileumconcerten in de Ziggo Dome, afgelopen najaar.

Metro bekeek De Making of De Jeugd van Tegenwoordig voor de Filmrecensie van de Week. Normaal gesproken is dat één film en dat was woensdagavond de aanrader Boomers met Huub Stapel in een glansrol. Voor twintig jaar ‘De Jeugd’ maakt Metro graag een extra uitzondering.

Mythes van De Jeugd van Tegenwoordig rollen naar buiten

Volgens de makers Jan Hulst, Tomas Kaan en Bastiaan Bosma kon deze film niet een gewoon blikje achter de schermen worden. Nee, in 77 minuten moest „de nooddeur worden opengetrokken en de rook, herinneringen en mythes naar buiten rollen”. Typisch Jeugd van Tegenwoordig-taal wel en altijd ‘net een beetje anders dan anders’, waardoor inmiddels meerdere generaties zijn beïnvloed.

Zoals gemeld is De Making of De Jeugd van Tegenwoordig deels ook een speelfilm. Typische momenten uit de 20-jarige carrière, zoals het uitbrengen van Watskeburt?! en het afzweren van drank en drugs, komen tot leven met echte en wat minder echte acteurs. Die moeten daarvoor ook auditie doen (bijzonder grappig). Een heel peloton komt voorbij en zo zie je onder meer Boaz Kok (Goldband), Joes Brauers, Frank Lammers, Jim Deddes, Laura Bakker, Charlie Chan Dagelet, Lange Frans en Giel Beelen. Eigenlijk verloopt dat allemaal chaotisch, maar chaos is iets wat nu eenmaal bij Willie Wartaal, Vjèze Fur, Faberyayo past. ‘Een beetje vreemd, maar wel lekker’ werd ooit in een frisreclame geroepen en zo is dit ook.

🥒 Metro's persoonlijke chaos De Metro-verslaggever van dit verhaal sprak twee van de heren ooit over hun musical. Jawel, De Jeugd van Tegenwoordig schreef een musical! Willie Wartaal en Faberyayo spraken erover (Vjèze Fur had andere dingen) en dat werd een heel gedoe. Alleen de artiesten stelden namelijk vragen, zoals „waarom heb je geen pen en een opschrijfboekie?, journalisten hebben dat toch, een pen en een opschrijfboekie?” Er viel amper tussen te komen. Wanhopig werd ik niet, maar ergens moest ik een vraag afvuren. Dat werd „wat hebben jullie met augurken?”, toen ik een groot blik augurken op tafel zag staan. Of het om Kesbeke ging weet ik niet meer, maar de artiesten bekenden schoorvoetend dat dat hun hoofdsponsor was. Het gesprek kwam zo alsnog op gang en ging onder meer over Henk Poort die de auSchurk bleek te spelen.

Kreupele ouwe mannen

Net als tien jaar geleden gaat het ook weer over de bandnaam. Vjèze Fur merkt het in de sportschool als hij ‘dat is die van De Jeugd van Tegenwoordig toch?’ hoort fluisteren. Daar volgt dan „Van tegenwoordig?, van tegenwoordig? Van gisteren zul je bedoelen” op. Ze kunnen het hebben, want de zalen zitten ook voor deze vaders met kinderen vol. „Ouwe mannen zijn we”, zei Willie Wartaal in een oud interview voor camera al. „Vieze ouwe mannen. Kreupel. Helemaal kapot.”

We zijn niet dichtvereniging De Opgeheven Vinger.

Maatschappelijk verantwoorde teksten brullen, dat deden ze niet en dat doet ze nog altijd niet. Wat dat betreft zijn ze altijd hetzelfde gebleven. „We zijn niet dichtvereniging De Opgeheven Vinger”, vindt Faberyayo. Wille Wartaal vult aan: „Ik ken persoonlijk niet een zeehondje dat is doodgeknuppeld. Dan kan ik het daar ook niet echt over hebben.”

Valt er nog wat te wensen dan, na al die mooie jaren? Wat Vjèze Fur betreft niet, al had er onderweg wel nog iets spannends mogen gebeuren. „Het beste zou zijn geweest als één van ons op 27-jarige leeftijd dood zou zijn gegaan.” Hij doelt op De Club van 27, een groep beroemde artiesten als Kurt Cobain en Amy Winehouse, die allemaal op die leeftijd stierven. Vjèze: „Dan kon die de hele tijd verheerlijkt worden.” Wat Metro betreft doen we dat evengoed wel met allemaal. Goed einde heeft deze film trouwens, gekke boys!

Beoordeling uit 5: 4

Noot: wat minder geschikt voor mensen die de hiphoppers nooit hebben gevolgd (of júist leuk, als late kennismaking).

De Making of De Jeugd van Tegenwoordig draait nu in de bioscoop.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties