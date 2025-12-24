Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wie het boek De Hulp heeft verslonden, gaat vooral ook naar de film The Housemaid

‘In één ruk uitgelezen’, ‘m’n mond stond tijdens het lezen open van verbazing’. Dat soort kreten hoor je over De Hulp. Het boek is nu verfilmd en gaat morgen de bioscoop in als The Housemaid. Ga vooral kijken als je De Hulp geweldig vond, of als je gewoon een goede en spannende film wilt zien.

Metro bekeek The Housemaid voor de Filmrecensie van de Week. Hoe populair De Hulp en wellicht ook de film is, bleek bij de collega’s van NSMBL. Voor een speciale The Housemaid-bioscoopavond in Amsterdam waren 180 tickets beschikbaar en die waren binnen tien seconden ‘weg’.

In The Housemaid is niets wat het lijkt

Voor wie De Hulp van Freida McFadden nog helemaal niet kent: we hebben het hier over een meeslepende en psychologische thriller. In The Housemaid komen de personages tot leven met Sydney Sweeney, Amanda Seyfried en Brandon Sklenar in de hoofdrollen. Regisseur Paul Feig schotelt je als bioscoopganger net als McFadden een duistere wereld voor. Een wereld waarin vooral niets is wat het lijkt.

📗 De Hulp Freida McFadden schreef De Hulp in 2022 en dat werd een internationale bestseller. Over de schrijfster weten we dat ze in 1980 in Amerika werd geboren. De naam is echter een pseudoniem, de echte naam is niet bekend. Er volgden na de eerste snel drie vervolgen: The Housemaid’s Secret (febuari 2023), The Housemaid is Watching (juni 2024) en het korte The Housemaid’s Wedding (november vorig jaar).

Huishoudster met een bij elkaar gelogen cv

Wanneer Millie (Sweeney) haar verleden achter zich probeert te laten, grijpt ze de kans om als inwonende huishoudster te gaan werken bij het rijke stel Nina (Seyfried) en Andrew Winchester (Sklenar). Wat Millie aan haar broek heeft hangen is interessant voor de film, maar laten we hier maar even in het midden. Ze liegt – met een net brilletje op haar neus – een cv bij elkaar en wordt tot haar eigen verbazing aangenomen. Kortom: poetsen en koken maar, waarbij Millie ook een deel van de zorg over dochter Cece op haar bordje krijgt. Cece is een wat vreemd kind (en een niet zo getalenteerde ballerina). Alles lijkt prima en een nieuwe telefoon met creditcard voor boodschappen en benzine, maakt het werk en leven eenvoudiger.

Al snel verandert haar droombaan echter in een verschrikkelijke job, dan wel nachtmerrie. Dat is vooral te danken aan die lieve, meelevende Nina, die binnen no time verandert in een verschrikkelijk en vooral eng mens. Wat een gek is dat zeg, is het eerste wat bij deze Metro-kijker opkwam. En wie is die geheimzinnige tuinman? Gelukkig krijgt Millie steun van de rijke man des huizes, de aardige en behulpzame IT’er Andrew. The Housemaid blijkt niet de enige met een geheim verleden te zijn en dat mondt in De Hulp en deze film uit in een levensgevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. Wie meer wil weten, gaat vooral kijken.

Puntje van je stoel

We kunnen je met The Housemaid het puntje van je stoel beloven, tot op het laatste moment van deze 132 minuten durende thriller. Dat is te danken aan de pen van Freida McFadden, het geweldige talent van Sydney Sweeney, maar misschien nog wel het meest aan Amanda Seyfried. Wat een engerd heeft zij van Nina Winchester weten te maken. Al met al hebben we wel eens mindere thrillers gezien. Deze is zeer geslaagd en een goeie tip voor de kerstvakantie, als je niet van kerstige zwijmeldezwijmelfilms houdt.

Beoordeling uit 5: 4

Artikelen over nieuwe films lees je bij Metro op woensdagen. In januari praten we je onder meer bij over Mercy (over een tijdperk waarin de rechtspraak door AI wordt gedaan), Het Land van Johan en – jawel, daar is er weer een van Johan Nijenhuis – Verliefd op Curaçao.

