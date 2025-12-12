Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Ridder’ Gijs Naber schittert in War of The Kingdoms: ‘Had best in het jaar 500 willen leven, hoe rauw het ook was’

Natuurlijk zie je het acteur Gijs Naber zo doen: een heldhaftige ridder spelen die de ene na de andere tegenstander aan zijn zwaard rijgt. Maar theaterliefhebbers zagen hem net zo gemakkelijk als de valse stiefzus van Assepoester in de bijzonder grappige musical Lang en Gelukkig. Theater ligt echter al enige tijd achter hem: hij is nu die nietsontziende ridder (met toch ook het hart op de goede plek).

En niet in de minste serie. War of The Kingdoms, nu te streamen via CANAL+, is een enorme Europese productie – in de Duitse taal – en is daarmee een fantasy-spektakel geworden. De zes delen met meerdere veldslagen werden onder meer gefilmd in Praagse studio’s en in de indrukwekkende natuur van IJsland. Metro treft Gijs Naber echter in een totaal andere setting, in de Jaarbeurs in Utrecht. In bioscoop Kinopolis kunnen fans die avond War of The Kingdoms al zien, met de hoofdrolspeler zelf in de zaal.

„Het was gigantisch”, kijkt Gijs Naber op de opnames van twee jaar geleden terug. Ontspannen met een colaatje voor z’n neus: „Alleen het kostuumdepartement al, waanzinnig. Daar waren vijftig, misschien wel honderd medewerkers mee bezig. Alles werd de hand gemaakt, elk knoopje genaaid. Ik vond dat heel bijzonder. Ja huge, ik heb zoiets groots niet eerder gedaan. Tijdens sommige draaidagen liepen er vijfhonderd mensen op de set. Van Ro Theater tot nu, zou je kunnen zeggen. Maar beide met evenveel liefde.”

Het verhaal van War of The Kingdoms

War of the Kingdoms draait om ridder Hagen von Tronje, de rol van Gijs Naber. In dit heldenverhaal is hij als Bourgondiër de trouwe legeraanvoerder van van koning Gunther. Hagen heeft echter een geheim wat in die tijd, we spreken over de tijd rond 500-600, niet kan: hij is als ‘mindere’ heimelijk verliefd op Gunthers dochter, prinses Kriemhild (Lilja van der Zwaag – Nederlandse naam, Duitse actrice). Nog erger is het dat de oersterke Hunnen dreigen binnen te vallen. En dan is er ook nog de onverwachte komst van een legendarische drakendoder, Siegfried. War of the Kingdoms wordt daarmee een episch heldenverhaal vol oorlog, wraak en verboden liefde.

Siegfried is het belangrijkste personage uit het in ons land vrij onbekende gedicht Het Lied van Nibelungen. Dat is niet minder dan 2300 strofen lang en geldt als een van de belangrijkste werken uit de hoogmiddeleeuwse literatuur (1000-1250). War of The Kingdoms is op het gedicht geïnspireerd, want Hagen von Tronje heeft er ook een rol in. Gijs Naber lacht als hem gevraagd wordt of hij alle 2300 strofen heeft gelezen. „Ja, maar ze zijn kort. Je gaat er best snel doorheen.”

Gijs Naber veel op het scherm

Gijs Naber heeft – voor de kijker althans – zijn jaartje wel. Dit jaar was hij ook al zo’n stoer type als leider van een motorbende, in Suga: Ride or Die (Prime). In de bioscoop maakte hij indruk in De Pupil, waarin hij als voetbaltrainer seksueel over de schreef ging met een jongetje (hier lees je Metro’s recensie). Maar hoe kwam hij zo in deze enorme buitenlandse productie terecht, nog wel als hoofdrolspeler?

„Ik heb ooit meegedaan aan een afstudeeropdracht in Hongarije en later aan een buitenlandse speelfilm, The Story of my Wife. Dat opent dan weer andere deurtjes. De makers wilde me weleens testen en dat doe je tegenwoordig in eerste instantie dan via je je telefoon in je eigen huiskamer. De kinderen heb ik toen even de deur uit gedaan, haha. Het is niet zo handig als die er doorheen tetteren. Het ging goed, dus ik mocht door naar castings in München. Ze zochten iemand die er aan de ene kant groot en grof uit kan zien, maar ook iemand die gevoeligheid heeft en kwetsbaarheid kan tonen. Zij zochten dat, terwijl dat ook mijn uitdaging als acteur was.”

📹 Gijs Naber Gijs Naber is 45 jaar. Hij werd geboren in Vinkenveen, maar woont in Amsterdam (met actrice Thekla Reuten – dit jaar te zien in de hartverscheurende film Voor de Meisjes) en hun twee zoons. Naber speelde in verschillende komische sprookjesmusicals van het Ro Theater uit Rotterdam, maar vooral in veel films en series, zoals in 2006 al in Zwartboek. Andere bekende titels: Majesteit (als Willem-Alexander), De Heineken Ontvoering (Cor van Hout), Judas (toen als Willem Holleeder), Penoza, Aanmodderfakker, The Story of my Wife (4 Metro-sterren), Redbad en De Jacht op Meral Ö. Gijs Naber heeft twee Gouden Kalveren op de schoorsteenmantel staan.

Gijs Naber moest veel meer dan zwaaien met een zwaard

We kunnen Gijs Nabers Hagen als kijker gerust sluw, sterk en tegelijkertijd iemand met een goed hart en wat mysterieus noemen. Dat laatste heeft te maken met de visioenen die hij ziet: Hagen als kind dat wordt aangevallen door een draak, terwijl hij op een onwaarschijnlijke manier overleeft. Zijn rol kwam daarmee op écht acteren. Erop los zwaaien met een zwaard zal iedereen wel lukken. „Het was nogal een uitdaging en jaloersmakend om andere acteurs te zien die in volle actie een emotionele outburst mochten hebben. Mijn trauma uit het verleden moest ik ‘er de hele tijd onder houden’. Ergens voelt Hagen zich ontheemd, want hij is als buitenstaander ook maar komen aanwaaien. Als ik ook maar iets te expliciet werd, riepen de regisseurs meteen ‘nee nee!’. Dat maakte het voor mij als acteur heel tof.”

Gijs Naber wil wel verhuizen naar het jaar 500

Spreekt die tijd van 1500 jaar geleden Gijs Naber aan en zou hij wel in een teletijdmachine willen springen? „Wat ik vooral mooi vind aan die tijd is het directe contact. Dat is iets wat we nu minder hebben, omdat alles veel afstandelijker en digitaler wordt. Het lijfelijke, het fysieke en alle mystieke elementen, ja dat vind ik wel waanzinnig. In die tijd had ik best willen leven, hoe rauw en heftig het ook was toen. Dingen fysiek ervaren, tja, dat is tegenwoordig toch echt minder. En als je wel iets fysieks gaat ervaren, dan heeft AI voor ons bedacht wat je moet doen.”

Wat op de set – waar Naber zeven of acht maanden werkte – absoluut fysiek was: paardrijden. Mensen die onlangs goed opletten, zagen ‘een op Gijs Naber lijkende dierenarts’ dat ook in het Sinterklaasjournaal doen. Maar zijn echte paardrijd-ervaring komt uit zijn andere heldenfilm, Redbad. „Ik ben niet bang en durf te zeggen dat ik nu goed ben in het sturen van paarden op een set. Technisch de beste paardrijder ben ik dan weer niet, het is meer hotseknotse-paardrijden, maar het lukt me goed.” En hoe zat het met de Duitse taal? „Ik had eerder een korte Duitse serie gedaan. Het ging nu goed, want ik focuste alleen maar op mijn tekst. Een Duitse coach hielp me met de uitspraak. Duits spreken, Nederlands denken, in het Engels overleggen en ondertussen allemaal Tsjechen om je heen horen, was echter niet gemakkelijk.”

Rob Jetten een handkus geven

Gijs Naber vindt de tijd waarin War of The Kingdoms speelt dus leuk. Zij personage Hagen moet echter ook meerdere malen de hand van koning Gunther kussen. Ziet hij ‘ons’ dat ooit ook weer met types als koning Willem-Alexander of Rob Jetten doen? De lach is er weer: „Nee… nee. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat zijn nu eenmaal de romantische gebruiken en de etiquette van die tijd. Het hoort een beetje bij het genre, maar ook bij mijn karakter, Hagen de trouwe legerleider van zijn koning. Trouw en de eer zweren aan de koning, dat doen we trouwens in deze tijd nog wel. Wat dat betreft is niet alles veranderd.”

Datzelfde geldt ook voor een opvallend punt in War of The Kingdoms, vindt deze Metro-kijker dan. In het gebied van Hagen von Tronje zijn veel asielzoekers en daar hebben heel wat mensen problemen. In 1500 jaar is er als je dat ziet wederom niets veranderd. „Helaas niet”, vindt de acteur.

War of The Kingdoms is te streamen via CANAL+. Op zaterdag zijn om 20.30 uur losse afleveringen te zien op de zender CANAL+ Action.

