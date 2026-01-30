Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Alleskunner Joy Delima: van Verliefd op Curaçao met een jetlag naar een stal in Lutjebroek

Joy Delima filmde het afgelopen jaar zowel op Curaçao als in Lutjebroek en Garderen. Het tekent deze dame die veel aanpakt, zonder té veel te doen. Nu Delima een hoofdrol speelt in Verliefd op Curaçao (nu in de bioscoop) schoof Metro bij haar aan. Hoe doet ze dat toch allemaal? Enne, hoe was haar ontmoeting met Jonathan Bailey?

We mogen Joy Delima (31) gerust een alleskunner (en allesdoener) noemen. Als actrice speelde zij mooie en grote rollen in titels als Dirty Lines (Netflix), Rampvlucht en Zussen en eerder in producties van ITA, Internationaal Theater Amsterdam. Ze was columniste van de Volkskrant en gewaardeerd om haar boek Goed komen, waarin Delima zeer openhartig vertelt – net als bij Eva Jinek – over haar seksualiteit. De geboren Rotterdamse maakt tegenwoordig ook items voor RTL Boulevard (zie kader) én heeft een hoofdrol als jonge verzetsstrijder Charlotte te pakken in de succesvolste musical aller tijden, Soldaat van Oranje.

Geslaagde ‘Johan Nijenhuis-romcom’

Als Metro haar bij Independent Films treft, weet Joy Delima overigens nog niet dat zij deel uitmaakt van de allerlaatste cast van Soldaat van Oranje (laatste voorstelling op 12 juli). Ze is dan alleen nog maar trots en vol enthousiasme over het feit dat zij Charlotte gaat spelen én zingen, iets wat we haar niet veel zagen doen. De film Verliefd op Curaçao van Johan Nijenhuis – nu in de bioscoop – is echter de reden van het gesprek. Metro zag de film en hoewel niet elke romcom van deze regisseur lof krijgt toegezwaaid, kunnen we stellen dat deze comedy wél geslaagd is. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan het personage van Joy Delima. Als journaliste/columniste Malti gaat zij undercover mee op singlereis om, zo is de bedoeling, er een vernietigend artikel over te schrijven.

Aangezien zij zelf schrijft – op het eiland nu ook aan haar tweede boek, dat onder meer over van jezelf houden en het single leven gaat – en haar vader op Curaçao geboren werd, kwam er met Verliefd op Curaçao voor Joy Delima veel samen. „Toen ik las dat Malti columns schrijft, dacht ik inderdaad ‘dat ligt dichtbij’.”

De actrice deed ook auditie vanaf Curaçao: „Begin vorig jaar heb ik er vier maanden gewoond. Toen ik auditie kon doen, heb ik een selftape gemaakt. Normaal helpt een vriend me daarbij, maar nu moest ik het daar alleen doen. Gelukkig was het raak.”

Het verhaal van Verliefd op Curaçao

De feelgoodfilm gaat over Merel (Isa Hoes) en haar zoon Lars (Fedja Louman, ‘Snoek uit Woeste Grond‘ maakt zijn filmdebuut). Lars staat op het punt te trouwen met Bella (Ghislaine van IJperen als een soort OnlyFans-model), maar één ding zit hem niet lekker: zijn moeder is al een tijd single. Om haar niet in haar eentje achter te laten, nodigt hij haar uit voor een zonnige vakantie naar Curaçao. Lars vertelt alleen niet dat het een singlereis is.

Naast een kunstenaar (Tarikh Janssen) en zijn energieke zus (Jasmine Sendar) treffen ze daar ook de wanhopige romanticus Herbert (heerlijke rol van Kasper van Kooten) die binnen een week de liefde van zijn leven gaat vinden, dat weet hij zeker. Journaliste Malti (Joy Delima dus) beweegt zich undercover – en wat ongemakkelijk – in de groep. De bedachte negatieve column is het doel, maar Malti krijgt tussen zon, zee en onverwachte ontmoetingen toch een heel andere reis dan zij in het hoofd had.

Joy Delima vond haar tweede thuis

Voor Joy Delima was het filmen op Curaçao, hoewel zij nu in Amsterdam woont, „een beetje thuiskomen”. „Ik kom er al sinds mijn kindertijd en sinds 2020 ga ik er vaak alleen naartoe, bijvoorbeeld om te schrijven. Curaçao is mijn tweede thuis geworden, ik heb er ook vrienden gemaakt. Het was heerlijk dat ik daar zijn, werken en in vrije tijd mijn familie zien, kon combineren.

Uiteindelijk mislukken haar voornemens natuurlijk een beetje.

Tijdens het werk transformeerde Delima dus tot Malti, een ‘nieuwsgierig type’. „Ja, Malti kan zichzelf wel aardig opzij zetten omdat het eindproduct voor haar belangrijk is. Zij heeft heel duidelijk voor ogen dat zij een goede column over de singlereis wil schrijven. Ze gaat daarbij niet over lijken, zeker niet, maar Malti wil er wel ver voor gaan. Alles voor de lezers, maar zij wil met haar schrijven ook wel echt iets bewerkstelligen door een boekje over zo’n reis open te doen. Met een of andere loser naar bed gaan, hoort daar bijvoorbeeld niet bij. Enne, nou ja, uiteindelijk mislukken haar voornemens natuurlijk een beetje. Ik vind het wel mooi dat ze een leuke ontwikkeling doormaakt en wat zachter wordt.”

Joy Delima kon geen passende singlereis vinden

Hoewel Joy Delima al langere tijd als single door het leven gaat, is een singlereis als in Verliefd op Curaçao niet meteen haar ding. „Ik heb er heus weleens naar gekeken, hoor. Het is een beetje moeilijk om er eentje te vinden in mijn leeftijdscategorie. Veel singlereizen zijn voor de wat ouderen en bij jongeren wordt het al snel zo’n zuipakantie. Dat is ook niet echt iets voor mij.”

Regisseur Johan Nijenhuis gaf in een interview toevallig ook aan dat hij in zijn film wilde laten zien dat Curaçao meer is dan zon, zee, strand en feest vieren. Zo is muurkunst bijvoorbeeld prominent in beeld gebracht. Delima is er zeer tevreden over: „Johan heeft onderzoek gedaan en er iets moois van gemaakt. Ik vind het zelf ook belangrijk dat je ziet dat Curaçao meer is dan ‘Nederland in de tropen’. Ik ben blij dat er mensen van Curaçao in de cast zitten en dat we hebben kunnen werken met een lokale crew. Het was eigenlijk net of we niet met een Nederlandse film bezig waren.”

Ze vervolgt: „Natuurlijk zijn een aantal karakters typisch Nederlands, maar het voelde meer als een samenwerking, een co-productie. Tegelijkertijd denk ik dat mensen die de film kijken, meteen ook zin hebben om naar Curaçao te gaan. Ja, ik ben wel trots over wat het allemaal is geworden.”

😄 Slappe lach met The Sexiest Man Alive Joy Delima scoorde het afgelopen najaar een online voltreffer tijdens het draaien van een item over Wicked voor RTL Boulevard. Zij trof in Parijs acteur Jonathan Bailey, ook bekend als ‘The Sexiest Man Alive‘. Hoe je dan viral gaat? Door simpelweg als interviewer en wereldster de slappe lach te krijgen. Delima terugkijkend: „Ik was wat zenuwachtig en had Jonathan helemaal aan het einde van mijn interviews. Het moest super snel, maar het werd toch vijf minuten of zo. Het was leuk, alsof ik hem al een tijdje kende. En ja, we kregen de slappe lach. Dat zoiets dan een paar miljoen keer bekeken wordt… Voor mij was het gewoon heel leuk, een mooi moment.”



De ambities van Joy Delima

We stelden het eerder: Joy Delima doet veel en ze wíl veel. Haar rol in Soldaat van Oranje zal met meestal zes voorstellingen per week veel tijd opslokken, dus hoe doet ze dat? „Ik neem het werk dat ik op dat moment moet doen, altijd serieus. Straks is de musical mijn focus en dan zorg ik ervoor dat ik niet te veel andere dingen daarnaast doe. Als het echt te veel wordt, kan ik andere dingen niet goed meer doen. Stel: ik krijg een aanbod voor een leuke rol in een film met drie draaidagen, dan kijk ik of het past. Het moet niet zo zijn dat ik na een voorstelling van Soldaat van Oranje direct weg moet, omdat ik de volgende ochtend een vroeg draaischema heb. Dubbelen, zoals dat heet, is sowieso niet fijn. Maar ik heb nu eenmaal veel ambitie. Als kind heb ik al veel musical en opera gedaan. Dus als ik dan nu mijn eerste musical voor volwassenen kan doen…”

Van Curaçao naar Lutjebroek

Het past dit jaar wat dat betreft allemaal goed, want inmiddels heeft Joy Delima het draaien van het tweede seizoen Zussen erop zitten. De NPO-serie over boerendochters en gesteggel over een erfenis trok in 2024 veel kijkers. Zussen wordt gefilmd op twee boerderijen, in Lutjebroek (Noord-Holland) en Garderen op de Veluwe. Van Curaçao naar Lutjebroek, het klinkt als een titel van een boek of film, maar het was de realiteit voor Joy Delima. Ze zegt: „Ik kwam zelfs letterlijk net terug van Curaçao en stond met een jetlag in een stal in Lutjebroek.”

2026 kan een mooi Joy Delima-jaar worden. Johan Nijenhuis-films staan doorgaans garant voor heel veel bezoekers, dat zal met Verliefd op Curaçao niet anders zijn. Zij maakt het laatste half jaar van Soldaat van Oranje mee, met een beetje geluk is de serie Zussen dit najaar te zien én – zo is Delima’s streven – haar tweede boek moet ook nog van de persen rollen.

