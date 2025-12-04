Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amsterdamned 2: seriemoordenaar terug in de grachten (met een paar mooie pluspunten)

Wie graag door de Amsterdamse grachten vaart, roeit, waterfietst of supt, moet maar even niet naar de thriller/horror Amsterdamned 2 gaan kijken. De nietsontziende seriemoordenaar is namelijk terug en hoe! Beste bioscoopgangers, het is prima kost voor een avondje met popcorn onderuitzakken. Of op het puntje van je stoel zitten, als je wat bang bent aangelegd.

Amsterdamned is een grote titel uit de Nederlandse filmgeschiedenis en talloze malen – deze week nog – op tv herhaald. Regisseur Dick Maas schreef die geschiedenis in 1988, samen met hoofdrolspeler Huub Stapel (toen een dertiger, nu 71 jaar). 1988… toen werd het Nederlands voetbalelftal Europees kampioen met Van Basten en Gullit. Kun je nagaan hoe stokoud het is. En toch, velen zullen benieuwd zijn naar deel twee. Metro bekeek Amsterdamned 2 alvast voor de Filmrecensie van de Week, op een enorm IMAX-scherm in Pathé Arena in de stad van de grachtenmoorden. Vanaf vandaag draait hij in de bioscoop.

Mensen die terugkeerden in Amsterdamned 2

Een scene uit 1988 die bijbleef: Leontien ’toen nog niet’ Borsato, die dobberend in een rubberbootje door een scherp wapen aan haar einde kwam. Zij is er dus niet meer bij, maar regisseur Dick Maas wel. De man van Flodder wilde Amsterdam vijf jaar geleden ook nog laten sidderen met Prooi, een film over een leeuw in de stad. Die was iets minder geslaagd. Met Amsterdamned 2 revancheert Maas zich. Huub Stapel is ook terug, als rechercheur Eric Visser, die inmiddels met pensioen is. En leuk: Vissers dochter Anneke was in 1988 een rol van de toen 13-jarige Tatum Dagelet. En ja hoor, Dagelet – een halve eeuw jong – is ook nu weer Anneke.

Holly Mae Brood op een speedboot

Over het verhaal van Amsterdamned 2 kunnen en willen we kort zijn (gewoon gaan kijken). Een seriemoordenaar slaat onder water zijn of haar slag weer, maakt heel wat slachtoffers en moet worden gestopt. Een burgemeester die best wel op Femke Halsema lijkt, wil zo’n beetje heel Amsterdam platleggen en daar moet natuurlijk niemand aan denken. Maar vooral mensenlevens moeten worden gered.

De rechercheur van 2025 is Tara Lee, een mooie rol van Holly Mae Brood (vorig jaar was ze nog in iets totaal anders, het komedie-drama Schitterend, te zien). Wat zal ze genoten hebben van scheuren op een dikke motor over de grachten. En al helemaal van een ‘speedbootrace’ over het water, iets wat sinds de vorige Amsterdamned een must voor deze actiefilm is.

🚤 Amsterdamned in Utrecht Vaak klinkt bij een gesprek over de eerste Amsterdamned ‘ja, maar die was toch ook in Utrecht opgenomen?’ Dat klopt, maar dat verhaal is in de loop van de tijd zwaar aangedikt. Regisseur Maas maakte in 88 voor een speedbootachtervolging handig gebruik van de laaggelegen terrassen aan de Oudegracht in Utrecht. Dat leverde een flink spektakel op, maar in werkelijkheid is die gracht nog geen halve minuut in beeld.

Oude kerel vs jonge rechercheur

Geheel tegen de zin van Tara Lee, wordt pensionado Eric Visser weer naar Amsterdam geroepen. Wat moet ze met die oude kerel? Ze komen uiteindelijk op een mooie manier meer tot elkaar. Een zijlijntje is de drugsverslaafde zus van de vrouwelijke rechercheur. Dat verhaalt stopt in Amsterdamned 2 echter zomaar en voelt daarom een beetje raar. Nog zo’n dingetje: blijkbaar moesten vleesvervangers een rol in deze thriller krijgen. Dat ligt er nogal dik bovenop, hoewel Eric Visser het niet te vreten vindt.

Veel beter in het verhaal is het bedachte gegeven dat de opgepakte dader uit 1988 al die jaren later door dna-onderzoek de verkeerde dader is gebleken. Rehabiliteren is lastig, want hij ligt onder de grond. Kortom, wie steekt nu een verliefd stelletje in de fik op een waterfiets en laat het volledig gesloopte lijf van een dragqueen aan een boot bij het Scheepvaartmuseum bungelen?

Vliegen als een vogel over Amsterdam

We hebben een paar aardige pluspunten in het vervolg op Amsterdamned kunnen ontdekken. Ga in elk geval net als Metro kijken op het genoemde grote IMAX-scherm. De beelden van Amsterdam zijn prachtig, niet in de laatste plaats door het gebruik van drones. Je vliegt werkelijk als een vogel over de stad.

Met de techniek van deze tijd konden de filmmakers sowieso veel meer. Overal op de grachten hangen camera’s, iedereen heeft een smartphone en het werk van de seriemoordenaar gaat natuurlijk viral op social media. Het grootste pluspunt is dat Huub Stapel weer ‘ja’ tegen de rol van Eric Visser zei. Amsterdamned 2 had natuurlijk best zonder hem gekund. Toch is het leuker mét, alleen al omdat je hem ook als de hunk van weleer in oude beelden terugziet. Bovendien is Stapel in deze film als acteerkanon erg goed op dreef.

Is deel twee overdreven? Best wel, maar dat was deel één ook. Ongeloofwaardig? Dat zeker. Het neemt niet weg dat je bij een avondje bioscoop met Amsterdamned 2 gegarandeerd spektakel en goed gelukte actie voorgeschoteld krijgt. En daar is deze film van ruim twee uur nou precies voor bedoeld.

Veel plezier op de grachten als je nog durft!

Beoordeling uit 5: 4

Noot: half puntje extra door Huub Stapel.

Artikelen over nieuwe films lees je bij Metro meestal op woensdagen. Volgende week lees je een interview over het derde deel van bioscoophit De Tatta’s en binnenkort vertellen we je ook meer over The Housemaid. In deze psychologische thriller, met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried, belandt een huishoudster van een rijk stel in een duistere wereld en een dodelijk spel van macht en intriges.

