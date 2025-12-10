Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tom Waes is na zijn rampjaar helemaal terug, nu als liegende en koppige vader in serie Badgast

Nee, een lekker jaar heeft Tom Waes natuurlijk niet achter de rug. We kunnen het voor de tv-maker en acteur door zijn ‘ongeluk met drank op’ beter een rampjaar noemen. De Vlaming (57) is nu echter helemaal terug op het scherm, in drie programma’s nog wel.

Zijn programma’s Reizen Waes en Kalm Waes waren er dit najaar al. Maar wat van Tom Waes nu in het oog springt, is de serie Badgast. Het spannende familiedrama van KRO-NCRV en VRT is vanaf morgen te streamen bij de NPO (op een reguliere tv-zender verschijnt het niet). Metro bekeek de eerste van acht afleveringen voor televisierubriek Blik op de Buis. Badgast heeft een mix van Vlaamse en Nederlandse acteurs, zoals we dat ook kennen van Knokke-Off met Pommelien Thijs, Undercover en Ferry.

Tom Waes trok het boetekleed aan en accepteerde zijn straf

De makers van Badgast stellen dat we Tom Waes kennen ‘als adrenalinejunkie uit Reizen Waes‘, ‘spanningszoeker in Kalm Waes‘ en ‘koelbloedige infiltrant uit de Netflix-hit Undercover‘. Een beetje flauw zou Metro daar ‘acteur die het ook spannend vindt om dronken naar huis te rijden’ aan toe kunnen toevoegen. Tom Waes heeft het boetekleed echter genoeg aangetrokken over hoe hij in november 2024 met te veel drank op zijn Porsche 911 in Antwerpen aan diggelen reed. Hij heeft de straf van de rechter, afgelopen voorjaar, geaccepteerd: een rijverbod van drie maanden, een jaar alcoholslot, een boete van 2650 euro en opnieuw een rijexamen afleggen.

Hij sprak er al eens over in de talkshow van Eva Jinek. Gisteravond schoof hij, met het oog op Badgast, aan in Pauw & De Wit. Tom Waes heeft het – zo zie je hieronder – nog altijd moeilijk met zijn enorme blunder, die gelukkig geen doden opleverde (wel twee gewonden, waaronder hijzelf).

Tom Waes als gescheiden vader in Badgast

Het is mooi om Tom Waes terug te zien in dat waar hij goed in is: acteren. Want ergens moeten we kunnen zeggen: zand over die ellendige tijd. Het is hem ook wel gegund. Metro leerde Waes bij een interview over Undercover kennen als een bijzonder prettige gesprekspartner.

In Badgast, enkele maanden voor het vreselijke ongeval opgenomen, oogt hij in eerste instantie ook wel als een prettige kerel. Tom Waes’ personage Vince is een gescheiden vader die wanhopig probeert zijn dochter Zoë voor zich te winnen. Hij, als eigenaar van een duikschool op Curaçao, ziet haar amper en nodigt Zoë uit om naar dat eiland op vakantie te komen. Haar vriendinnen weten genoeg: „Dat zei hij de twee zomers hiervoor ook al.”

Een eiland wordt het uiteindelijk wel, maar dan Terschelling. Vince zegt ook daar een duikschool te willen beginnen. Of dat werkelijk zo is, moeten we als kijkers even afwachten. We zien dat Tom Waes op Curaçao met zijn hoofd in een bak water wordt geduwd en dat iemand snauwt dat hij hem nog 80.000 euro verschuldigd is.

Geen idee waar Badgast naartoe gaat en dat is maar goed ook

Tja, Vince is blijkbaar niet helemaal de persoon die hij zich altijd voordoet. De toch al teleurgestelde Zoë zal dat ook merken, want pa raakt op twee eilanden verstrikt in duistere zaken. Hij blijkt voor zijn dochter een vader van halve waarheden, leugentjes om bestwil en koppige trots. En tja, nu zij zo samen op Terschelling zijn, sleept pa dochter mee de ellende in.

Waar dit allemaal heen gaat: Metro heeft nog geen idee. Gelukkig maar, anders staan er nog zeven voorspelbare afleveringen te wachten. Dat we aan het einde van aflevering één Zoë in de problemen zien in een of ander drank- en drugshol en vader Vince ’s avonds laat naar een klein wrak op de Waddenzeebodem duikt (of beter gezegd: naar tassen geld), belooft in elk geval heel wat.

Mooi dat die Tom Waes weer iets goeds kan laten zien, we meldden het al eerder. In Freya van Campenhout heeft hij trouwens iemand die zijn dochter prima neerzet. Van Campenhout is een totale nieuwkomer, een leuke en frisse verschijning die we na Badgast vast wat vaker terug gaan zien.

Aantal blikken uit 5: 3,5

Badgast is vanaf morgen (11 december) in z’n geheel te streamen – gratis – bij KRO-NCRV op NPO Start.

