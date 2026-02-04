Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bledders: kunnen loser-patsers zich staande houden op een elitaire privéschool?

Je kent ze misschien: mensen die denken dat ze wat voorstellen, maar niets voor elkaar krijgen. Pussy’s heten ze ook wel. Wat zou er gebeuren als je ze neerzet op zo’n keurige, exclusieve en elitaire privéschool? Je kunt het vanaf vandaag in de bioscoop zien, in de Nederlandse komedie Bledders.

Deze onhandige ‘bledders’ zijn twee Turkse broers, gespeeld door Sinan Eroglu en Nesim El Ahmadi. Metro ging voor hun gestuntel (of toch niet?) alvast zitten voor de Filmrecensie van de Week. Wordt het janken van het lachen, of hebben we hier te maken met een Bledders-resultaat, oftewel een mislukking? De filmmakers zelf omschrijven dit type mens trouwens als ‘onhandige patsers met grootse plannen, altijd eindigend in chaos’.

‘Bledders, dat zijn we altijd geweest’

Laten we vooropstellen: we hebben hier te maken met waarschijnlijk een van de meest ongeloofwaardige verhalen van 2026. Dat geeft overigens niet, het blijft tenslotte film. De twee broers denken hun leven heel wat gemakkelijker te maken met een overval op een waardetransport (wie de manier waarop dat gaat verzonnen heeft, had drie liter wijn op). De buit: twee diamanten met een waarde van 4 miljoen euro, waarmee ze naar eigen zeggen „de Champions League hebben gewonnen”. Toch zijn ze ook overtuigd van zichzelf „bledders, dat zijn we altijd geweest”. En dus worden de twee gearresteerd, net nadat ze de diamanten ergens onder een leegstand pand hebben verstopt.

Broers met nul gevoel voor etiquette

Na drie jaar gevangenis wordt de zoektocht naar de peperdure diamanten meteen hervat. Beetje jammer: het leegstaande pand is veranderd in de elitaire privéschool Lutford University. Studenten, met onder meer Thijs Boermans en Vajèn van den Bosch, dragen keurige uniforme kleding en zijn duidelijk rijkeluiskinderen. Toch zit er maar een ding op: de Turkse broers met nul gevoel voor etiquette zullen zich in eenzelfde groene pak moeten hijsen. Op een – alweer – totaal onwaarschijnlijke manier worden zij tot de topschool toegelaten als scheikunde- en muziekwonder. Oh ja, en als voormalig zwemkampioen Turkish Torpedo (met angst voor water).

Je kunt je voorstellen dat Bledders zo behoorlijk uit de hand loopt en dat de band tussen de broers onder druk komt te staan. Is dat ook leuk?

Wordt Bledders cult of een misser?

Het is een beetje lastig. Bledders zou net zo goed een cultfilm kunnen worden, als een afgekraakte flop. Zoiets als de romcom Verliefd op Curaçao, dat van de vaderlandse pers vorige week 1 tot zelfs 4 sterren kreeg. De hoofdrolspelers Sinan Eroglu (Metro sprak hem eerder in een totaal andere rol als Jezus in The Passion) en Nesim El Ahmadi maken er absoluut het beste van. Het uitgangspunt ‘bledders op een elitaire school’ is natuurlijk best aardig voor een film. En met rappers als Sjaak, Emms en Jerr van Broerderliefde in de acteursgelederen, kan op een handige manier een flinke doelgroep worden aangesproken.

Ondertussen zitten er grappen in Bledders die je wel kunt bedenken, maar na een nachtje slapen als een prop papier weer linea recta naar de prullenbak had kunnen verwijzen. Dat gebeurde niet. Wel aardig is de manier waarop de broers plotseling de keurige taal van de studenten spreken: „Frappant!” Een deel van de bioscoopgangers zal dit werk van regisseur Erwin van den Eshof (hij maakte ook Expeditie Cupido en de Netflix-serie Misfit) wel pruimen. Deze kijker zat de film echt wel uit, maar dat viel niet echt mee.

Beoordeling uit 5: 2

Artikelen over nieuwe films lees je bij Metro op woensdagen. De komende weken praten we je bij over Boomers, The making of De Jeugd van Tegenwoordig en het misschien wel indrukwekkende PAAZ, het waargebeurde verhaal over een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

